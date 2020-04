Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39594ebb-ec50-48dd-82b1-dcbad2da1fc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A betegségben elhunyt egy 48 éves nő, akinek krónikus veseelégtelensége, anyagcsere-betegsége és magas vérnyomása volt.","shortLead":"A betegségben elhunyt egy 48 éves nő, akinek krónikus veseelégtelensége, anyagcsere-betegsége és magas vérnyomása volt.","id":"20200409_A_koronavirusfertozottek_kozel_fele_budapesti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39594ebb-ec50-48dd-82b1-dcbad2da1fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2d04178-be8c-4c5b-ad67-5c8e9b192e0f","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_A_koronavirusfertozottek_kozel_fele_budapesti","timestamp":"2020. április. 09. 07:26","title":"A koronavírus-fertőzöttek közel fele budapesti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c375a5c-dc3e-4bbc-a8c4-8dab14909856","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nem elég fát ültetni, meg is kell őrizni és fenn kell tartani a meglévőket. ","shortLead":"Nem elég fát ültetni, meg is kell őrizni és fenn kell tartani a meglévőket. ","id":"20200410_Uj_kormanyrendelet_lep_eletbe_az_orokerdok_vedelmeert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c375a5c-dc3e-4bbc-a8c4-8dab14909856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67866dd0-68d1-4d86-ad71-5ea96f98fb5c","keywords":null,"link":"/zhvg/20200410_Uj_kormanyrendelet_lep_eletbe_az_orokerdok_vedelmeert","timestamp":"2020. április. 10. 11:36","title":"Új kormányrendelet lép életbe az örökerdők védelméért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06bb0e25-dab2-4597-967c-185a0fa3ab07","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Így is több százan haltak meg. Összesen csaknem 16 ezer halálos áldozata van a koronavírusnak az országban.","shortLead":"Így is több százan haltak meg. Összesen csaknem 16 ezer halálos áldozata van a koronavírusnak az országban.","id":"20200410_Spanyolorszagban_hetek_ota_nem_latott_alacsony_szintre_csokkent_a_napi_halalozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06bb0e25-dab2-4597-967c-185a0fa3ab07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c9eb8e-aa77-458f-b976-6e0bf714079a","keywords":null,"link":"/vilag/20200410_Spanyolorszagban_hetek_ota_nem_latott_alacsony_szintre_csokkent_a_napi_halalozas","timestamp":"2020. április. 10. 15:35","title":"Spanyolországban hetek óta nem látott alacsony szintre csökkent a napi halálozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d23e44-e892-4d8c-8c3a-6f47bd244243","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kislány szépen gyarapszik, és az anyatej mellett már szilárd táplálékot is fogyaszt.","shortLead":"A kislány szépen gyarapszik, és az anyatej mellett már szilárd táplálékot is fogyaszt.","id":"20200409_Lenne_itt_egy_komoly_feladat_segitsen_elnevezni_az_Allatkert_tapirgyereket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30d23e44-e892-4d8c-8c3a-6f47bd244243&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f4b5f1-f6d3-46b8-b651-17c14e2139cb","keywords":null,"link":"/elet/20200409_Lenne_itt_egy_komoly_feladat_segitsen_elnevezni_az_Allatkert_tapirgyereket","timestamp":"2020. április. 09. 12:44","title":"Lenne itt egy komoly feladat: segítsen elnevezni az Állatkert tapírgyerekét!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c2f26e0-cba3-470a-ac22-5ad0e3db9d7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hetente 100 ezer darab arcvédő plexit gyártana dobbőr helyett a D'Addario, egészen addig, amíg arra a világ valamely pontján szükség lehet.","shortLead":"Hetente 100 ezer darab arcvédő plexit gyártana dobbőr helyett a D'Addario, egészen addig, amíg arra a világ valamely...","id":"20200409_koronavirus_jarvany_dob_dobbor_arcmaszk_ddarios_evans_g2","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c2f26e0-cba3-470a-ac22-5ad0e3db9d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c2e6b61-bac8-4cda-af36-a55e31f6718c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_koronavirus_jarvany_dob_dobbor_arcmaszk_ddarios_evans_g2","timestamp":"2020. április. 09. 18:03","title":"Eddig dobbőröket gyártottak, most áttértek az arcvédőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd2c7633-5c3c-4b84-bd9a-d18d6fcd9ead","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kijárási korlátozásokat tisztelő állampolgárok példaképek, főleg százévesen.","shortLead":"A kijárási korlátozásokat tisztelő állampolgárok példaképek, főleg százévesen.","id":"20200409_Orban_Viktor_bemutatja_ilyen_egy_karantenszulinap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd2c7633-5c3c-4b84-bd9a-d18d6fcd9ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d36b058-20a8-46b5-be9e-1afbc0196e8a","keywords":null,"link":"/elet/20200409_Orban_Viktor_bemutatja_ilyen_egy_karantenszulinap","timestamp":"2020. április. 09. 09:51","title":"Orbán Viktor bemutatja: ilyen egy karanténszülinap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d227bce-d83f-4481-83c7-175fa8ff070f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Leginkább maradjunk otthon, de ha mégis végeznénk valamilyen szabadtéri testmozgást, érdemes figyelembe venni néhány dolgot. ","shortLead":"Leginkább maradjunk otthon, de ha mégis végeznénk valamilyen szabadtéri testmozgást, érdemes figyelembe venni néhány...","id":"20200409_Mekkora_tavolsagot_tartsunk_ha_a_szabadban_sportolunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d227bce-d83f-4481-83c7-175fa8ff070f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cecc3e5c-4963-4977-ad14-05010fb535c1","keywords":null,"link":"/elet/20200409_Mekkora_tavolsagot_tartsunk_ha_a_szabadban_sportolunk","timestamp":"2020. április. 09. 12:37","title":"Mekkora távolságot tartsunk, ha a szabadban sportolunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083c949c-4690-496a-a41c-39659e8e1d4f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ferenc pápa a nagycsütörtök este a teljesen üres Szent Péter-bazilikában misézett.","shortLead":"Ferenc pápa a nagycsütörtök este a teljesen üres Szent Péter-bazilikában misézett.","id":"20200409_ferenc_papa_papok_orvosok_koronavirus_husvet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=083c949c-4690-496a-a41c-39659e8e1d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25629615-e086-4d07-aacf-8aaa8da2c9bf","keywords":null,"link":"/elet/20200409_ferenc_papa_papok_orvosok_koronavirus_husvet","timestamp":"2020. április. 09. 21:41","title":"A pápa szerint szentek a járványbetegeket segítő orvosok és papok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]