Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38b287b1-199c-44c6-a6b3-59e67ebbe99f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az adománnyal az egészségügyi dolgozókat akarják támogatni, és megfelelő védőfelszereléseket beszerezni a járvány élvonalában küzdők számára.","shortLead":"Az adománnyal az egészségügyi dolgozókat akarják támogatni, és megfelelő védőfelszereléseket beszerezni a járvány...","id":"20200409_u2_adomany_tizmillio_euro_koronavirus_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38b287b1-199c-44c6-a6b3-59e67ebbe99f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c2c756-6759-4814-9555-96da32d3a32c","keywords":null,"link":"/elet/20200409_u2_adomany_tizmillio_euro_koronavirus_ellen","timestamp":"2020. április. 09. 10:15","title":"A U2 tízmillió eurót adományoz a járvány elleni küzdelemre Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d34cf2-a3e0-4809-91ef-cfff9bf7f7b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírusos férfi betegségéről nővére mesélt, hogy figyelmeztesse a fiatalokat: bárki kerülhet ilyen állapotba.","shortLead":"A koronavírusos férfi betegségéről nővére mesélt, hogy figyelmeztesse a fiatalokat: bárki kerülhet ilyen állapotba.","id":"20200408_16_napig_volt_lelegeztetogepen_egy_egy_36_eves_magyar_ferfi_Nemetorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6d34cf2-a3e0-4809-91ef-cfff9bf7f7b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a26d272-e8a8-43c4-9bf6-d90d995fc3f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_16_napig_volt_lelegeztetogepen_egy_egy_36_eves_magyar_ferfi_Nemetorszagban","timestamp":"2020. április. 08. 20:23","title":"16 napig volt lélegeztetőgépen egy 36 éves magyar férfi Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1ac7dec-56b3-4b13-a7d4-5a5ca19657f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erőteljes emelkedést mutat az igazolt esetek száma Magyarországon. Miközben csütörtökre újabb nyolc halálos áldozatot követelt a vírus. A finn kormány szerint a Kínából rendelt maszkok nem annyira alkalmasak a koronavírus elleni küzdelemre. Nyakunkon a húsvét, ám családi ünnepek elmaradása miatt jelentősen megcsappant a kereslet a csokinyuszik és a csokitojások iránt. Járványhírek percről percre.","shortLead":"Erőteljes emelkedést mutat az igazolt esetek száma Magyarországon. Miközben csütörtökre újabb nyolc halálos áldozatot...","id":"20200409_koronavirus_fertozott_magyarorszag_halalos_aldozat_percrol_percre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1ac7dec-56b3-4b13-a7d4-5a5ca19657f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f199bef-a3ee-4f87-b51d-9ba1c27bede4","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_koronavirus_fertozott_magyarorszag_halalos_aldozat_percrol_percre","timestamp":"2020. április. 09. 07:41","title":"Ezerhez közelít az igazolt fertőzöttek száma Magyarországon – járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint azonnali hatállyal el kell kezdeni az ország összes idősotthonának szűrését.","shortLead":"A főpolgármester szerint azonnali hatállyal el kell kezdeni az ország összes idősotthonának szűrését.","id":"20200410_Karacsony_Gergely_Teszteles_nelkul_kuldtek_vissza_lakokat_az_idosotthonokba_a_korhazak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ed4b7b-fd0a-43c2-bffd-9faf4e7d8a47","keywords":null,"link":"/itthon/20200410_Karacsony_Gergely_Teszteles_nelkul_kuldtek_vissza_lakokat_az_idosotthonokba_a_korhazak","timestamp":"2020. április. 10. 12:45","title":"Karácsony Gergely: Tesztelés nélkül küldtek vissza lakókat az idősotthonokba a kórházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a48d6f2-45c7-4bf9-bd0c-336cdfa2112b","c_author":"","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások miatt az ügyészek és a sofőr jogi képviselői is videokapcsolaton vettek részt tárgyaláson.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások miatt az ügyészek és a sofőr jogi képviselői is videokapcsolaton...","id":"20200408_Essexi_halalkamion_bunosnek_vallotta_magat_a_sofor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a48d6f2-45c7-4bf9-bd0c-336cdfa2112b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85357dcc-1189-446f-84e0-43e8e8cbd2ee","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_Essexi_halalkamion_bunosnek_vallotta_magat_a_sofor","timestamp":"2020. április. 08. 21:51","title":"Essexi halálkamion: bűnösnek vallotta magát a sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca83603-59f8-4514-bb51-74e23412e085","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Az Európai Unió liberális demokráciák közössége, nincs az a kompromisszum, hogy ebből bármit feladjunk – mondja a magyar felhatalmazási törvény kapcsán Norbert Röttgen, a német parlament külügyi bizottságának elnöke, Angela Merkel volt környezetvédelmi minisztere. A politikus most a CDU elnökének pályázik, amivel automatikusan kancellárjelölt is lenne. Mit gondol a CDU pártcsaládjának tagjáról, a Fideszről?","shortLead":"Az Európai Unió liberális demokráciák közössége, nincs az a kompromisszum, hogy ebből bármit feladjunk – mondja...","id":"20200409_CDU_elnokjeloltje_mar_most_eljarast_kell_inditani_Magyarorszagrol_az_EUban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fca83603-59f8-4514-bb51-74e23412e085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be514aa7-f9dd-47d9-bdce-1ed51149fc7d","keywords":null,"link":"/360/20200409_CDU_elnokjeloltje_mar_most_eljarast_kell_inditani_Magyarorszagrol_az_EUban","timestamp":"2020. április. 09. 07:05","title":"CDU-elnökjelölt: Már most eljárást kell indítani Magyarország ügyében az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ae6a12-2c26-4498-a5d4-f18179873159","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tavasszal minden héten egy-egy újabb fejezetet mutat majd be az Adobe abból a színezőből, amit illusztrátorok és művészek raktak össze. Itt az első öt oldal.","shortLead":"Tavasszal minden héten egy-egy újabb fejezetet mutat majd be az Adobe abból a színezőből, amit illusztrátorok és...","id":"20200409_adobe_szinezo_karanten_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08ae6a12-2c26-4498-a5d4-f18179873159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c3fe9d-0f72-4cdb-9ad9-a154c221c1dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_adobe_szinezo_karanten_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 09. 17:07","title":"Ingyen színezőt tett közzé az Adobe, hogy könnyebb legyen elviselni a karantént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2abbca89-d804-4d81-af30-ada40db4fea5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Valóban nagyobb lett a forgalom az ingyenes parkolás miatt, a nagyobb probléma mégis inkább az, hogy ez a forgalom nem arányosan oszlik meg. ","shortLead":"Valóban nagyobb lett a forgalom az ingyenes parkolás miatt, a nagyobb probléma mégis inkább az, hogy ez a forgalom nem...","id":"20200409_Megint_dugok_vannak_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2abbca89-d804-4d81-af30-ada40db4fea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d8ab728-0bad-4aaa-b659-62d8d88a357d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200409_Megint_dugok_vannak_Budapesten","timestamp":"2020. április. 09. 16:23","title":"Megugrott az autóforgalom Budapesten, de nem minden kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]