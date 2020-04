Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b3a90de-b6e2-47e2-a592-e95efd065be6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A húsvéti hétvégén nem látogatható reggel nyolctól este tízig.","shortLead":"A húsvéti hétvégén nem látogatható reggel nyolctól este tízig.","id":"20200410_Lezartak_a_Margitszigetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b3a90de-b6e2-47e2-a592-e95efd065be6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"161a4fa5-537e-4ce4-a4d6-0f68ceb65bfd","keywords":null,"link":"/elet/20200410_Lezartak_a_Margitszigetet","timestamp":"2020. április. 10. 08:58","title":"Lezárták a Margitszigetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c2f26e0-cba3-470a-ac22-5ad0e3db9d7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hetente 100 ezer darab arcvédő plexit gyártana dobbőr helyett a D'Addario, egészen addig, amíg arra a világ valamely pontján szükség lehet.","shortLead":"Hetente 100 ezer darab arcvédő plexit gyártana dobbőr helyett a D'Addario, egészen addig, amíg arra a világ valamely...","id":"20200409_koronavirus_jarvany_dob_dobbor_arcmaszk_ddarios_evans_g2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c2f26e0-cba3-470a-ac22-5ad0e3db9d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c2e6b61-bac8-4cda-af36-a55e31f6718c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_koronavirus_jarvany_dob_dobbor_arcmaszk_ddarios_evans_g2","timestamp":"2020. április. 09. 18:03","title":"Eddig dobbőröket gyártottak, most áttértek az arcvédőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc77531a-097f-430b-abd0-c7f4f68d8465","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A kérdés az, mikor jön el és milyen lesz a kilábalás – ebben nincs egyetértés.","shortLead":"A kérdés az, mikor jön el és milyen lesz a kilábalás – ebben nincs egyetértés.","id":"20200409_Nyakunkon_a_globalis_recesszio__allitjak_kozgazdaszok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc77531a-097f-430b-abd0-c7f4f68d8465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5c4cef-10cb-4b20-9120-112fefe0e535","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200409_Nyakunkon_a_globalis_recesszio__allitjak_kozgazdaszok","timestamp":"2020. április. 09. 17:15","title":"Nyakunkon a globális recesszió – állítják közgazdászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ilyen lehetőségnek itthon is sokan örülnének.","shortLead":"Egy ilyen lehetőségnek itthon is sokan örülnének.","id":"20200409_Hasznalt_elektromos_autok_vasarlasaba_is_beszall_az_allam_Hollandiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3875a4a-4c54-402d-9e67-667e2b9a40da","keywords":null,"link":"/cegauto/20200409_Hasznalt_elektromos_autok_vasarlasaba_is_beszall_az_allam_Hollandiaban","timestamp":"2020. április. 09. 13:54","title":"Használt elektromos autók vásárlásába is beszáll az állam Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df8a3b0-6e28-47c0-8276-9891246feee4","c_author":"Gergely Márton, Tóth Richárd","category":"360","description":"Most van a fülkeforradalom tizedik évfordulója. 