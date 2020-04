Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36c050a9-a49b-438f-a511-7217b532fa64","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szervezők azt közölték: már dolgoznak a lehetséges új időponton.","shortLead":"A szervezők azt közölték: már dolgoznak a lehetséges új időponton.","id":"20200410_Elmarad_a_Pearl_Jam_budapesti_koncertje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36c050a9-a49b-438f-a511-7217b532fa64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c2b0d0-1e23-4449-8eaa-29b7f76e26f8","keywords":null,"link":"/kultura/20200410_Elmarad_a_Pearl_Jam_budapesti_koncertje","timestamp":"2020. április. 10. 16:21","title":"Elmarad a Pearl Jam budapesti koncertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1fc1787-af24-4d88-b8a0-71258dc2ed2f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismét emelkedett szombaton az új típusú koronavírus miatt Olaszországban meghalt emberek száma, ahol összesen már 19 468 ember veszítette életét.","shortLead":"Ismét emelkedett szombaton az új típusú koronavírus miatt Olaszországban meghalt emberek száma, ahol összesen már 19...","id":"20200411_Megint_belelendult_a_jarvany_Olaszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1fc1787-af24-4d88-b8a0-71258dc2ed2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af94035-1f91-49c6-8767-a227b2c45f4b","keywords":null,"link":"/vilag/20200411_Megint_belelendult_a_jarvany_Olaszorszagban","timestamp":"2020. április. 11. 20:35","title":"Megint belelendült a járvány Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint azonnali hatállyal el kell kezdeni az ország összes idősotthonának szűrését.","shortLead":"A főpolgármester szerint azonnali hatállyal el kell kezdeni az ország összes idősotthonának szűrését.","id":"20200410_Karacsony_Gergely_Teszteles_nelkul_kuldtek_vissza_lakokat_az_idosotthonokba_a_korhazak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ed4b7b-fd0a-43c2-bffd-9faf4e7d8a47","keywords":null,"link":"/itthon/20200410_Karacsony_Gergely_Teszteles_nelkul_kuldtek_vissza_lakokat_az_idosotthonokba_a_korhazak","timestamp":"2020. április. 10. 12:45","title":"Karácsony Gergely: Tesztelés nélkül küldtek vissza lakókat az idősotthonokba a kórházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c375a5c-dc3e-4bbc-a8c4-8dab14909856","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nem elég fát ültetni, meg is kell őrizni és fenn kell tartani a meglévőket. ","shortLead":"Nem elég fát ültetni, meg is kell őrizni és fenn kell tartani a meglévőket. ","id":"20200410_Uj_kormanyrendelet_lep_eletbe_az_orokerdok_vedelmeert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c375a5c-dc3e-4bbc-a8c4-8dab14909856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67866dd0-68d1-4d86-ad71-5ea96f98fb5c","keywords":null,"link":"/zhvg/20200410_Uj_kormanyrendelet_lep_eletbe_az_orokerdok_vedelmeert","timestamp":"2020. április. 10. 11:36","title":"Új kormányrendelet lép életbe az örökerdők védelméért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9ff6a49-642b-4bc9-8242-dca3b9a9ef1e","c_author":"Gomperz Tamás","category":"360","description":"A Kormányzó nem utat mutat, hanem Stohl Buciként vezeti a valóságsót.","shortLead":"A Kormányzó nem utat mutat, hanem Stohl Buciként vezeti a valóságsót.","id":"20200411_Gomperz_Onok_kertek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9ff6a49-642b-4bc9-8242-dca3b9a9ef1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"629c7619-e8b1-470d-8c04-7881e9374931","keywords":null,"link":"/360/20200411_Gomperz_Onok_kertek","timestamp":"2020. április. 11. 14:30","title":"Gomperz: Önök kérték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"019d2065-d0ea-43ce-9228-e2a8c63f5505","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tom Hanks köszöni, jól van, első alkalommal vett öltönyt a betegsége óta, és azt is megállapította, hogy a láz épp olyan, mint Hollywood a nőkkel.","shortLead":"Tom Hanks köszöni, jól van, első alkalommal vett öltönyt a betegsége óta, és azt is megállapította, hogy a láz épp...","id":"20200412_koronavirus_tom_hanks_snl","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=019d2065-d0ea-43ce-9228-e2a8c63f5505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59f5adf4-958b-4e66-9d34-12a0885c2ae2","keywords":null,"link":"/kultura/20200412_koronavirus_tom_hanks_snl","timestamp":"2020. április. 12. 09:29","title":"A koronavírusból felgyógyult Tom Hanks volt a Saturday Night Live házigazdája otthonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6449dd80-8750-47e8-9c1e-434b43da07d7","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A világrend kétpólusúvá alakításán dolgozó Kína a koronavírussal küzdő országok segítésével fényezi magát, míg az egyedüli hatalmát őrizni akaró USA a járvány kitöréséért viselt felelősséget igyekszik a riválisára égetni.","shortLead":"A világrend kétpólusúvá alakításán dolgozó Kína a koronavírussal küzdő országok segítésével fényezi magát, míg...","id":"202015__koronavirus_es_propaganda__kina_es_azusa__szavak_hatalma__egymast_minositik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6449dd80-8750-47e8-9c1e-434b43da07d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b683395-d547-41f7-bc2d-54de43913fec","keywords":null,"link":"/360/202015__koronavirus_es_propaganda__kina_es_azusa__szavak_hatalma__egymast_minositik","timestamp":"2020. április. 10. 19:30","title":"Az USA és Kína hidegháborút csinált a járványból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1fa3424-566a-4536-ae18-12813e781040","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kötcsei nyaralójukban karanténozta el magát családjával a DK európai parlamenti képviselője. Míg férje \"az ellátásért felelős\", ő maga életében nem focizott és legózott még ennyit. A miniszterelnök a fideszes holdudvar etetésére szolgáló beruházásokra tartogatja a pénzt, pedig azt \"az embereknek kéne adni, hogy túléljék\" - véli Dobrev.","shortLead":"Kötcsei nyaralójukban karanténozta el magát családjával a DK európai parlamenti képviselője. Míg férje \"az ellátásért...","id":"20200410_Dobrev_Klara_a_Home_officeban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1fa3424-566a-4536-ae18-12813e781040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6946f6-b35b-46a7-bf78-7d70939d0314","keywords":null,"link":"/360/20200410_Dobrev_Klara_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 11. 17:30","title":"Dobrev Klára a Home office-ban: \"Őrületes pénzszórás jelenleg lényegtelen beruházásokra\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]