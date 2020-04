Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"019d2065-d0ea-43ce-9228-e2a8c63f5505","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tom Hanks köszöni, jól van, első alkalommal vett öltönyt a betegsége óta, és azt is megállapította, hogy a láz épp olyan, mint Hollywood a nőkkel.","shortLead":"Tom Hanks köszöni, jól van, első alkalommal vett öltönyt a betegsége óta, és azt is megállapította, hogy a láz épp...","id":"20200412_koronavirus_tom_hanks_snl","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=019d2065-d0ea-43ce-9228-e2a8c63f5505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59f5adf4-958b-4e66-9d34-12a0885c2ae2","keywords":null,"link":"/kultura/20200412_koronavirus_tom_hanks_snl","timestamp":"2020. április. 12. 09:29","title":"A koronavírusból felgyógyult Tom Hanks volt a Saturday Night Live házigazdája otthonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f84f64-2df5-4704-b700-31380be670ef","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Dominik Thiem világranglista-harmadik teniszező szerint hosszú időnek kell eltelnie a koronavírus-járványt követően a normál hétköznapok visszatéréséig.","shortLead":"Dominik Thiem világranglista-harmadik teniszező szerint hosszú időnek kell eltelnie a koronavírus-járványt követően...","id":"20200412_Sok_ido_kell_a_teniszideny_ujraindulasahoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8f84f64-2df5-4704-b700-31380be670ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"188ba83b-826f-44b2-8771-a40c6f64901f","keywords":null,"link":"/sport/20200412_Sok_ido_kell_a_teniszideny_ujraindulasahoz","timestamp":"2020. április. 12. 21:21","title":"Sok idő kell a teniszidény újraindulásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"244d0df0-4350-42a5-a8fd-11c6722f0329","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség húsvétkor is ellenőrzi és kiszűri a forgalomból az ittas járművezetőket - mondta Berzai Zsolt alezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság balesetmegelőzési osztályának vezetője az M1-en.","shortLead":"A rendőrség húsvétkor is ellenőrzi és kiszűri a forgalomból az ittas járművezetőket - mondta Berzai Zsolt alezredes...","id":"20200412_Husvet_ittas_soforok_miatt_aggodik_a_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=244d0df0-4350-42a5-a8fd-11c6722f0329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5097ae8-d50b-4970-b079-de13e4108e34","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_Husvet_ittas_soforok_miatt_aggodik_a_rendorseg","timestamp":"2020. április. 12. 11:32","title":"Húsvét: ittas sofőrök miatt aggódik a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök valamennyi tagállamot azzá nyilvánította. Ilyen még sosem fordult elő. ","shortLead":"Az elnök valamennyi tagállamot azzá nyilvánította. Ilyen még sosem fordult elő. ","id":"20200413_koronavirus_egyesult_allamok_katasztrofa_sujtotta_terulet_donald_trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e131b19-1fb6-4b4d-ba43-f1637d2a5590","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_koronavirus_egyesult_allamok_katasztrofa_sujtotta_terulet_donald_trump","timestamp":"2020. április. 13. 08:05","title":"Katasztrófa sújtotta terület lett az egész Egyesült Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fcd6a0e-0e60-4988-acac-7a0a5c634dbe","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"360","description":"Közelíthető-e egymáshoz az európai és magyar felfogás, miszerint vannak \"európai\" és \"nemzeti\" értékek? Politológus szerzőnk ezúttal a jogállamiságon túl keresi a választ. ","shortLead":"Közelíthető-e egymáshoz az európai és magyar felfogás, miszerint vannak \"európai\" és \"nemzeti\" értékek? Politológus...","id":"20200411_Csizmadia_Ervin_Az_europai_ertekek_problemaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fcd6a0e-0e60-4988-acac-7a0a5c634dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46338133-cc36-4fa4-832b-d719a4989013","keywords":null,"link":"/360/20200411_Csizmadia_Ervin_Az_europai_ertekek_problemaja","timestamp":"2020. április. 11. 14:45","title":"Csizmadia Ervin: Az „európai értékek” problémája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc27e7bc-00a8-45a7-9ce8-2fa63ac2571a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt ellenőrzik, hogy a fenntartó Fővárosi Önkormányzat eleget tesz-e az eddigi ukázoknak.","shortLead":"Azt ellenőrzik, hogy a fenntartó Fővárosi Önkormányzat eleget tesz-e az eddigi ukázoknak.","id":"20200411_Megjelentek_a_jarvanyugyisek_a_Pesti_uti_idosotthonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc27e7bc-00a8-45a7-9ce8-2fa63ac2571a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a6c19b-3d2e-4c70-a8ad-8da0015e2282","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_Megjelentek_a_jarvanyugyisek_a_Pesti_uti_idosotthonban","timestamp":"2020. április. 11. 18:38","title":"Megjelentek a járványügyisek a Pesti úti idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416b1841-9bd4-40ae-b60c-eb0902c97476","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az izraeli hatóságok vasárnap lezárták az ultraortodoxok lakta negyedek egy részét, mert ezekben a városrészekben jóval magasabb a koronavírussal fertőzöttek aránya.","shortLead":"Az izraeli hatóságok vasárnap lezárták az ultraortodoxok lakta negyedek egy részét, mert ezekben a városrészekben jóval...","id":"20200412_Jeruzsalemben_lezartak_az_ultraortodox_negyedek_egy_reszet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=416b1841-9bd4-40ae-b60c-eb0902c97476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2043aa0f-35cc-448a-81f8-b0238bdab1e2","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Jeruzsalemben_lezartak_az_ultraortodox_negyedek_egy_reszet","timestamp":"2020. április. 12. 15:38","title":"Jeruzsálemben lezárták az ultraortodox negyedek egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1a96a36-f6a0-4cf0-861c-fe90531b4009","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Természetesen az Egyesült Államokban élők is tisztában vannak azzal, hogy az új koronavírus kicsi, sőt szabad szemmel láthatatlan, éppen ezért nem is lehet lelőni. Az egyre durvuló járvány közepette mégis azt tekintették az egyik legfontosabbnak, hogy jól bevásároljanak fegyverekből.","shortLead":"Természetesen az Egyesült Államokban élők is tisztában vannak azzal, hogy az új koronavírus kicsi, sőt szabad szemmel...","id":"20200411_Mintha_nem_is_jarvanyra_hanem_zombi_apokalipszisre_keszulnenek_az_amerikaiak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1a96a36-f6a0-4cf0-861c-fe90531b4009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8615fa0d-bd69-49d7-b8e6-623ceb818615","keywords":null,"link":"/elet/20200411_Mintha_nem_is_jarvanyra_hanem_zombi_apokalipszisre_keszulnenek_az_amerikaiak","timestamp":"2020. április. 11. 20:00","title":"Mintha nem is járványra, hanem zombi apokalipszisre készülnének az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]