[{"available":true,"c_guid":"80740751-ff0e-46ed-9293-7203d336643c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Világszerte egyre több a koronavírusos beteg, Magyarországon 1458 fertőzöttet tartanak nyilván.","shortLead":"Világszerte egyre több a koronavírusos beteg, Magyarországon 1458 fertőzöttet tartanak nyilván.","id":"20200413_Orban_Viktor_A_kolni_a_fiokban_marad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80740751-ff0e-46ed-9293-7203d336643c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b5224a-472b-4e59-bafb-e4554a47da0b","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_Orban_Viktor_A_kolni_a_fiokban_marad","timestamp":"2020. április. 13. 09:43","title":"Orbán Viktor: \"A kölni a fiókban marad\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ok: Cserháti Péter állítólag nem teljesítette az operatív törzs utasításait.","shortLead":"Az ok: Cserháti Péter állítólag nem teljesítette az operatív törzs utasításait.","id":"20200412_Levaltottak_az_Orszagos_Orvosi_Rehabilitacios_Intezet_foigazgatojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33e306fa-49d6-4c3b-9337-3d9305610098","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_Levaltottak_az_Orszagos_Orvosi_Rehabilitacios_Intezet_foigazgatojat","timestamp":"2020. április. 12. 19:57","title":"Leváltották az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet főigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9550bdd9-2081-4fab-9f26-b50272ee8f90","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Törökországban szombaton is rekordmértékben, immár a napi 5000-et is meghaladó értékkel, 5138-cal nőtt a SARS-CoV-2 nevű vírussal újonnan diagnosztizáltak száma, és így az összes fertőzött száma 52 167-re emelkedett - derült ki Fahrettin Koca török egészségügyi miniszter Twitter-fiókján megosztott adatokból.","shortLead":"Törökországban szombaton is rekordmértékben, immár a napi 5000-et is meghaladó értékkel, 5138-cal nőtt a SARS-CoV-2...","id":"20200412_Otezer_uj_fertozotett_regisztraltak_Torokorszagban_egy_nap_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9550bdd9-2081-4fab-9f26-b50272ee8f90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf39a180-547e-4f1b-b137-2b5201868382","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Otezer_uj_fertozotett_regisztraltak_Torokorszagban_egy_nap_alatt","timestamp":"2020. április. 12. 16:33","title":"Ötezer új fertőzötett regisztráltak Törökországban egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca8a8aaa-391b-426b-afb9-4d6df54f3e27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A turizmusért felelős egyiptomi minisztérium az elmúlt években sokat tett az ország turizmusának erősítéséért, de a koronavírus-járvány most nekik is keresztbe tett. Hogy a volt és leendő turisták továbbra se távolodjanak el Egyiptomtól, a 3D-bemutatókhoz használható Matterporttal feltérképezték az egyik legismertebb egyiptomi fáraó sírhelyét.","shortLead":"A turizmusért felelős egyiptomi minisztérium az elmúlt években sokat tett az ország turizmusának erősítéséért, de...","id":"20200414_koronavirus_jarvany_vi_ramszesz_sirhely_egyiptom_kiralyok_volgye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca8a8aaa-391b-426b-afb9-4d6df54f3e27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd959fd2-a8ea-4069-a550-f868484adfdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_koronavirus_jarvany_vi_ramszesz_sirhely_egyiptom_kiralyok_volgye","timestamp":"2020. április. 14. 09:33","title":"Most otthonából, ingyen járhatja be VI. Ramszesz sírhelyét – 360 fokos felvételek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac0e01ae-4e43-489d-a55a-460b2e9c4741","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi szerint komoly erőfeszítésekre van szükség az intézetben annak érdekében, hogy felkészülhessenek a biztonságos ellátásra. ","shortLead":"Az Emmi szerint komoly erőfeszítésekre van szükség az intézetben annak érdekében, hogy felkészülhessenek a biztonságos...","id":"20200413_Orszagos_Orvosi_Rehabilitacios_Intezet_foigazgato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac0e01ae-4e43-489d-a55a-460b2e9c4741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea502208-d319-4c93-b8fb-017c694b0e45","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_Orszagos_Orvosi_Rehabilitacios_Intezet_foigazgato","timestamp":"2020. április. 13. 18:03","title":"Megvan az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet új főigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b656730-a381-4ff2-b778-20be1662a938","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Kiérdemelte a koronavírus-járvány kezelésével az Egészségügyi Világszervezet (WHO) dicséretét Vietnam. A Kínával határos országban néhány száz regisztrált fertőzött van, és hétfőig egyetlen halálesetet sem jelentettek. \r

","shortLead":"Kiérdemelte a koronavírus-járvány kezelésével az Egészségügyi Világszervezet (WHO) dicséretét Vietnam. A Kínával...","id":"20200413_koronavirus_fertozes_jarvany_vietnam_who","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b656730-a381-4ff2-b778-20be1662a938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28fd3bf0-eb14-4a38-b70f-5df1ed43e5a6","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_koronavirus_fertozes_jarvany_vietnam_who","timestamp":"2020. április. 13. 10:35","title":"A WHO szerint Vietnamban valamit jól csináltak: hivatalosan senki sem halt bele a koronavírus-fertőzésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b2f031-9a54-4099-b026-b6ea13803087","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét változás történt az AnTuTu toplistáján, amely az aktuálisan legerősebb androidos telefonokat rangsorolja.","shortLead":"Ismét változás történt az AnTuTu toplistáján, amely az aktuálisan legerősebb androidos telefonokat rangsorolja.","id":"20200413_antutu_marcius_teljesitmenyteszt_legerosebb_okostelefon_oppo_find_x2_pro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9b2f031-9a54-4099-b026-b6ea13803087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d112629e-933f-4b13-8cf3-ac42435429ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_antutu_marcius_teljesitmenyteszt_legerosebb_okostelefon_oppo_find_x2_pro","timestamp":"2020. április. 13. 12:03","title":"Ezek most a legerősebb androidos telefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1e8c2db-1732-459b-b976-4a6ff0b73947","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a makulátlan állapotú E30-as BMW egyenesen 1986-ba repít vissza bennünket.","shortLead":"Ez a makulátlan állapotú E30-as BMW egyenesen 1986-ba repít vissza bennünket.","id":"20200414_idokapszula_34_ev_alatt_500_kilometer_kerult_csak_ebbe_az_elado_3as_bmwbe_325ix","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1e8c2db-1732-459b-b976-4a6ff0b73947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab84d379-5441-407f-8d93-9c9ecaca7ee1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200414_idokapszula_34_ev_alatt_500_kilometer_kerult_csak_ebbe_az_elado_3as_bmwbe_325ix","timestamp":"2020. április. 14. 06:41","title":"Időkapszula: 34 év alatt csak 500 kilométer került ebbe az eladó 3-as BMW-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]