[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövető nyereségvágyból ölhetett.","shortLead":"Az elkövető nyereségvágyból ölhetett.","id":"20200413_Elfogtak_a_89_eves_no_feltetelezett_gyilkosat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7210a87c-a8b7-4157-9cab-3961bc8588ca","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_Elfogtak_a_89_eves_no_feltetelezett_gyilkosat","timestamp":"2020. április. 13. 08:27","title":"Elfogták a 89 éves nő feltételezett gyilkosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5220cec5-f8dc-4f51-aaeb-5f2e4d4e1664","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Olajág Otthonok egyik zuglói intézményben öt lakó fertőződött meg – írta a 444 Szirmai Viktor főigazgató a portálnak elmondta, hogy még két munkatársuknak lett pozitív a tesztje, ők már az elmúlt tíz-tizennégy napban nem dolgoztak, ugyanakkor az összes többi munkavállaló tesztje negatív.","shortLead":"Az Olajág Otthonok egyik zuglói intézményben öt lakó fertőződött meg – írta a 444 Szirmai Viktor főigazgató a portálnak...","id":"20200412_Egy_zugloi_idosotthonban_is_megfertozodott_ot_lako","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5220cec5-f8dc-4f51-aaeb-5f2e4d4e1664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5888e581-9fb0-4a7b-9140-42d7fee9202b","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_Egy_zugloi_idosotthonban_is_megfertozodott_ot_lako","timestamp":"2020. április. 12. 16:48","title":"Egy zuglói idősotthonban is megfertőződött öt lakó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ee2e23-e7a2-4470-b677-980ccdbcae75","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A minisztérium szerint a státusz megszűnése versenyképesség-javulást hozhat, a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete közleményben tiltakozik. ","shortLead":"A minisztérium szerint a státusz megszűnése versenyképesség-javulást hozhat, a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók...","id":"20200413_Emmi_kozalkalmazott_kozszfera_jogviszony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3ee2e23-e7a2-4470-b677-980ccdbcae75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f960542e-6777-4931-854a-5d063e5f4d4b","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_Emmi_kozalkalmazott_kozszfera_jogviszony","timestamp":"2020. április. 13. 16:54","title":"Az Emmi szerint előnyös a közalkalmazottak jogviszonyváltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6706b17-7344-4d88-970b-4305990f4aa1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Rajokba, csapatokba tömörülve számos előnyt élvezhetnek a halak. Így csökken annak a veszélye, hogy nagyobb halak zsákmányává váljanak, egyúttal könnyebben találnak magukhoz illő partnert. Ám vannak kivételek.","shortLead":"Rajokba, csapatokba tömörülve számos előnyt élvezhetnek a halak. Így csökken annak a veszélye, hogy nagyobb halak...","id":"202015_halak_viselkedese_zaj_mint_jel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6706b17-7344-4d88-970b-4305990f4aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"020cb50a-d86f-47cc-92c2-c8e20680f331","keywords":null,"link":"/360/202015_halak_viselkedese_zaj_mint_jel","timestamp":"2020. április. 14. 10:30","title":"Nem hiba, hanem funkció: a tudósok felfigyeltek a halra, amelyik másfele úszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35cc8158-6494-47a3-9407-69e3ef28476d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mindnyájan ismerünk olyanokat, akik akár egy biciklicsengő megvásárlása előtt is bonyolult Excel-táblázatot nyitnak, és mérlegelik a különböző opciókat. Minél nagyobb a tétje egy döntésnek, annál többféle módon próbáljuk felállítani az előnyök és hátrányok ijesztően összetett mátrixát. Van-e nagyobb téttel bíró döntés a szakmai életünkben, mint a karrierváltás?","shortLead":"Mindnyájan ismerünk olyanokat, akik akár egy biciklicsengő megvásárlása előtt is bonyolult Excel-táblázatot nyitnak, és...","id":"20200414_Sokaknak_aktualis__hogyan_tervezzuk_meg_a_karriervaltast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35cc8158-6494-47a3-9407-69e3ef28476d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c81c9283-b46f-45db-aa4d-6ea35b12d7aa","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200414_Sokaknak_aktualis__hogyan_tervezzuk_meg_a_karriervaltast","timestamp":"2020. április. 14. 13:30","title":"Sokaknak aktuális – hogyan tervezzük meg a karrierváltást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatoslottó-sorsoláson a következő számokat húzták ki: 3, 5, 25, 26, 39, 45.","shortLead":"A hatoslottó-sorsoláson a következő számokat húzták ki: 3, 5, 25, 26, 39, 45.","id":"20200412_Ket_telitalalatos_is_volt_a_hatoslotton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5494180b-dcc1-44b2-892e-01f46f429cc5","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_Ket_telitalalatos_is_volt_a_hatoslotton","timestamp":"2020. április. 12. 19:25","title":"Két telitalálatos is volt a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af7b1d49-e4fe-4dbb-bdcb-001b1f62156f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság előző elnöke szerint Magyaroszág minden ésszerű korlátot átlépett a határidő nélküli rendeleti kormányzással. ","shortLead":"Az Európai Bizottság előző elnöke szerint Magyaroszág minden ésszerű korlátot átlépett a határidő nélküli rendeleti...","id":"20200413_Juncker_kemenyebben_fellepett_volna_Orban_Viktor_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af7b1d49-e4fe-4dbb-bdcb-001b1f62156f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0dc723-1888-4913-a069-00ac3a29968e","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_Juncker_kemenyebben_fellepett_volna_Orban_Viktor_ellen","timestamp":"2020. április. 13. 15:29","title":"Juncker keményebben fellépett volna Orbán Viktorral szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b89440-4f83-4c6a-ac9f-8f6743f20b72","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lakók kijárhattak, és látogatókat is fogadhattak, az otthonban kitört a járvány. ","shortLead":"A lakók kijárhattak, és látogatókat is fogadhattak, az otthonban kitört a járvány. ","id":"20200413_Szerbia_idosotthon_jarvany_letartoztatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97b89440-4f83-4c6a-ac9f-8f6743f20b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c83c94-a3e8-462f-ba2e-3543b434ba71","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_Szerbia_idosotthon_jarvany_letartoztatas","timestamp":"2020. április. 13. 21:54","title":"Letartóztatták egy szerbiai idősotthon vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]