[{"available":true,"c_guid":"745d4e15-8eea-454a-b370-1d3c3143b1db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tető nélkül, ajtók és szinte minden elem nélkül árulják.","shortLead":"Tető nélkül, ajtók és szinte minden elem nélkül árulják.","id":"20200414_Hiaba_tunik_roncsnak_ez_a_Tesla_meg_mukodik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=745d4e15-8eea-454a-b370-1d3c3143b1db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa86a41c-1c1d-4d51-887a-07c8fb5f8ef5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200414_Hiaba_tunik_roncsnak_ez_a_Tesla_meg_mukodik","timestamp":"2020. április. 14. 15:21","title":"Hiába tűnik roncsnak ez a Tesla, még működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61008a94-9253-4cbb-973f-c2508a98fee1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az országban elvégzett több mint 30 ezer laborvizsgálatból eddig 835 hozott pozitív eredményt.","shortLead":"Az országban elvégzett több mint 30 ezer laborvizsgálatból eddig 835 hozott pozitív eredményt.","id":"20200415_koronavirus_jarvany_fertozes_szlovakia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61008a94-9253-4cbb-973f-c2508a98fee1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b07972cc-b126-4f34-83dd-d5b8610a2a1b","keywords":null,"link":"/vilag/20200415_koronavirus_jarvany_fertozes_szlovakia","timestamp":"2020. április. 15. 12:32","title":"Középkorú a legtöbb regisztrált koronavírusos Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13149e3f-1eb8-4421-807a-e4bb1c7845d7","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Több mint háromezerrel emelkedett Oroszországban egy nap alatt a koronavírussal fertőzöttek száma, s így már közel 25 ezer vírushordozó van az országban. Már Putyin elnök sem bizakodó, a virológusok attól tartanak, Moszkva lehet a második New York.","shortLead":"Több mint háromezerrel emelkedett Oroszországban egy nap alatt a koronavírussal fertőzöttek száma, s így már közel 25...","id":"20200415_oroszorszag_koronavirus_putyin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13149e3f-1eb8-4421-807a-e4bb1c7845d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7af4aa17-1d46-4cf5-ab75-bd3376ef701d","keywords":null,"link":"/vilag/20200415_oroszorszag_koronavirus_putyin","timestamp":"2020. április. 15. 13:30","title":"Bár egyre súlyosabb az orosz járványhelyzet, a dezinformációra még jut erő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7663dd89-2c69-425a-8a57-2c3a05d7e58b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ilyen válság közepette is hasznos foglalkozni a kultúrával, s az \"utódainknak példaként szolgálhat, hogy tudtunk reagálni a veszélyre\". A MÜPA mellett a filmipart kormánybiztosként irányító szakember beszél a filmes segélyalapról, 100 online tálalt koncert- és előadásvideóról és arról is, hogy fogynak a jövő évi bérletek.","shortLead":"Ilyen válság közepette is hasznos foglalkozni a kultúrával, s az \"utódainknak példaként szolgálhat, hogy tudtunk...","id":"20200415_Kael_Csaba_a_Home_officeban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7663dd89-2c69-425a-8a57-2c3a05d7e58b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e214f12e-c09c-4a9b-b099-5ed340edae76","keywords":null,"link":"/360/20200415_Kael_Csaba_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 15. 18:35","title":"Káel Csaba a Home office-ban: \"Az emberek érzékeljék, hogy a fény itt van\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányszóvivő szerint nekik ugyanúgy jár a köszönet, mint a frontvonalban küzdő orvosoknak, ápolóknak és mentőknek.","shortLead":"A kormányszóvivő szerint nekik ugyanúgy jár a köszönet, mint a frontvonalban küzdő orvosoknak, ápolóknak és mentőknek.","id":"20200414_kormany_kampany_koronavirus_szentkiralyi_alexandra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2988b2ab-d218-4067-a286-0332671e981f","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_kormany_kampany_koronavirus_szentkiralyi_alexandra","timestamp":"2020. április. 14. 15:49","title":"Kampányt indít a kormány a járvány elleni küzdelem “láthatatlan” hőseiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanúsított öngyilkos akart lenni, 46 ember életét veszélyeztette.\r

","shortLead":"A gyanúsított öngyilkos akart lenni, 46 ember életét veszélyeztette.\r

","id":"20200414_Felgyujtotta_apja_munkasszallojat_egy_fiatal_a_XXII_keruletben_letartoztattak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74067889-e36c-489b-8399-ba976831c4fc","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_Felgyujtotta_apja_munkasszallojat_egy_fiatal_a_XXII_keruletben_letartoztattak","timestamp":"2020. április. 14. 15:37","title":"Felgyújtotta apja munkásszállóját egy fiatal a XXII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Tesco, a Spar és a Lidl fizetheti a legtöbb különadót.","shortLead":"A Tesco, a Spar és a Lidl fizetheti a legtöbb különadót.","id":"20200416_Tesco_Spar_Lidl_kulonado_boltok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b73eecd-5592-4de1-a38b-d8110fb4c4b7","keywords":null,"link":"/kkv/20200416_Tesco_Spar_Lidl_kulonado_boltok","timestamp":"2020. április. 16. 09:58","title":"A Tesco milliárdos különadót fizethet, a Coop, a CBA és a Reál megúszhatja a különadóztatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a438a2be-ea74-419c-8f2c-bd05b251d5af","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Piaci vélekedés szerint 90 százalékkal esett az érdeklődők száma.","shortLead":"Piaci vélekedés szerint 90 százalékkal esett az érdeklődők száma.","id":"20200415_Jo_ha_egyket_ember_bemegy_most_egy_hasznaltauto_kereskedesbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a438a2be-ea74-419c-8f2c-bd05b251d5af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56b2c06d-0d04-4881-97ae-179165945808","keywords":null,"link":"/cegauto/20200415_Jo_ha_egyket_ember_bemegy_most_egy_hasznaltauto_kereskedesbe","timestamp":"2020. április. 15. 12:22","title":"Jó, ha egy-két ember bemegy most egy használtautó-kereskedésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]