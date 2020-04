Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8453ed68-68d2-40cf-8108-08317adb9b55","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ágyfelszabadítás két ütemben zajlik.","shortLead":"Az ágyfelszabadítás két ütemben zajlik.","id":"20200416_kohazi_agy_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8453ed68-68d2-40cf-8108-08317adb9b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"347e877e-c8ed-47d2-9bac-e178e3aba8e3","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_kohazi_agy_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 16. 06:10","title":"Megyénként közlik, hogy hol hány ágyat kell felkészíteni a koronavírusos betegeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e3fa23e-7e02-4079-b0e6-3e4eb0e24f27","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kórházban kezeltek száma is csökkent, eddig majdnem 100 ezer ember fertőződött meg a koronavírussal.","shortLead":"A kórházban kezeltek száma is csökkent, eddig majdnem 100 ezer ember fertőződött meg a koronavírussal.","id":"20200415_Csokkent_a_napi_halalesetek_szama_NagyBritanniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e3fa23e-7e02-4079-b0e6-3e4eb0e24f27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20786193-f39e-4ba6-a56a-9675cf033bf7","keywords":null,"link":"/vilag/20200415_Csokkent_a_napi_halalesetek_szama_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. április. 15. 20:58","title":"Csökkent a napi halálesetek száma Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e95b6276-8f29-445a-b0a0-34b8f76c0a21","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Louise Cook a Dirt Rally nevű videojátékkal próbálja szinten tartani magát, ha ki már nem mehet.","shortLead":"Louise Cook a Dirt Rally nevű videojátékkal próbálja szinten tartani magát, ha ki már nem mehet.","id":"20200415_autoversenyzo_louise_cook_home_office_jarvany_dirt_rally","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e95b6276-8f29-445a-b0a0-34b8f76c0a21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a33d81f-46cc-4964-a1fd-8ac5cc317619","keywords":null,"link":"/elet/20200415_autoversenyzo_louise_cook_home_office_jarvany_dirt_rally","timestamp":"2020. április. 15. 13:38","title":"Ezen a brit autóversenyzőn nem fogott ki a járvány, home office-ban is gyakorol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf75698-5d17-406f-8e1a-8f160a0c97c0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Toyota prémiummárkájának első külsőleg tölthető hibridje nem meglepő módon egy divatterepjáró lesz.","shortLead":"A Toyota prémiummárkájának első külsőleg tölthető hibridje nem meglepő módon egy divatterepjáró lesz.","id":"20200416_a_lexus_beadja_a_derekat_jon_a_marka_elso_plugin_hibridje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cf75698-5d17-406f-8e1a-8f160a0c97c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daa15a9e-77c9-4c8a-9361-c7382e0c7bd1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200416_a_lexus_beadja_a_derekat_jon_a_marka_elso_plugin_hibridje","timestamp":"2020. április. 16. 11:21","title":"A Lexus beadja a derekát, jön a márka első plugin hibridje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9f33f8d-1921-489d-bce7-7d2c4f386527","c_author":"Jobline.hu","category":"kkv","description":"Szakértők segítenek az otthoni munkavégzés hatékonyságának növelésében.","shortLead":"Szakértők segítenek az otthoni munkavégzés hatékonyságának növelésében.","id":"20200416_Egyre_tobb_allas_hirdetnek_meg_a_kereskedelemben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9f33f8d-1921-489d-bce7-7d2c4f386527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a98980b-2e52-4013-affd-98eb25a9baf7","keywords":null,"link":"/kkv/20200416_Egyre_tobb_allas_hirdetnek_meg_a_kereskedelemben","timestamp":"2020. április. 16. 12:45","title":"Egyre több állást hirdetnek meg a kereskedelemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b36bc293-8ce7-466a-bffd-a584a314264c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha régen járt a Ha régen járt a Keleti pályaudvarnál, a Hősök terén vagy a Lánchíd környékén, ennek a videónak örülni fog! ","shortLead":"Ha régen járt a Keleti pályaudvarnál, a Hősök terén vagy a Lánchíd környékén, ennek a videónak örülni fog! ","id":"20200415_Budapest_megvar__karantenos_imazsfilm_keszult_a_fovarosrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b36bc293-8ce7-466a-bffd-a584a314264c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39b88662-fd57-4765-8bd3-2ed886c54932","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_Budapest_megvar__karantenos_imazsfilm_keszult_a_fovarosrol","timestamp":"2020. április. 15. 12:00","title":"„Budapest megvár!” – karanténos imázsfilm készült a fővárosról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Koronavírusosan került haza a kórházból a műtét után lábadozó beteg. Koronavírusosan került haza a kórházból a műtét után lábadozó beteg. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200416_Radar360_Nemetorszag_hetfotol_Karacsony_majusban_lazitana","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fcd619e-c283-43cb-95a7-06d6212678f8","keywords":null,"link":"/360/20200416_Radar360_Nemetorszag_hetfotol_Karacsony_majusban_lazitana","timestamp":"2020. április. 16. 08:00","title":"Radar360: Németország hétfőtől, Karácsony májusban lazítana","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"841826d6-02b8-49d2-aaea-42b9978b7983","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Egy ország maradt Európában, ahol a járvány ellenére is folyik tovább a bajnokság, és ez így is marad.","shortLead":"Egy ország maradt Európában, ahol a járvány ellenére is folyik tovább a bajnokság, és ez így is marad.","id":"20200416_feherorosz_sportminiszter_foci_bajnoksag_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=841826d6-02b8-49d2-aaea-42b9978b7983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91667ba7-c859-4bba-8f78-f7b24f58d929","keywords":null,"link":"/sport/20200416_feherorosz_sportminiszter_foci_bajnoksag_koronavirus","timestamp":"2020. április. 16. 14:10","title":"A fehérorosz sportminiszter szerint azért kell továbbmennie a focibajnokságnak, mert érdekes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]