Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1400cbde-4fc8-4592-9328-23d7879b4968","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban mutatta be a OnePlus idei csúcstelefonjait, a OnePlus 8-at és a OnePlus 8 Prót. Specifikációikat látva nem meglepő, hogy szinte pillanatok alatt elkapkodták az első, limitált szériát.","shortLead":"A napokban mutatta be a OnePlus idei csúcstelefonjait, a OnePlus 8-at és a OnePlus 8 Prót. Specifikációikat látva nem...","id":"20200418_oneplus_8_elso_keszlet_elfogyott_vasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1400cbde-4fc8-4592-9328-23d7879b4968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cabb0415-2997-4659-ad81-f251d940f378","keywords":null,"link":"/tudomany/20200418_oneplus_8_elso_keszlet_elfogyott_vasarlas","timestamp":"2020. április. 18. 08:03","title":"Néhány perc alatt elkapkodták a OnePlus 8-akat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac438a2c-3a81-498c-9809-70a370d4b975","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Barabási Albert-László legfrissebb Facebook-bejegyzése szerint hálózatkutatási módszerek segítségével sikerült összeállítani azon gyógyszerek listáját, melyeknél esély mutatkozik arra, hogy hatékonyan kezelhető velük a koronavírus.","shortLead":"Barabási Albert-László legfrissebb Facebook-bejegyzése szerint hálózatkutatási módszerek segítségével sikerült...","id":"20200417_koronavirus_elleni_gyogyszer_barabasi_albert_laszlo_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac438a2c-3a81-498c-9809-70a370d4b975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5af90bd-a98b-475d-b918-32b8f2d74738","keywords":null,"link":"/tudomany/20200417_koronavirus_elleni_gyogyszer_barabasi_albert_laszlo_kutatas","timestamp":"2020. április. 17. 12:03","title":"Barabási Albert-László: Itt a gyógyszerlista, ezek a hatóanyagok működhetnek a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A remdesivir nevű hatóanyagot eredetileg az ebola ellen fejlesztették ki, de úgy tűnik, a koronavírusos pácienseknél is bevethető. A Gilead Sciences 123 embert már meggyógyított vele, ennek ellenére túlzás lenne azt mondani, hogy a remdesivir a biztos gyógymód.","shortLead":"A remdesivir nevű hatóanyagot eredetileg az ebola ellen fejlesztették ki, de úgy tűnik, a koronavírusos pácienseknél is...","id":"20200417_koronavirus_ellenszer_hatoanyag_remdesivir_ebola_gyogyszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444256a1-98b0-40b8-8b7d-41872f33f81e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200417_koronavirus_ellenszer_hatoanyag_remdesivir_ebola_gyogyszer","timestamp":"2020. április. 17. 15:08","title":"Több koronavírus-fertőzöttnél is nagyon gyors javulást értek el egy amerikai gyógyszerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f218a9-df80-4743-bac4-359f9576af7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy, a 444.hu-nak nyilatkozó forrás szerint nem akarnak \"futottak még\" versenyt.","shortLead":"Egy, a 444.hu-nak nyilatkozó forrás szerint nem akarnak \"futottak még\" versenyt.","id":"20200417_giro_ditalia_tour_de_france_kerekparos_verseny_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44f218a9-df80-4743-bac4-359f9576af7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"960fd1ab-3dcc-43fa-a9fd-a06dff223ad5","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_giro_ditalia_tour_de_france_kerekparos_verseny_koronavirus","timestamp":"2020. április. 17. 17:19","title":"Úgy hírlik, a magyar félnek nem tetszik a Giro új időpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az iparkamara szerint azokon a vállalkozásokon is segítenie kellene az államnak, ahol a bevétel-visszaesés meghaladja az 50 százalékot.","shortLead":"Az iparkamara szerint azokon a vállalkozásokon is segítenie kellene az államnak, ahol a bevétel-visszaesés meghaladja...","id":"20200417_parragh_laszlo_mkik_gazdasagvedelmi_akcioterv_kurzarbeit_allami_bertamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc365f69-85aa-421e-9c9a-7236ce301183","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200417_parragh_laszlo_mkik_gazdasagvedelmi_akcioterv_kurzarbeit_allami_bertamogatas","timestamp":"2020. április. 17. 19:40","title":"Parragh szerint az állami bérkiegészítés egy új változatán dolgozhat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"156 halottja van a koronavírus-járványnak Magyarországon.","shortLead":"156 halottja van a koronavírus-járványnak Magyarországon.","id":"20200417_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7c96451-feb7-46d4-8860-013da4e6b4cb","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. április. 17. 07:27","title":"Újabb 14 beteg hunyt el, 1763 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b37adca-50e1-45ef-8b98-29cf8b2dd9e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mark Zuckerberg Facebook-bejegyzésben jelentette be azokat az új intézkedéseket, amelyekkel a cég igyekszik megóvni a dolgozók és a fejlesztők egészségét.","shortLead":"Mark Zuckerberg Facebook-bejegyzésben jelentette be azokat az új intézkedéseket, amelyekkel a cég igyekszik megóvni...","id":"20200417_mark_zuckerberg_facebook_f8_fejlesztoi_konferencia_oculus_connect_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b37adca-50e1-45ef-8b98-29cf8b2dd9e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b8d8d08-9761-4919-a4c9-da162f48b1d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200417_mark_zuckerberg_facebook_f8_fejlesztoi_konferencia_oculus_connect_koronavirus","timestamp":"2020. április. 17. 08:33","title":"Koronavírus-járvány: 2021 júniusáig minden fontos rendezvényét lefújta a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0535fe75-795e-4663-8734-178878e47e39","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ahogy eltűntek a turisták, az állatok nyomban kifeküdtek napozni.","shortLead":"Ahogy eltűntek a turisták, az állatok nyomban kifeküdtek napozni.","id":"20200417_oroszlan_del_afrika_kruger_nemzeti_park_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0535fe75-795e-4663-8734-178878e47e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abbe57b4-1dc9-45b1-8cee-8c7ebd7df32a","keywords":null,"link":"/vilag/20200417_oroszlan_del_afrika_kruger_nemzeti_park_koronavirus","timestamp":"2020. április. 17. 21:42","title":"Oroszlánok vettek vissza egy dél-afrikai utat, ahol korábban emberek jártak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]