[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járvány tetőzése jön vagy valami más? Karácsony Gergely intézkedik. A jegybanknak akciós ajánlata van. Nem kell negyedszer is választást tartani Izraelben. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A járvány tetőzése jön vagy valami más? Karácsony Gergely intézkedik. A jegybanknak akciós ajánlata van. Nem kell...","id":"20200421_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d163163-b5ef-4f18-8648-74fc16a1e9b3","keywords":null,"link":"/360/20200421_Radar360","timestamp":"2020. április. 21. 08:00","title":"Radar360: Isszák Orbán szavait, csak nem értik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"759acd05-b9a4-4960-8864-e7b57e9dbb92","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Lady Gaga, a Rolling Stones, Elton John és Stevie Wonder is otthonából jelentkezett be.","shortLead":"Lady Gaga, a Rolling Stones, Elton John és Stevie Wonder is otthonából jelentkezett be.","id":"20200419_Tobb_mint_40_milliard_forintnyi_penz_gyult_ossze_az_online_jotekonysagi_koncerten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=759acd05-b9a4-4960-8864-e7b57e9dbb92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f633fee3-a31c-4a02-b37a-37cdefe53a0c","keywords":null,"link":"/kultura/20200419_Tobb_mint_40_milliard_forintnyi_penz_gyult_ossze_az_online_jotekonysagi_koncerten","timestamp":"2020. április. 19. 17:33","title":"Több mint 40 milliárd forintnyi pénz gyűlt össze az online jótékonysági koncerten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b596eb-46f5-4997-9905-23d502948d4f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az érettségi lebonyolításának tervezett módja kockáztatja a tanulók, pedagógusok és hozzátartozóik egészségét, miközben a tanulókat méltatlan dilemma elé állítja azzal, hogy választaniuk kell egyéni előmenetelük, valamint saját és családjuk egészségének veszélyeztetése között.","shortLead":"Az érettségi lebonyolításának tervezett módja kockáztatja a tanulók, pedagógusok és hozzátartozóik egészségét, miközben...","id":"20200420_Szuloi_Hang","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9b596eb-46f5-4997-9905-23d502948d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dfe3997-2c95-47c2-b404-55142f49e007","keywords":null,"link":"/kultura/20200420_Szuloi_Hang","timestamp":"2020. április. 20. 09:46","title":"Szülői Hang: Ne hagyják szó nélkül a diákok a veszélyes érettségit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6c4e66-a333-405d-9799-39f9533bed81","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az érintéses mobilfizetés után a fizikai vásárlásokhoz is használható bankkártyát fejleszt a Google. A sajtóinformációként kiszivárgott újdonsággal az Apple hasonló szolgáltatásának állít konkurenciát a keresőcég.","shortLead":"Az érintéses mobilfizetés után a fizikai vásárlásokhoz is használható bankkártyát fejleszt a Google...","id":"20200420_google_pay_card_bankkartya_apple_hitelkartya_penzugyi_szolgaltatas_mobilfizetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da6c4e66-a333-405d-9799-39f9533bed81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73876edd-d2ca-435c-b1da-81b316bddd31","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_google_pay_card_bankkartya_apple_hitelkartya_penzugyi_szolgaltatas_mobilfizetes","timestamp":"2020. április. 20. 05:33","title":"Saját bankkártyát ad ki a Google, már több bankkal is tárgyalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32ef4f86-c4f3-45ad-81b7-25ed80b95255","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt egy hónapban negyedével több vendég intézett szállást magának.","shortLead":"Az elmúlt egy hónapban negyedével több vendég intézett szállást magának.","id":"20200419_Folytatodnak_a_strandfejlesztesek_a_Balatonnal_egyre_tobb_szallast_foglalnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32ef4f86-c4f3-45ad-81b7-25ed80b95255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"936bda88-c456-4f83-9e0b-966c3a1d5628","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200419_Folytatodnak_a_strandfejlesztesek_a_Balatonnal_egyre_tobb_szallast_foglalnak","timestamp":"2020. április. 19. 16:27","title":"Folytatódnak a strandfejlesztések a Balatonnál, egyre több szállást foglalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab08d99d-dd88-443e-bcc2-aa6bb6c98236","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miközben a nyugdíjkassza bevételei már eddig is csak szűken fedezték a kiadásokat, Orbán Viktor úgy jelentette be az 53. heti bónuszt jövőre a nyugdíjasoknak, hogy azt sem lehet még tudni, hány járulékfizető marad majd végül a gazdasági krízis miatt. ","shortLead":"Miközben a nyugdíjkassza bevételei már eddig is csak szűken fedezték a kiadásokat, Orbán Viktor úgy jelentette be...","id":"202016_a_13_havi_nyugdij_tundoklese_es_bukasa_ujraszavazatvasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab08d99d-dd88-443e-bcc2-aa6bb6c98236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"804b004c-9c79-47d4-82e5-e25e4c34d456","keywords":null,"link":"/360/202016_a_13_havi_nyugdij_tundoklese_es_bukasa_ujraszavazatvasarlas","timestamp":"2020. április. 20. 15:00","title":"Orbán Viktor politikai hazárdjátéka a 13. havi nyugdíj ismételt bevezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17ebe0cf-cab0-44d3-8b95-e05d93653d41","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tíz autót tört fel egy csapat Budapesten.","shortLead":"Tíz autót tört fel egy csapat Budapesten.","id":"20200420_autofeltores_jelblokkolo_tolvaj_Jozsefvaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17ebe0cf-cab0-44d3-8b95-e05d93653d41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26f88ab7-8760-4bda-81d1-ca3d8d437440","keywords":null,"link":"/cegauto/20200420_autofeltores_jelblokkolo_tolvaj_Jozsefvaros","timestamp":"2020. április. 20. 08:45","title":"Sorban fosztogatták a kocsikat a jelblokkolót használó tolvajok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80174782-dc03-43c1-81cb-f8e500958319","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Járványügyi vészhelyzetben sem lehet lazítani a gyógyszerbiztonságot szolgáló szabályokon. De van azért gyorsítósáv – biztat Barótfi Szabolcs, az MSD innovatív gyógyszeripari vállalat magyarországi klinikai kutatási igazgatója. Tízezer kutatói ötletből lesz egy gyógyszer.","shortLead":"Járványügyi vészhelyzetben sem lehet lazítani a gyógyszerbiztonságot szolgáló szabályokon. De van azért gyorsítósáv –...","id":"202016__barotfi_szabolcs__covidgyogyszerrol_es_vakcinarol__ido_kerdese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80174782-dc03-43c1-81cb-f8e500958319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98bce7c-17f4-40e0-ad9d-5e65a3fd3dd5","keywords":null,"link":"/360/202016__barotfi_szabolcs__covidgyogyszerrol_es_vakcinarol__ido_kerdese","timestamp":"2020. április. 21. 15:00","title":"Miért tart ilyen sokáig a koronavírus elleni gyógyszer kifejlesztése?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]