[{"available":true,"c_guid":"09d7314c-e9bf-45ab-9026-130219f7693a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalábbis a hétéves költségvetés első éveiben jóval több pénzre számít a tagországoktól annak érdekében, hogy a mostani válság után ne nőjön a szakadék a szegények és a gazdagok között.","shortLead":"Legalábbis a hétéves költségvetés első éveiben jóval több pénzre számít a tagországoktól annak érdekében...","id":"20200423_Majdnem_duplajara_emelne_az_EUbudzset_az_Europai_Bizottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09d7314c-e9bf-45ab-9026-130219f7693a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc24236a-5bb0-402a-a793-25a1ef56c132","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_Majdnem_duplajara_emelne_az_EUbudzset_az_Europai_Bizottsag","timestamp":"2020. április. 23. 20:12","title":"Majdnem duplájára emelné az EU-büdzsét az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"805e8b5b-6389-4d14-991a-ab297ddbcc42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Előzetes regisztráció után egyszerre négyszázan léphetnek be.","shortLead":"Előzetes regisztráció után egyszerre négyszázan léphetnek be.","id":"20200423_elte_fuveszkert_latogatas_regisztracio_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=805e8b5b-6389-4d14-991a-ab297ddbcc42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a39ea0ab-78a3-42b5-90e2-54f5bda9fbef","keywords":null,"link":"/elet/20200423_elte_fuveszkert_latogatas_regisztracio_koronavirus","timestamp":"2020. április. 23. 12:10","title":"Újra látogatható lesz a Füvészkert, feltételekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"933a0c8a-4b26-4d45-8773-53b4cb87035c","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"Későn eszmélt és elégtelenül reagált a járványra – hibáztatják sokan a baloldali kormánykoalíciót Spanyolországban, ahol a halottak lakossághoz viszonyított aránya a legmagasabb Európában.","shortLead":"Későn eszmélt és elégtelenül reagált a járványra – hibáztatják sokan a baloldali kormánykoalíciót Spanyolországban...","id":"202017__spanyolorszag_es_avirus__hibernalt_gazdasag__bizonytalansag__spanyol_hatha","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=933a0c8a-4b26-4d45-8773-53b4cb87035c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e627cdd-8a33-4334-a5e4-347683ba7044","keywords":null,"link":"/360/202017__spanyolorszag_es_avirus__hibernalt_gazdasag__bizonytalansag__spanyol_hatha","timestamp":"2020. április. 24. 15:10","title":"Spanyolország későn ébredt rá a járvány veszélyére, és most versenyt fut az idővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67323c75-39a5-4952-b514-6e5c481955d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újra csalók próbálják megszerezni a gyanútlan felhasználók személyes adatait, ezúttal a NAV nevében ígérnek pénzt. Aki figyelmesen elolvassa a levelet, azonnal észreveheti, hogy kamu e-mailről van szó.","shortLead":"Újra csalók próbálják megszerezni a gyanútlan felhasználók személyes adatait, ezúttal a NAV nevében ígérnek pénzt. Aki...","id":"20200423_nav_atveres_scam_adathalaszat_adovisszaterites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67323c75-39a5-4952-b514-6e5c481955d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bca135be-a9d4-4321-b9e2-f4ba743f7a27","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_nav_atveres_scam_adathalaszat_adovisszaterites","timestamp":"2020. április. 23. 13:43","title":"Hatalmas kamu a 107 ezer forintot ígérő adóvisszatérítős levél, amit a \"NAV\" küldött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3e305ac-dfe6-4f67-9764-4f0e5742e5ba","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Jóval kevésbé fertőznek azok a betegek, akiknél a koronavírus-fertőzésből való felépülésük után másodszor is kimutatták a vírust – közölték dél-korai egészségügyi illetékesek.","shortLead":"Jóval kevésbé fertőznek azok a betegek, akiknél a koronavírus-fertőzésből való felépülésük után másodszor is kimutatták...","id":"20200423_koronavirus_gyogyult_betegek_ujra_pozitiv_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3e305ac-dfe6-4f67-9764-4f0e5742e5ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f44c19-47c8-40f1-a69b-b25f7bff9fa8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_koronavirus_gyogyult_betegek_ujra_pozitiv_fertozes","timestamp":"2020. április. 23. 21:03","title":"Akinek a gyógyulás után is pozitív a koronavírustesztje, az már jóval kevésbé fertőz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b74ff66-72b8-4207-be7b-339eb8f7f453","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tettamanti Bélára emlékezünk, Chris Barber születésnapját ünnepeljük, megmutatjuk Andy Warhol a járvány miatt bezárt életműkiállítását.","shortLead":"Tettamanti Bélára emlékezünk, Chris Barber születésnapját ünnepeljük, megmutatjuk Andy Warhol a járvány miatt bezárt...","id":"202017_hazi_palya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b74ff66-72b8-4207-be7b-339eb8f7f453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d58b00b6-2252-45c3-a3c5-6a54ac6cca33","keywords":null,"link":"/360/202017_hazi_palya","timestamp":"2020. április. 24. 14:00","title":"Ezeknek a művészeknek nem 15 perc, hanem örök hírnév jutott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73463150-41d6-40d8-82a7-403a9f71490c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Várady Tibor Emlékdarabokat rakosgatva Konrád Györggyel című írásába besegített Haraszti Miklós is.","shortLead":"Várady Tibor Emlékdarabokat rakosgatva Konrád Györggyel című írásába besegített Haraszti Miklós is.","id":"202017_folyoirat__darabber_varady_tibor_emlekdarabokat_rakosgatva_konrad_gyorggyel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73463150-41d6-40d8-82a7-403a9f71490c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ee473f-7d91-450f-9368-506b69646f2c","keywords":null,"link":"/360/202017_folyoirat__darabber_varady_tibor_emlekdarabokat_rakosgatva_konrad_gyorggyel","timestamp":"2020. április. 23. 14:00","title":"Egy legendás Kádár-kori könyvcsempészés története ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc71ca4-eae4-4b94-a463-946f42d59fd6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A spanyol kormány lazít a korlátozásokon, hétfőtől egyórás sétára mehetnek a 14 évesnél fiatalabbak.","shortLead":"A spanyol kormány lazít a korlátozásokon, hétfőtől egyórás sétára mehetnek a 14 évesnél fiatalabbak.","id":"20200423_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_spanyolorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fc71ca4-eae4-4b94-a463-946f42d59fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e553e6a-4271-4561-9c19-c2013527ba1a","keywords":null,"link":"/vilag/20200423_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_spanyolorszag","timestamp":"2020. április. 23. 12:57","title":"Már több mint 22 ezren haltak bele a koronavírus-fertőzésbe Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]