Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"106040d3-7e6c-453b-9307-0ba198cf3396","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kuba a HIV- és az új koronavírus-fertőzöttek kezelésére használt Kaletra saját változatát próbálja kifejleszteni, a szakemberek szerint az előzetes eredmények \"kielégítőek\".","shortLead":"Kuba a HIV- és az új koronavírus-fertőzöttek kezelésére használt Kaletra saját változatát próbálja kifejleszteni...","id":"20200426_Sajat_gyogyszert_fejleszt_Kuba_a_koronavirusra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=106040d3-7e6c-453b-9307-0ba198cf3396&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"343b907c-174a-4fac-98b3-5de787d5b664","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200426_Sajat_gyogyszert_fejleszt_Kuba_a_koronavirusra","timestamp":"2020. április. 26. 08:24","title":"Saját gyógyszert fejleszt Kuba a koronavírusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31b9eaf8-42cc-47df-a8e2-46fa29166ed3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Híradó információi szerint koronavírus-fertőzésben meghalt a tatabányai Szent Borbála Kórház egyik 41 éves dolgozója. Úgy tudják, a férfi beteghordó volt. Halálhírét megerősítette az RTL Híradónak a kórház főigazgatója.","shortLead":"Az RTL Híradó információi szerint koronavírus-fertőzésben meghalt a tatabányai Szent Borbála Kórház egyik 41 éves...","id":"20200425_Korhazi_dolgozo_is_van_az_aldozatok_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31b9eaf8-42cc-47df-a8e2-46fa29166ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2386ec6b-4ab7-4d17-bdb6-9abfbc5b5a72","keywords":null,"link":"/itthon/20200425_Korhazi_dolgozo_is_van_az_aldozatok_kozott","timestamp":"2020. április. 25. 17:16","title":"Kórházi dolgozó is van az áldozatok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5441b96f-6cba-4d80-beba-ae812522c5e3","c_author":"MTI","category":"kkv","description":" Elindult első útjára a kelet-kínai Csingtao kikötőjéből a világ legnagyobb konténerszállító hajója. 24 ezer konténert szállít, ezek egymás mellett 150 kilométert tennének ki.","shortLead":" Elindult első útjára a kelet-kínai Csingtao kikötőjéből a világ legnagyobb konténerszállító hajója. 24 ezer konténert...","id":"20200426_Elindult_a_vilag_legnagyobb_harom_es_fel_futballpalyanyi_fedelzetu_kontenerszallito_hajoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5441b96f-6cba-4d80-beba-ae812522c5e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3657b12f-f10c-4b91-95ea-6734b3c703fe","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Elindult_a_vilag_legnagyobb_harom_es_fel_futballpalyanyi_fedelzetu_kontenerszallito_hajoja","timestamp":"2020. április. 26. 16:32","title":"Elindult a világ legnagyobb, három és fél futballpályányi fedélzetű konténerszállító hajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b24edd3-919d-4a1a-81e2-e55f247c9dad","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gyilkos legfiatalabb áldozata egy 17 éves lány volt.\r

","shortLead":"A gyilkos legfiatalabb áldozata egy 17 éves lány volt.\r

","id":"20200424_A_baratnoje_miatt_olt_a_22_emberrel_vegzo_kanadai_amokfuto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b24edd3-919d-4a1a-81e2-e55f247c9dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ee55ef-e5c3-446a-8a24-7d8c4a8bba0a","keywords":null,"link":"/vilag/20200424_A_baratnoje_miatt_olt_a_22_emberrel_vegzo_kanadai_amokfuto","timestamp":"2020. április. 24. 20:51","title":"A barátnője miatt ölt a 22 emberrel végző kanadai ámokfutó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c68604-e045-4cf9-89a5-f4e944d0d2c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fertőzöttek száma 57-el nőtt az elmúlt 24 órában.","shortLead":"A fertőzöttek száma 57-el nőtt az elmúlt 24 órában.","id":"20200426_Ujabb_10_aldozata_van_a_jarvanynak_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9c68604-e045-4cf9-89a5-f4e944d0d2c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c969c65-826d-4946-b8ad-67d3ab9db6ee","keywords":null,"link":"/itthon/20200426_Ujabb_10_aldozata_van_a_jarvanynak_Magyarorszagon","timestamp":"2020. április. 26. 07:39","title":"Újabb 10 áldozata van a járványnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy vasárnap délután bekövetkezett technikai hiba miatt szünetel a hagyományos műsorszórásban és az online platformokon is az RTL Klub adása.","shortLead":"Egy vasárnap délután bekövetkezett technikai hiba miatt szünetel a hagyományos műsorszórásban és az online platformokon...","id":"20200426_rtl_klub_adasszunet_technikai_hiba_kabelatvagas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"940f1bd4-4d21-4dfd-bbf0-322b6212c0bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200426_rtl_klub_adasszunet_technikai_hiba_kabelatvagas","timestamp":"2020. április. 26. 16:38","title":"Elsötétült az RTL Klub, átvágtak egy fontos kábelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22972b5-148b-4518-8ec4-4fc57b495e24","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Megúszhattuk volna válság nélkül az átállást egy tudatosabb életmódre, állítja Köves Alexandra ökológiai közgazdász, most viszont a recesszió kényszerítheti ezt ki. Az biztos, hogy az értékek úgy értelmezést nyerhetnek, és ez sok mindent megváltoztathat.","shortLead":"Megúszhattuk volna válság nélkül az átállást egy tudatosabb életmódre, állítja Köves Alexandra ökológiai közgazdász...","id":"20200426_Alomvilagban_elunk_ha_azt_hisszuk_majd_onmagaban_a_technologia_visszaforditja_a_klimavaltozast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e22972b5-148b-4518-8ec4-4fc57b495e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e2648b-b4c9-427a-b80f-6cfb8f213c5b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200426_Alomvilagban_elunk_ha_azt_hisszuk_majd_onmagaban_a_technologia_visszaforditja_a_klimavaltozast","timestamp":"2020. április. 26. 13:30","title":"Itt az ideje átgondolni az \"aki nem dolgozik, ne is egyék\" elvet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab1662ce-5fe1-48c6-910b-cecc4ca54a29","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök azt is felvetette, hogy talán fényt kellene az emberek tüdejébe juttatni a koronavírus ellen.","shortLead":"Az amerikai elnök azt is felvetette, hogy talán fényt kellene az emberek tüdejébe juttatni a koronavírus ellen.","id":"20200424_trump_fertotlenitoszer_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab1662ce-5fe1-48c6-910b-cecc4ca54a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d4dbc0b-8e43-4ba0-9f92-669bd54fbc02","keywords":null,"link":"/vilag/20200424_trump_fertotlenitoszer_koronavirus","timestamp":"2020. április. 24. 19:54","title":"Trump fertőtlenítővel takarítaná ki a fertőzöttek tüdejét – ki ne próbálják otthon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]