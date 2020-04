Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0047d7cb-3b78-4319-a5c7-422fd3cfc54a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az ötletet egy világjárvány adta, de nem a mostani.","shortLead":"Az ötletet egy világjárvány adta, de nem a mostani.","id":"202015_szintet_leptek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0047d7cb-3b78-4319-a5c7-422fd3cfc54a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d824fd6-abbe-4901-ad47-2563d1dd0a89","keywords":null,"link":"/360/202015_szintet_leptek","timestamp":"2020. április. 11. 08:30","title":"A járványban a maszk mellett egy mozgólépcső-alkatrészért is kapkodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8745fe8d-e11f-4345-9520-e08c00f1b42b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megjelent a Magyar Közlönyben az a rendelet, amely a kieső munkaidőre szóló 70 százalékos bértámogatást szabályozza. Végignéztük, elég sok kérdésünk maradt.","shortLead":"Megjelent a Magyar Közlönyben az a rendelet, amely a kieső munkaidőre szóló 70 százalékos bértámogatást szabályozza...","id":"20200410_Tobb_a_kivetel_mint_a_szabaly_eleg_szukmarku_lett_a_bertamogatasi_rendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8745fe8d-e11f-4345-9520-e08c00f1b42b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33fc9e5a-4976-4c63-91c4-b47f8129f339","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200410_Tobb_a_kivetel_mint_a_szabaly_eleg_szukmarku_lett_a_bertamogatasi_rendszer","timestamp":"2020. április. 10. 15:50","title":"Több a kivétel, mint a szabály: elég szűkmarkú lett a bértámogatási rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544bb2bd-dd4b-4247-a49a-da02877eaec1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kapcsolatok járvány idején is fontosak.","shortLead":"A kapcsolatok járvány idején is fontosak.","id":"20200410_szijjarto_peter_koronavirus_maszk_lelegeztetogep_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=544bb2bd-dd4b-4247-a49a-da02877eaec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ffd7425-6d5e-4277-831b-a95ed0172323","keywords":null,"link":"/elet/20200410_szijjarto_peter_koronavirus_maszk_lelegeztetogep_kina","timestamp":"2020. április. 10. 19:22","title":"Szijjártó Péter a járvány PR-lovagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101","c_author":"Gergely Márton - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A magyar egészségügy jól vizsgázott eddig a koronavírus-járvány alatt. Erről, a sajtó állapotáról, Orbán Viktorról és a járványgörbékről is szó esik a hvg.hu közéleti podcastjában.","shortLead":"A magyar egészségügy jól vizsgázott eddig a koronavírus-járvány alatt. Erről, a sajtó állapotáról, Orbán Viktorról és...","id":"20200411_A_koronavirusrol_a_Fulkeben_Tortenik_valami_amirol_semmit_sem_tudunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab04027-4fb0-41ef-9758-991a80198ed5","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_A_koronavirusrol_a_Fulkeben_Tortenik_valami_amirol_semmit_sem_tudunk","timestamp":"2020. április. 11. 13:00","title":"A koronavírusról a Fülkében: Történik valami, amiről semmit sem tudunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea0d9dd-d4d5-4afa-afd0-c03cf8cecae8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pénzcentrum szerint a koronavírus járvány terjedésének tömeges megbetegedési fázisára készülnek. ","shortLead":"A Pénzcentrum szerint a koronavírus járvány terjedésének tömeges megbetegedési fázisára készülnek. ","id":"20200411_Antibiotikumok_es_altatok_exportjat_tiltotta_meg_a_gyogyszerhatosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eea0d9dd-d4d5-4afa-afd0-c03cf8cecae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a0c1d36-bf7b-40f8-baf6-4b678ca7f56b","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_Antibiotikumok_es_altatok_exportjat_tiltotta_meg_a_gyogyszerhatosag","timestamp":"2020. április. 11. 08:43","title":"Antibiotikumok és altatók exportját tiltotta meg a gyógyszerhatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ec25ea-f6c8-475b-ab0f-c5fae8388d33","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szentkirályi Alexandra szerint a koronavírus ott lehet minden településen, ott van minden megyében, mindenki lehet fertőzött. ","shortLead":"Szentkirályi Alexandra szerint a koronavírus ott lehet minden településen, ott van minden megyében, mindenki lehet...","id":"20200411_A_kormanyszovivo_szerint_csak_most_jon_a_neheze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63ec25ea-f6c8-475b-ab0f-c5fae8388d33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a72283c-3e95-4e44-915d-1c13fd280878","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_A_kormanyszovivo_szerint_csak_most_jon_a_neheze","timestamp":"2020. április. 11. 12:57","title":"A kormányszóvivő szerint csak most jön a neheze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6db71c5-4828-4dfe-b295-55b1cea5417b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki nem együttműködő, fizethet.","shortLead":"Aki nem együttműködő, fizethet.","id":"20200410_god_husvet_kijarasi_korlatozas_rendelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6db71c5-4828-4dfe-b295-55b1cea5417b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b78a7e4-0e2b-44cd-93a3-ef7f3fbed167","keywords":null,"link":"/itthon/20200410_god_husvet_kijarasi_korlatozas_rendelet","timestamp":"2020. április. 10. 18:21","title":"Gödön külön rendeletet alkottak húsvétra, hogy otthon tartsák az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új főigazgató kinevezéséig Reiber István orvosigazgató vezeti az intézményt. ","shortLead":"Az új főigazgató kinevezéséig Reiber István orvosigazgató vezeti az intézményt. ","id":"20200411_Emmi_jarvany_mulasztas_szekesfehervari_korhazigazgato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cd1bf49-83fa-435e-9b36-cbf3d2eeea60","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_Emmi_jarvany_mulasztas_szekesfehervari_korhazigazgato","timestamp":"2020. április. 11. 15:56","title":"Emmi: a járvánnyal kapcsolatban mulasztott a leváltott székesfehérvári kórházigazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]