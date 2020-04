Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"096429fb-8a7c-4044-b734-04ae55a4791d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bent ülőknek semmi baja sem lehet, ha 10 méterről 7,62 milliméteres golyók záporoznak feléjük.","shortLead":"A bent ülőknek semmi baja sem lehet, ha 10 méterről 7,62 milliméteres golyók záporoznak feléjük.","id":"20200427_golyoallo_es_hatalmas_lett_ez_a_range_rover_klassen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=096429fb-8a7c-4044-b734-04ae55a4791d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2067d6c-edf8-4d12-92e2-79f676ecafb7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200427_golyoallo_es_hatalmas_lett_ez_a_range_rover_klassen","timestamp":"2020. április. 27. 11:21","title":"Golyóálló és hatalmas lett ez a Range Rover","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b2dbbd-a38f-4969-b6ea-cc0d5b9eba47","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Járvány idején a hülyeség is vírusként terjed. Erre hoz példákat a Duma Aktuál, Litkai Gergely vezetésével fotókon keresztül mutatja be, milyen különös dolgokra lehet bukkanni az interneten. ","shortLead":"Járvány idején a hülyeség is vírusként terjed. Erre hoz példákat a Duma Aktuál, Litkai Gergely vezetésével fotókon...","id":"20200427_Duma_Aktual_A_jarvany_kepekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47b2dbbd-a38f-4969-b6ea-cc0d5b9eba47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2151388a-eb1d-4cee-b037-722eec6ec9bf","keywords":null,"link":"/360/20200427_Duma_Aktual_A_jarvany_kepekben","timestamp":"2020. április. 27. 19:30","title":"Duma Aktuál: Online merítés a vírus fomájú sisaktól a gombnyomó készülékig ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Franciaországban az elmúlt 24 órában 242-tel 22 856-re emelkedett a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, míg előző napi 369-cel - közölte vasárnap este a francia egészségügyi minisztérium, miközben a kormányzat megkezdte az egyeztetéseket a kijárási korlátozásokat május 11-én felváltó óvintézkedésekről.","shortLead":"Franciaországban az elmúlt 24 órában 242-tel 22 856-re emelkedett a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, míg...","id":"20200426_Javul_a_helyzet_Franciaorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35f61308-cb71-4a4a-95f3-0dcee270fd8e","keywords":null,"link":"/vilag/20200426_Javul_a_helyzet_Franciaorszagban","timestamp":"2020. április. 26. 20:59","title":"Javul a helyzet Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57b4415-fa8e-4fcf-af27-ae43dde82d4b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Világszerte 2 897 645-en fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálesetek száma 202 880, a gyógyultaké pedig 817 034 a baltimore-i Johns Hopkins egyetem szombat reggeli összesítése szerint.","shortLead":"Világszerte 2 897 645-en fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálesetek száma 202 880, a gyógyultaké pedig 817...","id":"20200426_Kozeliti_a_harommilliot_a_hivatalosan_koronavirusfertozottek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a57b4415-fa8e-4fcf-af27-ae43dde82d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6707688-4c49-4bd0-ac0c-e94bcafc7905","keywords":null,"link":"/vilag/20200426_Kozeliti_a_harommilliot_a_hivatalosan_koronavirusfertozottek_szama","timestamp":"2020. április. 26. 07:58","title":"Közelíti a hárommilliót a hivatalosan koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"917304b7-8c7e-4e0a-92b8-aea9032165e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A SMA-s kisfiú fél éve kapta meg a génterápiás kezelést.\r

","shortLead":"A SMA-s kisfiú fél éve kapta meg a génterápiás kezelést.\r

","id":"20200427_Zente_mar_biciklizik_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=917304b7-8c7e-4e0a-92b8-aea9032165e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df116a84-bc18-4467-a30f-741bd81d5997","keywords":null,"link":"/elet/20200427_Zente_mar_biciklizik_is","timestamp":"2020. április. 27. 21:44","title":"Zente sokat fejlődött, már biciklizik is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab0bc4b7-63b1-463d-8c7d-01338723fa3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legrosszabb forgatókönyv szerint egyszerre 14 ezer embernek kellene lélegeztetőgép Magyarországon. A korlátozásokat nagyon óvatosan kell feloldani, a kontaktusok csökkentésén túl egyéb intézkedésekre is szükség lesz.","shortLead":"A legrosszabb forgatókönyv szerint egyszerre 14 ezer embernek kellene lélegeztetőgép Magyarországon. A korlátozásokat...","id":"20200426_A_kormanynak_nagyon_pontosan_kell_kalibralnia_a_jarvany_terjedeset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab0bc4b7-63b1-463d-8c7d-01338723fa3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"043c8712-ba6c-4ca0-958d-ed9a9b6f8adc","keywords":null,"link":"/itthon/20200426_A_kormanynak_nagyon_pontosan_kell_kalibralnia_a_jarvany_terjedeset","timestamp":"2020. április. 26. 14:10","title":" Kiderült, mi a legrosszabb koronavírus-forgatókönyv, amivel a kormány számol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e42646bd-5817-44ab-9a51-00234972a75d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A világjárvány gyökeresen átalakítja azt, ahogyan étkezünk. Ennek természetesen egészséges és kevésbé egészséges vonatkozása is van, sőt a vendéglátás jövőjére is jelentős hatással lehet.","shortLead":"A világjárvány gyökeresen átalakítja azt, ahogyan étkezünk. Ennek természetesen egészséges és kevésbé egészséges...","id":"20200427_Az_avokado_johet_a_szalonna_mar_nem_annyira","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e42646bd-5817-44ab-9a51-00234972a75d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a660678-e8ba-4042-856c-1d4edf196d0d","keywords":null,"link":"/zhvg/20200427_Az_avokado_johet_a_szalonna_mar_nem_annyira","timestamp":"2020. április. 27. 13:51","title":"Avokádó és instant tészta: teljesen átalakítja az étkezést a világjárvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad723840-1141-4a24-9411-d741fa27b0c2","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Több mint ötheti szünet után hétfőtől fokozatosan újraindítja a gyártást a Volkswagen leányvállalata, a Skoda.\r

","shortLead":"Több mint ötheti szünet után hétfőtől fokozatosan újraindítja a gyártást a Volkswagen leányvállalata, a Skoda.\r

","id":"20200426_Otheti_szunet_utan_hetfotol_ujra_termel_a_Skoda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad723840-1141-4a24-9411-d741fa27b0c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f21924e-cc19-429f-933b-814178cdd17b","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Otheti_szunet_utan_hetfotol_ujra_termel_a_Skoda","timestamp":"2020. április. 26. 20:24","title":"Ötheti szünet után hétfőtől újra termel a Skoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]