[{"available":true,"c_guid":"9e6cb920-98b4-4f79-827b-ad20b3de3f00","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Munkába áll hétfőn Boris Johnson brit miniszterelnök, aki átesett az új koronavírus okozta Covid-19 betegségen, és néhány napig intenzív osztályon is kezelték.","shortLead":"Munkába áll hétfőn Boris Johnson brit miniszterelnök, aki átesett az új koronavírus okozta Covid-19 betegségen, és...","id":"20200426_Hetfotol_ismet_munkaba_all_Boris_Johnson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e6cb920-98b4-4f79-827b-ad20b3de3f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda6d998-2a34-45d4-b5f0-cb43bded3b1c","keywords":null,"link":"/vilag/20200426_Hetfotol_ismet_munkaba_all_Boris_Johnson","timestamp":"2020. április. 26. 18:03","title":"Hétfőtől ismét munkába áll Boris Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63004c3-57ae-43da-a6b7-e54ca81c3059","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazoltan fertőzöttek száma 2583-ra, az elhunytaké 280-ra emelkedett.","shortLead":"Az igazoltan fertőzöttek száma 2583-ra, az elhunytaké 280-ra emelkedett.","id":"20200427_koronavirus_jarvany_fertozes_magyar_statisztika_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e63004c3-57ae-43da-a6b7-e54ca81c3059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a2cc02-2863-4c17-9730-c434a067b6d6","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_koronavirus_jarvany_fertozes_magyar_statisztika_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 27. 06:54","title":"Újabb 83 fertőzött, nyolc halálos áldozat a koronavírus-járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc83bdd6-7780-4711-b57e-93050debb1f8","c_author":"Bihari Péter","category":"360","description":"Valódi válságkezelés csak a kormány által meghirdetettnél lényegesen magasabb költségvetési hiány mellett lehetséges – vezeti le a szerző, a Monetáris Tanács volt tagja.\r

Bihari Péter szerint az eddigi kormányzati intézkedések a gazdaság konszolidálására nem alkalmasak, illetve a megértés és szolidaritás teljes hiányáról tanúskodnak az egzisztenciájukban fenyegetett emberek iránt.","shortLead":"Valódi válságkezelés csak a kormány által meghirdetettnél lényegesen magasabb költségvetési hiány mellett lehetséges –...","id":"20200427_Bihari_Peter_Tul_a_voros_vonalon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc83bdd6-7780-4711-b57e-93050debb1f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c36c31-aec1-4d4f-8e1d-6068d8237e95","keywords":null,"link":"/360/20200427_Bihari_Peter_Tul_a_voros_vonalon","timestamp":"2020. április. 27. 13:00","title":"Bihari Péter: Túl Orbán Viktor vörös vonalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a29808c9-8284-4126-a300-e24c3c5864e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyre több ország kezdi fejleszteni a kerékpárutakat, a koronavírus-járvány miatt ugyanis a tömegközlekedésnél jóval biztonságosabb kerékpárra pattanni. Budapest sem maradt ki a sorból, a Nagykörút Üllői út és Váci út közötti szakaszán is ideiglenes sávot létesítenek a bringásoknak. \r

","shortLead":"Egyre több ország kezdi fejleszteni a kerékpárutakat, a koronavírus-járvány miatt ugyanis a tömegközlekedésnél jóval...","id":"20200427_Elhozza_a_varosi_biciklizes_aranykorat_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a29808c9-8284-4126-a300-e24c3c5864e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54e78fc5-b6fe-41ea-a389-7f588a9268d7","keywords":null,"link":"/zhvg/20200427_Elhozza_a_varosi_biciklizes_aranykorat_a_koronavirus","timestamp":"2020. április. 27. 16:11","title":"A koronavírus elhozhatja a városi biciklizés aranykorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e543647-0801-4c1b-ac5c-dd70f03ad0c1","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A koronavírusban Allah ajándékát látó muszlim szélsőségesek újraszervezhetik magukat Irakban és máshol, mert a járvány a terrorellenes fellépést is szünetelteti.","shortLead":"A koronavírusban Allah ajándékát látó muszlim szélsőségesek újraszervezhetik magukat Irakban és máshol, mert a járvány...","id":"202017__dzsihad_es_virus__iszlam_allam__koronakatonak__harcostarsak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e543647-0801-4c1b-ac5c-dd70f03ad0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9922f38-7fd1-428d-9e8c-747ffcdc938c","keywords":null,"link":"/360/202017__dzsihad_es_virus__iszlam_allam__koronakatonak__harcostarsak","timestamp":"2020. április. 26. 11:00","title":"Az Iszlám Állam a katonájának tekinti a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da748529-7189-4dd4-ba5e-50c8e6efd6a4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Szétzilálta a friss élelmiszerek piacát a koronavírus-járvány Németországban, egyes termékek ára meredeken emelkedik, másoké zuhan - mutatta ki egy felmérés.","shortLead":"Szétzilálta a friss élelmiszerek piacát a koronavírus-járvány Németországban, egyes termékek ára meredeken emelkedik...","id":"20200426_Harmadaval_dragultak_a_zoldsegek_a_jarvany_miatt_Nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da748529-7189-4dd4-ba5e-50c8e6efd6a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"153f4f3b-2424-43af-8495-a2810640c263","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Harmadaval_dragultak_a_zoldsegek_a_jarvany_miatt_Nemetorszagban","timestamp":"2020. április. 26. 12:11","title":"Harmadával drágultak a zöldségek a járvány miatt Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42e26b87-0189-4703-97cc-9c664048839a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A jogszabálytervezet ősszel kerül a német kormány elé, és arról szól majd, hogy bárki dolgozhat otthonról, ha szeretne, és el tudja végezni a feladatait munkahelyi jelenlét nélkül.","shortLead":"A jogszabálytervezet ősszel kerül a német kormány elé, és arról szól majd, hogy bárki dolgozhat otthonról, ha...","id":"20200426_Az_otthoni_munkavegzes_joganak_bevezeteset_tervezi_a_nemet_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42e26b87-0189-4703-97cc-9c664048839a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9256cbcb-5eba-4f72-87fe-14fa4e70446b","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Az_otthoni_munkavegzes_joganak_bevezeteset_tervezi_a_nemet_kormany","timestamp":"2020. április. 26. 17:01","title":"Az otthoni munkavégzés jogának bevezetését tervezi a német kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A The New York Times információi szerint öt olyan embert vitt el a kínai hatóság, akik külföldi újságírókkal is beszélhettek. Hogy ez volt-e a rendőrségi intézkedés oka, az nem bizonyított.","shortLead":"A The New York Times információi szerint öt olyan embert vitt el a kínai hatóság, akik külföldi újságírókkal is...","id":"20200427_kina_huawei_letartoztatas_iran_gazdasagi_szankciok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bcc0493-3f35-4ebb-aecf-bb111e8b5284","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_kina_huawei_letartoztatas_iran_gazdasagi_szankciok","timestamp":"2020. április. 27. 11:33","title":"Kínában letartóztatták a Huawei öt ex-alkalmazottját, miután a cég ügyeiről beszéltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]