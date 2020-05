Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4a5c653-77be-4a01-8a4e-892cf921706b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A parlament a kormánypártok egyedüli részvételével politikai nyilatkozatot fogadtak el a népképviseleti rendszer 1990-es visszaállításáról.\r

\r

","shortLead":"A parlament a kormánypártok egyedüli részvételével politikai nyilatkozatot fogadtak el a népképviseleti rendszer...","id":"20200502_A_fideszesek_elfogadtak_a_fideszesek_altal_eloterjesztett_nyilatkozatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4a5c653-77be-4a01-8a4e-892cf921706b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00c5a74e-4dd4-4ed7-ab16-81c80c2f5383","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_A_fideszesek_elfogadtak_a_fideszesek_altal_eloterjesztett_nyilatkozatot","timestamp":"2020. május. 02. 14:41","title":"A fideszesek elfogadták a fideszesek által előterjesztett nyilatkozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a4a6b3-686e-427b-8dbf-d36ed3c4d208","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság döntése értelmében nem követelhetik vissza a falugondnokságra adott támogatást.\r

\r

","shortLead":"Az Alkotmánybíróság döntése értelmében nem követelhetik vissza a falugondnokságra adott támogatást.\r

\r

","id":"20200502_Fellelegezhet_Komloska_es_a_buszrendszam_miatt_zaklatott_tobbi_falvak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69a4a6b3-686e-427b-8dbf-d36ed3c4d208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3874c5f-83fb-4929-b342-a7a3296747d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_Fellelegezhet_Komloska_es_a_buszrendszam_miatt_zaklatott_tobbi_falvak","timestamp":"2020. május. 02. 08:21","title":"Fellélegezhet Komlóska és a buszrendszám miatt zaklatott falvak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c22dabfa-04b6-470d-ba09-d78d7052ae87","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Autójukban ülő híveknek tartott Istentiszteletet Budapesten a XI. kerületében, az őrmezői P+R parkolóban Illés Dávid, a Budai Református Gyülekezet lelkésze a koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"Autójukban ülő híveknek tartott Istentiszteletet Budapesten a XI. kerületében, az őrmezői P+R parkolóban Illés Dávid...","id":"20200503_Parkoloban_tartott_autos_istentiszteletet_egy_reformatus_pap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c22dabfa-04b6-470d-ba09-d78d7052ae87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afdda77c-0b0b-40ef-93f6-df76f7fb570a","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Parkoloban_tartott_autos_istentiszteletet_egy_reformatus_pap","timestamp":"2020. május. 03. 15:28","title":"Parkolóban tartott autós istentiszteletet egy református pap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa5793c-8a81-4132-a149-9c6c171c81ca","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az illiberális kormányok nem számíthatnak a feltétel nélküli európai támogatásra, ha továbbra is lábbal taposnak az EU demokratikus alapjain - írja az Euractivban megjelent véleménycikkében Udo Bullmann, német szociáldemokrata EP-képviselő, aki szerint Orbán politikája már alattomosan benyomult az unió legfontosabb döntési szervébe is.","shortLead":"Az illiberális kormányok nem számíthatnak a feltétel nélküli európai támogatásra, ha továbbra is lábbal taposnak az EU...","id":"20200502_Euractiv_Bullmann","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1aa5793c-8a81-4132-a149-9c6c171c81ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab553760-b4aa-4786-9848-d73fea2f2dcc","keywords":null,"link":"/360/20200502_Euractiv_Bullmann","timestamp":"2020. május. 02. 07:30","title":"Van, aki Orbán emberétől már az Európai Bizottságot félti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77433ee3-7238-4289-b47c-512e346a389e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem szeretne egy újabb \"elhagyatott\" oldal lenni a sok közül a This Website Will Self-Destruct, ezért a készítője úgy alkotta meg, hogy ha haszontalanná válik, törli önmagát.","shortLead":"Nem szeretne egy újabb \"elhagyatott\" oldal lenni a sok közül a This Website Will Self-Destruct, ezért a készítője...","id":"20200503_onmegsemmisito_weboldal_this_website_will_self_destruct","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77433ee3-7238-4289-b47c-512e346a389e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3582d873-8b96-4c21-afa4-e2bb422c76ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20200503_onmegsemmisito_weboldal_this_website_will_self_destruct","timestamp":"2020. május. 03. 08:03","title":"Csináltak egy weboldalt, ami megsemmisíti önmagát, ha 24 órán át senki nem üzen neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"331e8d66-b6af-4b13-8af6-9a45424aa73b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mit jelentett a Most múlik pontosan a Csík zenekar tagjainak? Kiss Tibi elmeséli, hogyan küzdött meg függőségével az elvonón. Kiderül az is, hogyan reagálnak az erdélyi zenészek, mikor először hallják meg apjuk dallamait a Csík zenekar átdolgozásában. Engedem, hadd menjen, második rész. ","shortLead":"Mit jelentett a Most múlik pontosan a Csík zenekar tagjainak? Kiss Tibi elmeséli, hogyan küzdött meg függőségével...","id":"20200429_Doku360_Engedem_hadd_menjen_Masodik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=331e8d66-b6af-4b13-8af6-9a45424aa73b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"306e3980-49ba-438a-be49-a4bfb20a1d55","keywords":null,"link":"/360/20200429_Doku360_Engedem_hadd_menjen_Masodik_resz","timestamp":"2020. május. 02. 20:30","title":"Doku360: Ez a dal segített túllépni édesapám halálán ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két cég is van szállított Magyarországra olyan gyorsteszteket, amelyek alkalmatlanok a Covid-19 fertőzőttek kimutatására - áll a Direkt36 szombati cikkében.","shortLead":"Két cég is van szállított Magyarországra olyan gyorsteszteket, amelyek alkalmatlanok a Covid-19 fertőzőttek...","id":"20200502_Kina_mar_letiltotta_de_Magyarorszag_addigra_mar_bevasarolt_a_silanyabb_koronatesztekbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd0394c7-45ee-4010-aff7-64adc6084aee","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_Kina_mar_letiltotta_de_Magyarorszag_addigra_mar_bevasarolt_a_silanyabb_koronatesztekbol","timestamp":"2020. május. 02. 22:29","title":"Direkt36: Kína már letiltotta, de Magyarország addigra már bevásárolt a silányabb koronatesztekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56a5afe-28a2-4f0d-aef3-534e4c1b3fc0","c_author":"Balavány György","category":"gazdasag","description":"Munkaalapú társadalomról beszél akkor, amikor az emberek tömegeinek nincs és nem is lesz munkájuk.","shortLead":"Munkaalapú társadalomról beszél akkor, amikor az emberek tömegeinek nincs és nem is lesz munkájuk.","id":"20200502_Orban_a_katasztrofat_fogja_sikernek_nevezni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e56a5afe-28a2-4f0d-aef3-534e4c1b3fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609e3645-aefc-487d-88ac-86e7ffea1c5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200502_Orban_a_katasztrofat_fogja_sikernek_nevezni","timestamp":"2020. május. 02. 15:44","title":"Balavány: Orbán a katasztrófát fogja sikernek nevezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]