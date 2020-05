Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4a5c653-77be-4a01-8a4e-892cf921706b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A parlament a kormánypártok egyedüli részvételével politikai nyilatkozatot fogadtak el a népképviseleti rendszer 1990-es visszaállításáról.\r

\r

","shortLead":"A parlament a kormánypártok egyedüli részvételével politikai nyilatkozatot fogadtak el a népképviseleti rendszer...","id":"20200502_A_fideszesek_elfogadtak_a_fideszesek_altal_eloterjesztett_nyilatkozatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4a5c653-77be-4a01-8a4e-892cf921706b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00c5a74e-4dd4-4ed7-ab16-81c80c2f5383","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_A_fideszesek_elfogadtak_a_fideszesek_altal_eloterjesztett_nyilatkozatot","timestamp":"2020. május. 02. 14:41","title":"A fideszesek elfogadták a fideszesek által előterjesztett nyilatkozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f7db3a-61e6-480b-ae71-b1eae7cc75d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Akár 2-3 hét alatt is felszaladhatnak ránk a pluszkilók a mozgásszegény életmódból adódóan, az immunrendszerünk erősítése pedig kulcsfontosságú a koronavírus-járvány alatt (is). A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége adott hasznos tanácsokat, miből és mennyit fogyasszunk. ","shortLead":"Akár 2-3 hét alatt is felszaladhatnak ránk a pluszkilók a mozgásszegény életmódból adódóan, az immunrendszerünk...","id":"20200503_Etkezes_a_koronavirus_idejen_hogyan_taplalkozzunk_a_jarvany_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4f7db3a-61e6-480b-ae71-b1eae7cc75d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a58b20-b0d9-4102-9340-6db160df4f8a","keywords":null,"link":"/zhvg/20200503_Etkezes_a_koronavirus_idejen_hogyan_taplalkozzunk_a_jarvany_alatt","timestamp":"2020. május. 03. 11:00","title":"Étkezés a koronavírus idején: hogyan táplálkozzunk a járvány alatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"846d79b6-00f7-40bd-81a6-5d4bed718357","c_author":"Eduline","category":"itthon","description":"Öt emlékezetes érettségibotrányt gyűjtött össze az Eduline a holnap kezdődő rendhagyó érettségi alkalmából. A legutóbbi tavaly volt, emlékszik?","shortLead":"Öt emlékezetes érettségibotrányt gyűjtött össze az Eduline a holnap kezdődő rendhagyó érettségi alkalmából. A legutóbbi...","id":"20200503_Kiszivargott_tetelek_ujrafelhasznalt_tesztek_elsietett_vizsga__ezek_voltak_a_nagy_erettsegibotranyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=846d79b6-00f7-40bd-81a6-5d4bed718357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb7b0e6-61e8-4b62-a437-d78655d4dfc8","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Kiszivargott_tetelek_ujrafelhasznalt_tesztek_elsietett_vizsga__ezek_voltak_a_nagy_erettsegibotranyok","timestamp":"2020. május. 03. 12:25","title":"Kiszivárgott tételek, újrafelhasznált tesztek, elsietett vizsga - ezek voltak a nagy érettségibotrányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fe2aba8-1324-4099-bc87-165dfa157f4b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tanzánia elnöke be akarta bizonyítani, hogy a gyorstesztek alkalmatlanok a koronavírus kimutatására.","shortLead":"Tanzánia elnöke be akarta bizonyítani, hogy a gyorstesztek alkalmatlanok a koronavírus kimutatására.","id":"20200504_Pozitiv_lett_egy_gyumolcs_koronavirustesztje_Tanzaniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fe2aba8-1324-4099-bc87-165dfa157f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5a4b4f4-c95e-49d8-8bfc-7e17d3b685bf","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_Pozitiv_lett_egy_gyumolcs_koronavirustesztje_Tanzaniaban","timestamp":"2020. május. 04. 05:54","title":"Pozitív lett egy gyümölcs koronavírustesztje Tanzániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"532ded31-5def-4c16-ad3e-c5f5d877b248","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"A hvg.hu három végzős diákot, Samut, Orsit és Gergőt kísér végig az érettségin. Szombaton arról beszélgettünk velük, miért döntöttek a májusi vizsga mellett, hogyan élik meg a helyzetet és viselnének-e maszkot az érettségin. ","shortLead":"A hvg.hu három végzős diákot, Samut, Orsit és Gergőt kísér végig az érettségin. Szombaton arról beszélgettünk velük...","id":"20200503_Nekunk_most_ez_a_normalis__igy_keszul_az_erettsegire_Samu_Orsi_es_Gergo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=532ded31-5def-4c16-ad3e-c5f5d877b248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adde3e1b-fd9b-4a93-ab83-c8074fe9dc0e","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Nekunk_most_ez_a_normalis__igy_keszul_az_erettsegire_Samu_Orsi_es_Gergo","timestamp":"2020. május. 03. 14:00","title":"\"Nekünk most ez a normális\" - így készül az érettségire Samu, Orsi és Gergő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36950282-9814-48e7-b630-d39a34cf7237","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Amikor Carl Schmitt kidolgozta a liberalizmust elvető, a világot kizárólag barátra és ellenségre osztó, erős központi hatalmat szorgalmazó államelméleti téziseit, a német jogtudósnak még semmi köze sem volt a nácikhoz. Később azonban Hitlert is dicsőítette, és öröksége máig vitatott. ","shortLead":"Amikor Carl Schmitt kidolgozta a liberalizmust elvető, a világot kizárólag barátra és ellenségre osztó, erős központi...","id":"202018__carl_schmitt_oroksege__azilliberalizmus_atyja__a_hatalom_jogasza__alapot_adott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36950282-9814-48e7-b630-d39a34cf7237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81cc7cc5-f7ab-475f-996d-c305496f9d9c","keywords":null,"link":"/360/202018__carl_schmitt_oroksege__azilliberalizmus_atyja__a_hatalom_jogasza__alapot_adott","timestamp":"2020. május. 03. 10:30","title":"Látható ellenség kell, hirdette az illiberalizmus prófétája, akivel Orbánt is hírbe hozták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00e0bcd0-2f96-40b5-b80e-3f6721e2f149","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Harminc éve ezen a napon alakult meg az Országgyűlés az első szabad választásokat követően. Olyan emberek ültek be a parlamenti patkóba, mint Gyarmati Dezső vízilabdázó, Iványi Gábor metodista lelkész, Rajk László építész, Tamás Gáspár Miklós filozófus, Torgyán József kisgazda politikus és Szűrös Mátyás, aki 1989. október 23-án az Országgyűlés erkélyén kikiáltotta a köztársaságot. Már akkor is ott ültek a Fidesz nagyágyúi.","shortLead":"Harminc éve ezen a napon alakult meg az Országgyűlés az első szabad választásokat követően. Olyan emberek ültek be...","id":"20200502_Amikor_meg_szabadon_vandoroltak_a_kepviselok_a_Parlamentben__havi_30_ezerert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00e0bcd0-2f96-40b5-b80e-3f6721e2f149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"023bf11c-e08a-4cc2-805a-2c92424cfa85","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_Amikor_meg_szabadon_vandoroltak_a_kepviselok_a_Parlamentben__havi_30_ezerert","timestamp":"2020. május. 02. 07:00","title":"30 éve az üdítően szellemes fideszesek bosszantották az idős házelnököt komolytalan tréfákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52aa5979-5504-4e90-89de-eb0cf0852a25","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Péterfy Gergelynek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: nemmagyar, restart, lassítás, videoballagás, fesztiválstop.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200503_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52aa5979-5504-4e90-89de-eb0cf0852a25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0039faa5-bed5-4b1b-9584-a93be97b34ce","keywords":null,"link":"/360/20200503_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","timestamp":"2020. május. 03. 19:30","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely nem fogja Ákosra ropni a polbeatet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]