[{"available":true,"c_guid":"da748529-7189-4dd4-ba5e-50c8e6efd6a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Anyagi támogatást nyújt a II. Kerüleit Önkormányzat azoknak a helyi lakosoknak és kisvállalkozásoknak, akiknek az új típusú koronavírus-járvány okozta helyzetben lehetetlenült el a megélhetése. Azokat is megsegítik, akik otthon ápolják kórházból hazaküldött hozzátartozóikat.","shortLead":"Anyagi támogatást nyújt a II. Kerüleit Önkormányzat azoknak a helyi lakosoknak és kisvállalkozásoknak, akiknek az új...","id":"20200503_berpotlo_gondozasi_alberletidij_tamogatast_ad_a_II_kerulet_a_koronakarosultaknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da748529-7189-4dd4-ba5e-50c8e6efd6a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f968c64e-d669-492c-b5be-70ec60511095","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_berpotlo_gondozasi_alberletidij_tamogatast_ad_a_II_kerulet_a_koronakarosultaknak","timestamp":"2020. május. 03. 14:31","title":"Besegít a II. kerület a koronakárosultaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A cseh miniszterelnök elégedett a kormánytagoknak a járvány alatt nyújtott teljesítményével, és nem tervez változásokat a kabinetben.","shortLead":"A cseh miniszterelnök elégedett a kormánytagoknak a járvány alatt nyújtott teljesítményével, és nem tervez változásokat...","id":"20200504_andrej_babis_cseh_kormany_szuksegallapot_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea44005f-506b-4773-9ec9-3d2b52e23083","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_andrej_babis_cseh_kormany_szuksegallapot_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 04. 08:05","title":"Babis szerint a cseh kormány nem kéri a szükségállapot meghosszabbítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa90b81-ec89-49e0-a343-e5b28d97e903","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus okozta megbetegedés elleni egyik hatékonynak tűnő gyógyszer használatára akár napokon belül kiadhatják az uniós engedélyt. ","shortLead":"A koronavírus okozta megbetegedés elleni egyik hatékonynak tűnő gyógyszer használatára akár napokon belül kiadhatják...","id":"20200503_Minel_hamarabb_bevetnek_a_remdesivirt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1aa90b81-ec89-49e0-a343-e5b28d97e903&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"126d1605-195f-4bd6-9b0d-931fac8812c9","keywords":null,"link":"/vilag/20200503_Minel_hamarabb_bevetnek_a_remdesivirt","timestamp":"2020. május. 03. 16:42","title":"Minél hamarabb bevetnék a remdesivirt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerdán viszont akár talajmenti fagyok is lehetnek.","shortLead":"Szerdán viszont akár talajmenti fagyok is lehetnek.","id":"20200504_Huvosen_indul_a_het_de_egyre_melegebb_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb0a03f0-4685-429a-b5d5-ed5912c57af9","keywords":null,"link":"/elet/20200504_Huvosen_indul_a_het_de_egyre_melegebb_lesz","timestamp":"2020. május. 04. 08:06","title":"Hűvösen indul a hét, de egyre melegebb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace965bc-a2e0-49d1-85cc-62826c116079","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A műsorban Orbán Viktor és kormánya a kínai vezetéssel és Erdogan autokrata rendszerével került egy etapba.","shortLead":"A műsorban Orbán Viktor és kormánya a kínai vezetéssel és Erdogan autokrata rendszerével került egy etapba.","id":"20200502_Kovacs_Zoltan_reagalt_arra_hogy_Hannibal_Lecterkent_abrazoltak_Orbant_a_ZDF_szorakoztato_musoraban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ace965bc-a2e0-49d1-85cc-62826c116079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"085e77f5-e1ed-4fe3-aa19-cc2150d41646","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_Kovacs_Zoltan_reagalt_arra_hogy_Hannibal_Lecterkent_abrazoltak_Orbant_a_ZDF_szorakoztato_musoraban","timestamp":"2020. május. 02. 18:06","title":"Kovács Zoltán reagált arra, hogy Hannibal Lecterként ábrázolták Orbánt a ZDF szórakoztató műsorában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09561600-9686-49e2-8dee-2e2d34576637","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A gazdaság újraindítását sürgette és a többi között az év végére oltást remélt az új típusú koronavírus ellen Donald Trump amerikai elnök vasárnap este azon a kétórás televíziós beszélgetésen, amelyet a Fox televízió közvetített a washingtoni Lincoln-emlékmű mellől. Az elnöknek nemcsak a Fox újságírói, hanem videón a nézők is tehettek fel kérdéseket.\r

\r

","shortLead":"A gazdaság újraindítását sürgette és a többi között az év végére oltást remélt az új típusú koronavírus ellen Donald...","id":"20200504_Trump_2021_nagyszeru_esztendo_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09561600-9686-49e2-8dee-2e2d34576637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d5218c-c067-439e-9700-df71e8d80001","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200504_Trump_2021_nagyszeru_esztendo_lesz","timestamp":"2020. május. 04. 05:31","title":"Trump: 2021 nagyszerű esztendő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bb3e720-0319-4acb-9e9b-c12d05dc49c9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nemzeti összefogásra van szükség ahhoz, hogy az élet minél gyorsabban visszatérjen a rendes kerékvágásba - mondta Áder János államfő szombaton a parlament ünnepi ülésén, ahol az Országgyűlés 30 évvel ezelőtti megalakulására emlékeztek a képviselők.","shortLead":"Nemzeti összefogásra van szükség ahhoz, hogy az élet minél gyorsabban visszatérjen a rendes kerékvágásba - mondta Áder...","id":"20200502_Ader_Amit_az_elmult_30_evben_alkottunk_az_kiallta_az_ido_probajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bb3e720-0319-4acb-9e9b-c12d05dc49c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3d40b33-ba94-4431-b4c8-e9ea40514c69","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_Ader_Amit_az_elmult_30_evben_alkottunk_az_kiallta_az_ido_probajat","timestamp":"2020. május. 02. 12:40","title":"Áder: Amit az elmúlt 30 évben alkottunk, az kiállta az idő próbáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A társaság tartalékbuszokkal is készül, ha az egyes járatokon túl sokan utaznának.","shortLead":"A társaság tartalékbuszokkal is készül, ha az egyes járatokon túl sokan utaznának.","id":"20200504_bkk_busz_tomegkozlekedes_erettsegi_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae6197f7-ad64-4e3c-90a8-2b5ba076299a","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_bkk_busz_tomegkozlekedes_erettsegi_2020","timestamp":"2020. május. 04. 07:23","title":"A flottája lehető legtöbb járművét elindítja a BKK az érettségi miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]