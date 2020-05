Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A gazdaság újraindítását sürgette és a többi között az év végére oltást remélt az új típusú koronavírus ellen Donald Trump amerikai elnök vasárnap este azon a kétórás televíziós beszélgetésen, amelyet a Fox televízió közvetített a washingtoni Lincoln-emlékmű mellől. Az elnöknek nemcsak a Fox újságírói, hanem videón a nézők is tehettek fel kérdéseket.

\r

A gazdaság újraindítását sürgette és a többi között az év végére oltást remélt az új típusú koronavírus ellen Donald Trump amerikai elnök vasárnap este azon a kétórás televíziós beszélgetésen, amelyet a Fox televízió közvetített a washingtoni Lincoln-emlékmű mellől. Trump: 2021 nagyszerű esztendő lesz 2020. május. 04. 05:31 Két azonnali kérdésre válaszolt Kásler Miklós miniszter a parlamentben. A szocialista Bangóné Borbély Ildikó által elmondott személyes történeteket a képviselő írói munkásságának tartja. Két azonnali kérdésre válaszolt Kásler Miklós miniszter a parlamentben. A szocialista Bangóné Borbély Ildikó által elmondott személyes történeteket a képviselő írói munkásságának tartja. Kásler: 39 egészségügyi dolgozót kezeltek kórházban koronavírus miatt 2020. május. 04. 16:12 Ilyen Magyarországon a Duna-Tisza köze is. Közel sem csodaszer a faültetés: míg van, ahol a fák javítják a talaj vízellátottságát, máshol ellenkező hatást érnek el, és az elsivatagosodás veszélyét növelik. Ilyen Magyarországon a Duna-Tisza köze is. Továbbá vannak olyan fajok, amelyek többet árthatnak, mint használnak. Demszky Gábor a demokratikus ellenzék egyik meghatározó alakja volt, a rendszerváltás utáni első szabadon választott budapesti főpolgármester. A HVG 1991 szeptemberében készített vele portréinterjút, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól. Rendszerváltók30 - Demszky Gábor: Feleségemmel csak írásban beszélgettünk 2020. május. 05. 16:00 Ha a jelenlegi mértékben nő tovább a Föld átlaghőmérséklete, akkor ötven éven belül 3,5 milliárdnyian leszünk, akiknek a lakóhelye elviselhetetlenül túlmelegszik. 50 év múlva a Föld élhetetlenül meleg lesz több milliárd ember számára 2020. május. 05. 12:05 Kinyitottak a szakrendelők, viszont teszthez kötik az ellátást. Több embert is hazaküldtek a negatív lelet hiányában. Sokakat hazaküldtek a szakrendelésekről, mert nem volt tesztjük 2020. május. 04. 21:44