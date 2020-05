Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f29bdf25-16f1-4dd4-b2d7-a389b61934bd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az eddigi ismeretek szerint a Földhöz legközelebbi fekete lyukat fedezték fel a déli égbolton az Európai Déli Obszervatórium (ESO) kutatói.","shortLead":"Az eddigi ismeretek szerint a Földhöz legközelebbi fekete lyukat fedezték fel a déli égbolton az Európai Déli...","id":"20200506_legkozelebbi_fekete_lyuk_eso_hr_6819","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f29bdf25-16f1-4dd4-b2d7-a389b61934bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"359bdf0c-39a3-4a9d-9ebe-2917eb507c27","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_legkozelebbi_fekete_lyuk_eso_hr_6819","timestamp":"2020. május. 06. 22:10","title":"\"Láthatatlan gravitációs szörnyeteg\": sosem találtak még a Földhöz ennyire közel fekete lyukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"762c9812-180b-45aa-9627-550cc5df79dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már öten elfogadták a meghívást.","shortLead":"Már öten elfogadták a meghívást.","id":"20200506_A_Csengetett_Mylord_sztarjai_ujra_Magyarorszagra_jonnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=762c9812-180b-45aa-9627-550cc5df79dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ac59c4-f910-47b5-83e9-4f3d6d0888f9","keywords":null,"link":"/elet/20200506_A_Csengetett_Mylord_sztarjai_ujra_Magyarorszagra_jonnek","timestamp":"2020. május. 06. 11:35","title":"A Csengetett, Mylord? sztárjai újra Magyarországra jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde0ecc7-8ea8-4f8d-ace4-81a766db28d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kettős láncreakció indult be a lakáspiacon, szűkebb lehet az olló a vidéki és budapesti lakásárak között.","shortLead":"Kettős láncreakció indult be a lakáspiacon, szűkebb lehet az olló a vidéki és budapesti lakásárak között.","id":"20200507_lakas_eladas_ingatlan_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fde0ecc7-8ea8-4f8d-ace4-81a766db28d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6a2f06-4df7-43b4-9b59-4f979f127e24","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200507_lakas_eladas_ingatlan_koronavirus","timestamp":"2020. május. 07. 07:38","title":"Nem szívesen engednek a lakást hirdetők az árból, pedig kénytelenek lesznek rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ed8e44-bbcf-422b-94b2-e41f9fd4638a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A veszélyhelyzet idején legfeljebb csak azért dolgoznak a munkában maradt taxisok, hogy csökkentsék a veszteségüket.","shortLead":"A veszélyhelyzet idején legfeljebb csak azért dolgoznak a munkában maradt taxisok, hogy csökkentsék a veszteségüket.","id":"20200507_taxi_auto_budapest_korlatozas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5ed8e44-bbcf-422b-94b2-e41f9fd4638a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c551e9-777b-44a8-9fb3-c2bc9711ad6b","keywords":null,"link":"/kkv/20200507_taxi_auto_budapest_korlatozas_koronavirus","timestamp":"2020. május. 07. 06:16","title":"Közel ötezer taxi tűnt el Budapest utcáiról a járvány kezdete óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7538b638-6806-43bf-97d3-82173b5dd636","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Telefonoztak egyet szerdán.","shortLead":"Telefonoztak egyet szerdán.","id":"20200506_orban_viktor_donald_trump_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7538b638-6806-43bf-97d3-82173b5dd636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e8a08b6-3d00-4da7-a11d-81c6b4b613ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_orban_viktor_donald_trump_telefon","timestamp":"2020. május. 06. 21:12","title":"Orbán három témáról is egyeztetett Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"749a87c5-2e18-4097-a5c2-786f2743864c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A jelentős eredményromlást a járvány gazdasági hatásával és a kockázati költségek emelkedésével magyarázzák.","shortLead":"A jelentős eredményromlást a járvány gazdasági hatásával és a kockázati költségek emelkedésével magyarázzák.","id":"20200508_otp_csoport_veszteseg_eredmenyromlas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=749a87c5-2e18-4097-a5c2-786f2743864c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e9314c-d028-4507-b76a-490eefd51b1a","keywords":null,"link":"/kkv/20200508_otp_csoport_veszteseg_eredmenyromlas_koronavirus","timestamp":"2020. május. 08. 06:04","title":"Négymilliárdos vesztesége lett az OTP-csoportnak az első negyedévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ac31d7-3647-4ea1-9bfd-1b042f0916ca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A román kormányfő így reagált a magyar miniszterelnök Facebook-posztjára.","shortLead":"A román kormányfő így reagált a magyar miniszterelnök Facebook-posztjára.","id":"20200507_orban_viktor_ludovic_orban_erettsegi_nagy_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36ac31d7-3647-4ea1-9bfd-1b042f0916ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"510998bb-eeca-4b3e-96b1-3d83a6f503c8","keywords":null,"link":"/vilag/20200507_orban_viktor_ludovic_orban_erettsegi_nagy_magyarorszag","timestamp":"2020. május. 07. 14:01","title":"„Éhes disznó makkal álmodik” – mondta Orbánról Orban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2461c35b-b1a3-400f-a4ee-7dcd9f9d0bc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pár év alatt két kategóriát zuhant Magyarország, 2015 előtt még a szilárd demokráciák közé soroltak minket.","shortLead":"Pár év alatt két kategóriát zuhant Magyarország, 2015 előtt még a szilárd demokráciák közé soroltak minket.","id":"20200506_Freedom_House_Magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2461c35b-b1a3-400f-a4ee-7dcd9f9d0bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f72ec9fd-eb7d-40df-8d0f-1f39c7de928e","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_Freedom_House_Magyarorszag","timestamp":"2020. május. 06. 07:35","title":"Freedom House: Magyarország lecsúszott a hibrid rezsimek közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]