Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6fd8fc4e-a215-41ca-9386-90ead40d1b83","c_author":"HVG","category":"360","description":"Három miniszterelnököt is szolgált már Dominic Raab, aki áprilisban néhány hétig beugró kormányfő is volt Nagy-Britanniában, mivel a főnöke koronavírus-fertőzéssel kórházba került. A 46 éves zsidó származású politikus évekkel ezelőtt a palesztinoknak adott tanácsokat a béketárgyaláson, majd 2018-ban ő volt az a Brexit-ügyi miniszter, aki lemondott a megállapodás aláírása miatt.","shortLead":"Három miniszterelnököt is szolgált már Dominic Raab, aki áprilisban néhány hétig beugró kormányfő is volt...","id":"202019_dominic_raab_beugro_kormanyfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fd8fc4e-a215-41ca-9386-90ead40d1b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931de34f-32ae-45c0-9410-eefef9408fc4","keywords":null,"link":"/360/202019_dominic_raab_beugro_kormanyfo","timestamp":"2020. május. 10. 08:30","title":"Boris Johnson halála esetén ő maradt volna a brit kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint több terhelő dokumentumot fognak bemutatni Barack Obamával és a Joe Bidennel kapcsolatban.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint több terhelő dokumentumot fognak bemutatni Barack Obamával és a Joe Bidennel kapcsolatban.","id":"20200508_Trump_szerint_gyorsan_talpra_all_az_amerikai_gazdasag_a_jarvany_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df977d5-4c2a-4a05-977b-354f5087c758","keywords":null,"link":"/vilag/20200508_Trump_szerint_gyorsan_talpra_all_az_amerikai_gazdasag_a_jarvany_utan","timestamp":"2020. május. 08. 19:35","title":"Trump szerint gyorsan talpra áll az amerikai gazdaság a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a93814e-84cf-48d1-ba31-8c9890ddfbf5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó stuttgarti múzeuma korlátozott nyitvatartással és új előírásokkal, de ismét várja a látogatókat. ","shortLead":"A német gyártó stuttgarti múzeuma korlátozott nyitvatartással és új előírásokkal, de ismét várja a látogatókat. ","id":"20200509_kozel_2_honap_utan_holnap_ujra_kinyitott_a_mercedesbenz_muzeum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a93814e-84cf-48d1-ba31-8c9890ddfbf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed8939f-fae1-492f-8bcc-26b2611b6320","keywords":null,"link":"/cegauto/20200509_kozel_2_honap_utan_holnap_ujra_kinyitott_a_mercedesbenz_muzeum","timestamp":"2020. május. 09. 10:08","title":"Közel 2 hónap után ma újra kinyitott a Mercedes-Benz múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84ccbe8d-3b7a-4d9e-a775-4ea1a7ecbd54","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint kétszáz, Franciaországból érkező migránst tartóztattak fel a brit hatóságok az elmúlt napokban a La Manche-csatorna nagy-britanniai oldalán - jelentette a brit média szombaton.","shortLead":"Több mint kétszáz, Franciaországból érkező migránst tartóztattak fel a brit hatóságok az elmúlt napokban a La...","id":"20200509_Ismet_sokan_probaltak_NagyBritanniaba_jutni_a_La_Manchecsatornan_keresztul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84ccbe8d-3b7a-4d9e-a775-4ea1a7ecbd54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55f4828d-3e04-4536-bcdc-87da95d667cb","keywords":null,"link":"/vilag/20200509_Ismet_sokan_probaltak_NagyBritanniaba_jutni_a_La_Manchecsatornan_keresztul","timestamp":"2020. május. 09. 19:19","title":"Ismét sokan próbáltak Nagy-Britanniába jutni a La Manche-csatornán keresztül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d975456a-5dfb-4278-acad-00dd5e4a3db5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint kellenek a fővárosi fertőzöttségi adatok, hogy megtervezhessék Budapest újranyitását.","shortLead":"A főpolgármester szerint kellenek a fővárosi fertőzöttségi adatok, hogy megtervezhessék Budapest újranyitását.","id":"20200509_Karacsony_Gergely_A_budapestieknek_jar_a_magyarazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d975456a-5dfb-4278-acad-00dd5e4a3db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"209b4816-3cb7-4ade-bcea-cf5a9c15b767","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_Karacsony_Gergely_A_budapestieknek_jar_a_magyarazat","timestamp":"2020. május. 09. 14:32","title":"Karácsony Gergely: A budapestieknek jár a magyarázat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcff76b8-fcd0-4345-b1f3-c97527425d7e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája végzett felmérést a távtanulás tapasztalatairól.","shortLead":"A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája végzett felmérést a távtanulás tapasztalatairól.","id":"20200509_A_tanorak_jo_reszet_a_jarvany_utan_is_ki_lehetne_valtani_tavoktatassal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcff76b8-fcd0-4345-b1f3-c97527425d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e1e991-4313-45e1-8160-414e06594bf0","keywords":null,"link":"/elet/20200509_A_tanorak_jo_reszet_a_jarvany_utan_is_ki_lehetne_valtani_tavoktatassal","timestamp":"2020. május. 09. 15:16","title":"A tanórák jó részét a járvány után is ki lehetne váltani távoktatással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e8ee12d-54cb-4033-a473-0b493a0cb5c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Történelmi korokon és kontinenseken átívelő megható történet a navahók és az írek jófejségéről.","shortLead":"Történelmi korokon és kontinenseken átívelő megható történet a navahók és az írek jófejségéről.","id":"20200509_Az_oslakosok_19_szazadi_szivesseget_viszonozzak_most_az_irek_a_jarvany_idejen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e8ee12d-54cb-4033-a473-0b493a0cb5c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f30a9b8b-6c9b-4174-8fa7-356336b12edc","keywords":null,"link":"/elet/20200509_Az_oslakosok_19_szazadi_szivesseget_viszonozzak_most_az_irek_a_jarvany_idejen","timestamp":"2020. május. 09. 09:43","title":"Az amerikai őslakosok 19. századi szívességét viszonozzák most az írek a járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4171621-60d1-4425-9b47-52305f882f9a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"\"Éreztem már jobban is magam a bőrömben\" - mondja Lovasi András, aki a karanténélet első pár hetét még élvezte, de azóta őt is utolérték a problémák. Azt mondja, zenekarával is keresik a megoldásokat, hogy átvészeljék a következő 2-3 hónapot. Szerinte Orbán elég ügyes politikus, ahhoz, hogy a helyzetet a javára fordította. Elárulja azt is, hiába énekelt róla a rendszerváltáskor, nem forradalmár alkat. ","shortLead":"\"Éreztem már jobban is magam a bőrömben\" - mondja Lovasi András, aki a karanténélet első pár hetét még élvezte, de...","id":"20200508_Lovasi_Andras_a_Home_officeban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4171621-60d1-4425-9b47-52305f882f9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95db873b-3d3f-4790-a8dc-d43d4df4a400","keywords":null,"link":"/360/20200508_Lovasi_Andras_a_Home_officeban","timestamp":"2020. május. 08. 18:30","title":"Lovasi András a Home office-ban: A menedzserünk kőműves segéd, a dobosunk jelentkezett biciklis futárnak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]