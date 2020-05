Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a7c4210-2308-4c5e-a2e0-814b207885f0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Leminősítette Szlovákiát a Fitch Ratings, elsősorban azzal a várakozásával indokolva a lépést, hogy az új koronavírus okozta járvány az idén súlyos recessziót okoz a szlovák gazdaságban és a szlovák államháztartási helyzet is meredeken romlik.","shortLead":"Leminősítette Szlovákiát a Fitch Ratings, elsősorban azzal a várakozásával indokolva a lépést, hogy az új koronavírus...","id":"20200509_Leminositette_Szlovakiat_a_Fitch_Ratings","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a7c4210-2308-4c5e-a2e0-814b207885f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97e5cd26-2b77-44cf-b1a0-7906382c6478","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200509_Leminositette_Szlovakiat_a_Fitch_Ratings","timestamp":"2020. május. 09. 09:05","title":"Leminősítette Szlovákiát a Fitch Ratings","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30f1987d-49e6-41d6-8706-be2a00292ef5","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A „21st Laboratory” című program kidolgozásáért felelős miniszteri biztossá nevezték ki Kopek Gábor fotóst, médiaművészt, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem volt rektorát. Azt még nem tudni, hogy pontos mi is ez a program. ","shortLead":"A „21st Laboratory” című program kidolgozásáért felelős miniszteri biztossá nevezték ki Kopek Gábor fotóst...","id":"20200509_Miniszteri_biztos_lett_a_MOME_volt_rektora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30f1987d-49e6-41d6-8706-be2a00292ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13c1a7c0-5c14-40e8-85a9-2134c1b68151","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_Miniszteri_biztos_lett_a_MOME_volt_rektora","timestamp":"2020. május. 09. 09:48","title":"Miniszteri biztos lett a MOME volt rektora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9044e3b9-1527-4077-b916-3575d3f572be","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ismét átírta a kormány a költségvetést: főleg a kormányzati kommunikációra, a gyerektáborokra és az Eximbankra mehet több pénz.","shortLead":"Ismét átírta a kormány a költségvetést: főleg a kormányzati kommunikációra, a gyerektáborokra és az Eximbankra mehet...","id":"20200509_72_milliardot_csoportositott_at_a_kormany_a_koltsegvetesben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9044e3b9-1527-4077-b916-3575d3f572be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8283761-fc25-4a18-91ed-11dd0baae37d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200509_72_milliardot_csoportositott_at_a_kormany_a_koltsegvetesben","timestamp":"2020. május. 09. 14:12","title":"72 milliárdot csoportosított át a kormány a költségvetésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mert három órakor mindenképpen bezárnak.","shortLead":"Mert három órakor mindenképpen bezárnak.","id":"20200508_ikea_sor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8e413c2-00e5-428f-977d-e8af2b433cb3","keywords":null,"link":"/kkv/20200508_ikea_sor","timestamp":"2020. május. 08. 18:30","title":" Azt kéri az IKEA, hogy ha be akarunk jutni, időben érkezzünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea73b29-a732-435b-8284-8e073e29dabe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200510_Uj_maszkban_pozol_Orban_Viktor_a_mentok_napjan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dea73b29-a732-435b-8284-8e073e29dabe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c230d28-4ca7-47bb-8aaa-bb7a677dcee2","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Uj_maszkban_pozol_Orban_Viktor_a_mentok_napjan","timestamp":"2020. május. 10. 09:43","title":"Különleges maszkban pózol Orbán Viktor a mentők napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544bb2bd-dd4b-4247-a49a-da02877eaec1","c_author":"","category":"itthon","description":"A Magyarország-Kína légihíd egyetlen napra sem áll le - írja ki Facebook-oldalára Szijjártó Péter külügyminiszter.","shortLead":"A Magyarország-Kína légihíd egyetlen napra sem áll le - írja ki Facebook-oldalára Szijjártó Péter külügyminiszter.","id":"20200509_Szijjarto_ujabb_55_millio_maszk_es_80_lelegeztetogep_erkezett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=544bb2bd-dd4b-4247-a49a-da02877eaec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de6627b5-f0a8-46f4-96e5-1b4789843f02","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_Szijjarto_ujabb_55_millio_maszk_es_80_lelegeztetogep_erkezett","timestamp":"2020. május. 09. 17:29","title":"Szijjártó: újabb 5,5 millió maszk és 80 lélegeztetőgép érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c179f11c-fd90-4455-a078-6b08893ef18a","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Vlagyimir Putyin újraértelmezi a történelmet – mondta a HVG-nek Stark Tamás, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa. Úgy véli, az orosz elnök agresszív nacionalizmusában központi helyet foglal el a Szovjetunió második világháborús győzelme, amelyet most sem akárhogy ünnepeltek meg Oroszországban.","shortLead":"Vlagyimir Putyin újraértelmezi a történelmet – mondta a HVG-nek Stark Tamás, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont...","id":"202019_az_orosz_nagysag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c179f11c-fd90-4455-a078-6b08893ef18a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1312e066-150e-4521-90cc-7c3a954d177e","keywords":null,"link":"/360/202019_az_orosz_nagysag","timestamp":"2020. május. 10. 11:00","title":"„Az aranyozott kereszt és a vörös csillag fénye együtt ragyogja be az orosz múltat és a jelent”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160ed5ea-a0fe-4f75-bfbc-cec096091e1e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint 180 mecset megnyílt Iránban, de egy sor óvintézkedést bevezettek a fertőzésveszély miatt. ","shortLead":"Több mint 180 mecset megnyílt Iránban, de egy sor óvintézkedést bevezettek a fertőzésveszély miatt. ","id":"20200508_Iranban_ismet_vannak_kozos_imak_de_csak_sajat_imaszonyeggel_lehet_belepni_a_mecsetekbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=160ed5ea-a0fe-4f75-bfbc-cec096091e1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62617f5b-51f4-4d0c-a2bb-0ca7f0e5bf24","keywords":null,"link":"/vilag/20200508_Iranban_ismet_vannak_kozos_imak_de_csak_sajat_imaszonyeggel_lehet_belepni_a_mecsetekbe","timestamp":"2020. május. 08. 19:18","title":"Iránban ismét vannak közös imák, de csak saját imaszőnyeggel lehet belépni a mecsetekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]