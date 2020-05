Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33817c87-e1b1-4007-a1b0-1ef066d70b4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egymás után jelenti be lapkakészleteit a tajvani félvezetőgyártó. A legújabb darab a Dimensity 1000 továbbfejlesztett változata.","shortLead":"Egymás után jelenti be lapkakészleteit a tajvani félvezetőgyártó. A legújabb darab a Dimensity 1000 továbbfejlesztett...","id":"20200511_mediatek_dimensity1000plusz_lapkakeszlet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33817c87-e1b1-4007-a1b0-1ef066d70b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5788316b-3bb0-48fa-b091-eaf45cc77eb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_mediatek_dimensity1000plusz_lapkakeszlet","timestamp":"2020. május. 11. 16:03","title":"Rákapcsoltak: csúcstelefonokba is kínál új lapkakészletet a MediaTek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ee35716-acbe-41d3-9a28-2c5b0e9cf3a0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az eseménynek nincs hatása a nukleáris biztonságra az erőmű szerint.","shortLead":"Az eseménynek nincs hatása a nukleáris biztonságra az erőmű szerint.","id":"20200511_paks_hiba_atomeromu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ee35716-acbe-41d3-9a28-2c5b0e9cf3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e72e1932-ef7b-4926-8e0f-73cde5baa62b","keywords":null,"link":"/kkv/20200511_paks_hiba_atomeromu","timestamp":"2020. május. 11. 09:58","title":"Ismét meghibásodott a paksi atomerőmű egyik blokkja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b50fba-f80c-4027-b890-9f02860bd4ef","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tizennégy órás dokumentumfilmben mutatja be a filmtörténet női rendezőit Mark Cousins észak-írországi filmtörténész, dokumentumfilmrendező. Magyar alkotók is helyet kaptak a több részletben bemutatandó filmben. ","shortLead":"Tizennégy órás dokumentumfilmben mutatja be a filmtörténet női rendezőit Mark Cousins észak-írországi filmtörténész...","id":"20200511_Maratoni_hosszusagu_dokumentumfilm_tiszteleg_a_noi_rendezok_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43b50fba-f80c-4027-b890-9f02860bd4ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00bbc5c7-d73d-45b1-87f8-b20029d4a0ac","keywords":null,"link":"/kultura/20200511_Maratoni_hosszusagu_dokumentumfilm_tiszteleg_a_noi_rendezok_elott","timestamp":"2020. május. 11. 12:16","title":"Maratoni hosszúságú dokumentumfilm tiszteleg a női rendezők előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39819777-126d-4d67-957e-3a3eaab0ffaf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nehéz gazdasági helyzetbe került klub legalább egy évre „visszavonul”, az ügyvezető szerint a játékosok fizetésének felét tudják folyósítani június 30-ig. ","shortLead":"A nehéz gazdasági helyzetbe került klub legalább egy évre „visszavonul”, az ügyvezető szerint a játékosok fizetésének...","id":"20200511_szombathely_vizilabda_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39819777-126d-4d67-957e-3a3eaab0ffaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4340fb0b-3c72-42b4-8184-36d31d2b4868","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200511_szombathely_vizilabda_koronavirus","timestamp":"2020. május. 11. 17:33","title":"A járvány miatt nincs pénze, visszalépett az élvonalból a szombathelyi vízilabdacsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a8cdff-b83e-494a-9010-1f8851c0e66c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tatai Öreg-tó partjára tervezett luxusszálloda helyét a polgármester egy személyben jelölte ki kiemelt fejlesztési helyszínnek, népszavazást nem lehet most tartani róla, és tüntetni sem lehet, amíg a járvány tart.","shortLead":"A tatai Öreg-tó partjára tervezett luxusszálloda helyét a polgármester egy személyben jelölte ki kiemelt fejlesztési...","id":"20200510_jarvany_tata_szalloda_michl","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69a8cdff-b83e-494a-9010-1f8851c0e66c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26e2f285-c8fb-4d30-bc4b-25be472cce08","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_jarvany_tata_szalloda_michl","timestamp":"2020. május. 10. 09:15","title":"A járványra hivatkozva egyedül döntött a tatai polgármester egy vitatott szállodaberuházásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b04f7e0c-c15d-4e42-8fb3-e193301a985b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A \"Valaki útravált...\" - Az úton levő és kiútkereső Ady Endre című kötet eddig nem látott részletességgel mutatja be az ismerősen is ismeretlen poéta „műhelyét” és kapcsolatrendszerét.","shortLead":"A \"Valaki útravált...\" - Az úton levő és kiútkereső Ady Endre című kötet eddig nem látott részletességgel mutatja be...","id":"202019_konyv__testkozeli_ady_valaki_utra_valt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b04f7e0c-c15d-4e42-8fb3-e193301a985b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01230cd-2286-499e-8eef-20c74e53f031","keywords":null,"link":"/360/202019_konyv__testkozeli_ady_valaki_utra_valt","timestamp":"2020. május. 10. 15:15","title":"Ady Endre testközelből - Feltárul a költő magánélete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c22c392-cc72-4f14-88e7-cab22dcb6dfe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről az Országos Mentőszolgálat főigazgatója számolt be az operatív törzs tájékoztatóján.","shortLead":"Erről az Országos Mentőszolgálat főigazgatója számolt be az operatív törzs tájékoztatóján.","id":"20200510_Hat_mentodolgozo_lett_koronavirusos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c22c392-cc72-4f14-88e7-cab22dcb6dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9022439a-5730-4c69-898a-70af915eae38","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Hat_mentodolgozo_lett_koronavirusos","timestamp":"2020. május. 10. 15:43","title":"Hat mentődolgozó lett koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50645667-cec5-463c-9c58-397229cb532e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Bartók Béla út és a Tétényi út egyes szakaszain kialakított sávokról várják a közlekedők véleményét.","shortLead":"A Bartók Béla út és a Tétényi út egyes szakaszain kialakított sávokról várják a közlekedők véleményét.","id":"20200511_koronavirus_jarvany_budapest_kerekparsav_felmeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50645667-cec5-463c-9c58-397229cb532e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33ae5637-6da8-44d5-8212-3ebb98402b1c","keywords":null,"link":"/zhvg/20200511_koronavirus_jarvany_budapest_kerekparsav_felmeres","timestamp":"2020. május. 11. 15:21","title":"Ön is elmondhatja, mit gondol az ideiglenes fővárosi kerékpársávokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]