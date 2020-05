Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"754280a3-1e37-41b3-92ba-c23642d66b9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábbinál sokkal kevesebb esetben kell elvégezni a PCR-tesztet.","shortLead":"A korábbinál sokkal kevesebb esetben kell elvégezni a PCR-tesztet.","id":"20200510_kasler_koronavirus_teszt_egeszsegugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=754280a3-1e37-41b3-92ba-c23642d66b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c157c6f-6ce1-41fa-b94a-23eee633caa5","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_kasler_koronavirus_teszt_egeszsegugy","timestamp":"2020. május. 10. 15:13","title":"Népszava: Kásler újra átírta a szabályt, milyen orvosi ellátások előtt kell koronavírusra tesztelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc5842b5-111a-4b99-91f0-87e6f76f93a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben két ellenzéki kerülettől másfél milliárd forintot vontak el, Nyíregyháza focicsapata örülhet.\r

","shortLead":"Miközben két ellenzéki kerülettől másfél milliárd forintot vontak el, Nyíregyháza focicsapata örülhet.\r

","id":"20200510_300_millio_forinttal_tamogatja_a_kormany_a_nyiregyhazi_edzokozpont_epiteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc5842b5-111a-4b99-91f0-87e6f76f93a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49f33d2d-bf04-4fe6-beaa-823db14fbef0","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_300_millio_forinttal_tamogatja_a_kormany_a_nyiregyhazi_edzokozpont_epiteset","timestamp":"2020. május. 10. 19:25","title":"Elvonások? 300 milliót adott a kormány a nyíregyházi edzőközpontra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorrendet állítottak fel a kórházak között, ha nincs túl sok koronavírusos fertőzött, akkor őket csak két intézménybe vihetik. Ez lehet az első lépés ahhoz, hogy a többi beteget fokozatosan visszaengedjék a kórházakba.","shortLead":"Sorrendet állítottak fel a kórházak között, ha nincs túl sok koronavírusos fertőzött, akkor őket csak két intézménybe...","id":"20200510_korhaz_egeszsegugy_betegek_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27f4f573-a313-45a9-8009-4e4c71325902","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_korhaz_egeszsegugy_betegek_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 10. 08:32","title":"Népszava: Lassan elkezdhetik visszaengedni a betegeket a kórházakba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c22c392-cc72-4f14-88e7-cab22dcb6dfe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről az Országos Mentőszolgálat főigazgatója számolt be az operatív törzs tájékoztatóján.","shortLead":"Erről az Országos Mentőszolgálat főigazgatója számolt be az operatív törzs tájékoztatóján.","id":"20200510_Hat_mentodolgozo_lett_koronavirusos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c22c392-cc72-4f14-88e7-cab22dcb6dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9022439a-5730-4c69-898a-70af915eae38","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Hat_mentodolgozo_lett_koronavirusos","timestamp":"2020. május. 10. 15:43","title":"Hat mentődolgozó lett koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a67c6f6-f35b-4182-85b4-62e419101b93","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A zöldségek és a hús ára is tovább emelkedett, részben a járvány miatt.","shortLead":"A zöldségek és a hús ára is tovább emelkedett, részben a járvány miatt.","id":"20200510_Egy_honap_alatt_10_szazalekkal_dragult_a_gyumolcsok_ara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a67c6f6-f35b-4182-85b4-62e419101b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a6b3ab9-e76b-4a66-9a05-9f14fbeae3c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200510_Egy_honap_alatt_10_szazalekkal_dragult_a_gyumolcsok_ara","timestamp":"2020. május. 10. 19:30","title":"Egy hónap alatt 10 százalékkal drágultak a gyümölcsök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Gyöngyös közelében történt a baleset, a nagyrédei leágazásnál.","shortLead":"Gyöngyös közelében történt a baleset, a nagyrédei leágazásnál.","id":"20200510_Halalos_motoros_baleset_Gyongyosnel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47f16a7b-c80c-44db-a6ee-2eb7a9117ab6","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Halalos_motoros_baleset_Gyongyosnel","timestamp":"2020. május. 10. 17:04","title":"Autóval ütközött és meghalt egy motoros a 3-as főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ff50f99-2526-49e4-a9c4-d6bb9e21c269","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyre közelebb lehetünk egy újonnan publikált kutatás szerint a klímaváltozásnak ahhoz a pontjához, ahonnan nincs visszaút.","shortLead":"Egyre közelebb lehetünk egy újonnan publikált kutatás szerint a klímaváltozásnak ahhoz a pontjához, ahonnan nincs...","id":"20200511_klimavaltozas_legrosszabb_forgatokonyv_tanulmany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ff50f99-2526-49e4-a9c4-d6bb9e21c269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a6dfbb-fe56-4f75-9436-a28a38828647","keywords":null,"link":"/zhvg/20200511_klimavaltozas_legrosszabb_forgatokonyv_tanulmany","timestamp":"2020. május. 11. 11:57","title":"Egy tanulmány szerint már most a klímaváltozás legrosszabb forgatókönyvénél tartunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d65ce29-ef63-4100-a8a4-aef371c310b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt nem mondta, ez mikor következhet be. ","shortLead":"Azt nem mondta, ez mikor következhet be. ","id":"20200510_Kasler_Remelem_hogy_a_jarvany_elso_fazisanak_lezarasa_utan_jokedvunk_nyara_kovetkezik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d65ce29-ef63-4100-a8a4-aef371c310b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0929fb10-fb16-4c8e-bd82-1e6a1dc720c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Kasler_Remelem_hogy_a_jarvany_elso_fazisanak_lezarasa_utan_jokedvunk_nyara_kovetkezik","timestamp":"2020. május. 10. 13:27","title":"Kásler: Remélem, hogy a járvány első fázisának lezárása után jókedvünk nyara következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]