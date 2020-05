Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b88ccf6c-7604-422c-a601-5c3f6e509011","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Hang szerint Lénárd András új cége 1,7 milliárd forintnyi magyar közpénzt is nyert.","shortLead":"A Magyar Hang szerint Lénárd András új cége 1,7 milliárd forintnyi magyar közpénzt is nyert.","id":"20200509_Diplomatautlevelet_kapott_a_Tiltott_Csiki_sort_gyarto_szekelyfoldi_ceg_vezetoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b88ccf6c-7604-422c-a601-5c3f6e509011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b442130e-7f82-47bf-b75f-b757e989619a","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_Diplomatautlevelet_kapott_a_Tiltott_Csiki_sort_gyarto_szekelyfoldi_ceg_vezetoje","timestamp":"2020. május. 09. 11:59","title":"Diplomata-útlevelet kapott a Tiltott Csíki sört gyártó székelyföldi cég vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d975456a-5dfb-4278-acad-00dd5e4a3db5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint kellenek a fővárosi fertőzöttségi adatok, hogy megtervezhessék Budapest újranyitását.","shortLead":"A főpolgármester szerint kellenek a fővárosi fertőzöttségi adatok, hogy megtervezhessék Budapest újranyitását.","id":"20200509_Karacsony_Gergely_A_budapestieknek_jar_a_magyarazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d975456a-5dfb-4278-acad-00dd5e4a3db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"209b4816-3cb7-4ade-bcea-cf5a9c15b767","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_Karacsony_Gergely_A_budapestieknek_jar_a_magyarazat","timestamp":"2020. május. 09. 14:32","title":"Karácsony Gergely: A budapestieknek jár a magyarázat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe46775d-a083-4389-8797-eaab01d1726f","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"A világjárvány miatt egyre inkább előtérbe került, hogy egyszer használatos csomagolások és műanyagok is jelentik az egészségünk zálogát. Az EU-ban ehhez képest közeleg az egyszer használatos műanyagokra vonatkozó tiltás, a helyettesítők azonban jóval drágábbak. De még nagyobb gond, hogy nincs elég belőlük. ","shortLead":"A világjárvány miatt egyre inkább előtérbe került, hogy egyszer használatos csomagolások és műanyagok is jelentik...","id":"20200510_Visszaveti_a_muanyagmentesseget_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe46775d-a083-4389-8797-eaab01d1726f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"623929dd-a2d0-4ebb-a92e-d90f53a5443b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200510_Visszaveti_a_muanyagmentesseget_a_koronavirus","timestamp":"2020. május. 10. 10:30","title":"Örökre búcsút mondhatunk a műanyagmentességnek a világjárvány miatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Otthon kapott fertőzést egy kórházból hazaküldött, stroke-ból lábadozó beteg, ezért mentővel kellett visszavinni a kórházba – számolt be az RTL Klub Híradója","shortLead":"Otthon kapott fertőzést egy kórházból hazaküldött, stroke-ból lábadozó beteg, ezért mentővel kellett visszavinni...","id":"20200509_Otthon_kapott_fertozest_a_korhazbol_hazakuldott_beteg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028749d1-0245-444d-8eb5-1e951a2fb164","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_Otthon_kapott_fertozest_a_korhazbol_hazakuldott_beteg","timestamp":"2020. május. 09. 19:25","title":"Otthon kapott fertőzést a kórházból hazaküldött beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da556aaa-c5d0-46cc-b129-1aff9a9170ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Éveket kellett várni arra, hogy a Microsoft bemutassa a Surface táblagép és laptop legújabb modelljeit. Ennek fényében nem meglepő: igen nagyot nőtt a teljesítményük az előző változatokhoz képest.","shortLead":"Éveket kellett várni arra, hogy a Microsoft bemutassa a Surface táblagép és laptop legújabb modelljeit. Ennek fényében...","id":"20200508_microsoft_surface_book_3_surface_go_2_laptop_tablagep_specifikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da556aaa-c5d0-46cc-b129-1aff9a9170ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"035bade5-04cc-4ccc-8fd6-261b6c0fd405","keywords":null,"link":"/tudomany/20200508_microsoft_surface_book_3_surface_go_2_laptop_tablagep_specifikacio","timestamp":"2020. május. 08. 19:03","title":"Bivalyerős laptop és új táblagép érkezett: itt a Microsoft Surface Book 3 és a Surface Go 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az összes elítélt nyolcada kerül feltételesen szabadlábra.","shortLead":"Az összes elítélt nyolcada kerül feltételesen szabadlábra.","id":"20200508_Kozel_19_ezer_rabot_engednek_szabadon_a_Delafrikai_Koztarsasagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b938e24e-ffab-4bbc-a664-faa57d7874a7","keywords":null,"link":"/vilag/20200508_Kozel_19_ezer_rabot_engednek_szabadon_a_Delafrikai_Koztarsasagban","timestamp":"2020. május. 08. 21:47","title":"Közel 19 ezer rabot engednek szabadon a Dél-afrikai Köztársaságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8d2b7c-665b-4acd-803d-899a941e04e8","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Hétfőtől már nemcsak sürgősségi panaszokkal lehet felkeresni a fogorvosokat, hanem újra lehet fogat tömetni és gyökérkezelni is. Hiába járnak azonban ezek a koronavírus szempontjából magasabb fertőzésveszéllyel, a kedden korrigált eljárásrend szerint annak ellenére is csak a \"gyanús\" pácienseket kell leteszteltetni, hogy az ugyanúgy \"szájban matató\" fül-orr-gégészeknél minden vizsgálat előtt előírják ezt. Az alapellátók nagy részének ráadásul úgy kellene visszaállnia a régi üzemmódra, hogy továbbra sincs védőfelszerelése – sokan inkább nem is teszik meg, míg mások azt mondják, hogy ők a betegek érdekében akkor is felveszik a munkát.","shortLead":"Hétfőtől már nemcsak sürgősségi panaszokkal lehet felkeresni a fogorvosokat, hanem újra lehet fogat tömetni és...","id":"20200508_alapellato_fogorvosok_PCRteszt_vedofelszereles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c8d2b7c-665b-4acd-803d-899a941e04e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca2d59ce-f7c0-4324-a7ee-c971cecc1994","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_alapellato_fogorvosok_PCRteszt_vedofelszereles","timestamp":"2020. május. 08. 17:40","title":"\"Na, most lett tele a hócipőm az egésszel\" – sok fogorvos kiakadt az újraírt szabályok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2e7fd5b-a03f-4128-95b8-bb6656d9ec68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Váratlanul érte őket a kormány áprilisi döntése.","shortLead":"Váratlanul érte őket a kormány áprilisi döntése.","id":"20200510_Alkotmanybirosaghoz_fordul_a_godi_polgarmester_a_kormany_huzasa_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2e7fd5b-a03f-4128-95b8-bb6656d9ec68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99fe05b6-c93f-49b0-b961-5d3da3995592","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Alkotmanybirosaghoz_fordul_a_godi_polgarmester_a_kormany_huzasa_miatt","timestamp":"2020. május. 10. 16:20","title":"Alkotmánybírósághoz fordul a gödi polgármester a kormány húzása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]