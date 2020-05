Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95f190ba-2351-47aa-b16e-0c4ba2bc89bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feltételezett robbanótestekről aztán kiderült: első világháborús tüzérségi gyújtószerkezetek.","shortLead":"A feltételezett robbanótestekről aztán kiderült: első világháborús tüzérségi gyújtószerkezetek.","id":"20200511_krumpli_bomba_robbanotest_tuzszeresz_dunaegyhaza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95f190ba-2351-47aa-b16e-0c4ba2bc89bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afbcf662-c9da-4951-93b5-0b4372a78cd2","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_krumpli_bomba_robbanotest_tuzszeresz_dunaegyhaza","timestamp":"2020. május. 11. 11:19","title":"Krumplik közé keveredett bombákhoz riasztották a tűzszerészeket Dunaegyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"311d44a4-65d2-4618-99d6-9bb3e7feb9db","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz kormány hamarosan dönthet a korlátozások enyhítéséről.\r

","shortLead":"Az olasz kormány hamarosan dönthet a korlátozások enyhítéséről.\r

","id":"20200511_Tobb_mint_ket_honapja_nem_volt_ilyen_keves_uj_eset_Olaszorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=311d44a4-65d2-4618-99d6-9bb3e7feb9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a6d59d3-f37f-4af9-99cc-91c85283029c","keywords":null,"link":"/vilag/20200511_Tobb_mint_ket_honapja_nem_volt_ilyen_keves_uj_eset_Olaszorszagban","timestamp":"2020. május. 11. 20:15","title":"Több mint két hónapja nem volt ilyen kevés új eset Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea643fb-85ee-4069-85d5-898dc74e055a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Évről évre több kutya lehet érintett a szívférgességben, idén májusig már ugyanannyi állatot kezeltek a paraziták megjelenése miatt, mint tavaly egész évben összesen. A szúnyogszezon kezdetével nő az állatok veszélyeztetettsége is, ezért fontos, hogy a gazdik megtegyék a szükséges óvintézkedéseket.\r

\r

","shortLead":"Évről évre több kutya lehet érintett a szívférgességben, idén májusig már ugyanannyi állatot kezeltek a paraziták...","id":"20200512_Evrol_evre_tobb_kutya_lehet_erintett_a_szivfergessegben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bea643fb-85ee-4069-85d5-898dc74e055a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fba32dc-69dc-47f4-a176-3beebda99bf3","keywords":null,"link":"/elet/20200512_Evrol_evre_tobb_kutya_lehet_erintett_a_szivfergessegben","timestamp":"2020. május. 12. 09:46","title":"Durván terjed a legalattomosabb kutyabetegség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c1f2dd-a9e2-41ab-9de4-81ec670fd34d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A jogszabályban meghatározott maximális összeget fizeti a Groupama a veronai buszbaleset után.","shortLead":"A jogszabályban meghatározott maximális összeget fizeti a Groupama a veronai buszbaleset után.","id":"20200511_veronai_busztragedia_biztosito_biztositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4c1f2dd-a9e2-41ab-9de4-81ec670fd34d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d3ddb97-44c3-4407-91bd-91aeaea6333f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200511_veronai_busztragedia_biztosito_biztositas","timestamp":"2020. május. 11. 13:16","title":"1,89 milliárd forintot fizet a biztosító a veronai busztragédia érintettjeinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1c3c801-8652-4381-8dd7-1918fe6c7242","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Távol van még a nyájimmunitás – ezt mutatják az országos reprezentatív koronavírus-szűrővizsgálat részeredményei. Tízezer főre 2,4 fertőzött jut, ami a teljes lakosságra számítva legfeljebb 7230 fertőzöttet jelent, ami bő kétszerese a keddi hivatalos adatoknak. A vizsgálat során megvizsgálni kívánt közel 18 ezer embernek eddig 46,5 százalékát szűrték le PCR-tesztekkel, a többieket arra kérik, hogy vállalják a vizsgálatot.","shortLead":"Távol van még a nyájimmunitás – ezt mutatják az országos reprezentatív koronavírus-szűrővizsgálat részeredményei...","id":"20200512_Nagyon_alacsony_atfertozottseget_mutat_az_orszagos_koronateszt_reszeredmenye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1c3c801-8652-4381-8dd7-1918fe6c7242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13fbae0-619c-45ef-b8cf-9ce06b8ba9d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_Nagyon_alacsony_atfertozottseget_mutat_az_orszagos_koronateszt_reszeredmenye","timestamp":"2020. május. 12. 12:52","title":"Nagyon alacsony átfertőzöttséget mutat az országos koronateszt részeredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b50fba-f80c-4027-b890-9f02860bd4ef","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tizennégy órás dokumentumfilmben mutatja be a filmtörténet női rendezőit Mark Cousins észak-írországi filmtörténész, dokumentumfilmrendező. Magyar alkotók is helyet kaptak a több részletben bemutatandó filmben. ","shortLead":"Tizennégy órás dokumentumfilmben mutatja be a filmtörténet női rendezőit Mark Cousins észak-írországi filmtörténész...","id":"20200511_Maratoni_hosszusagu_dokumentumfilm_tiszteleg_a_noi_rendezok_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43b50fba-f80c-4027-b890-9f02860bd4ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00bbc5c7-d73d-45b1-87f8-b20029d4a0ac","keywords":null,"link":"/kultura/20200511_Maratoni_hosszusagu_dokumentumfilm_tiszteleg_a_noi_rendezok_elott","timestamp":"2020. május. 11. 12:16","title":"Maratoni hosszúságú dokumentumfilm tiszteleg a női rendezők előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ismét lehet a buszsofőröktől jegyet venni, de csak szigorú óvintézkedések mellett.","shortLead":"Ismét lehet a buszsofőröktől jegyet venni, de csak szigorú óvintézkedések mellett.","id":"20200511_koronavirus_volanbusz_videk_szajmaszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00bd3ee2-acb0-43f1-aaa4-5793915a9044","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200511_koronavirus_volanbusz_videk_szajmaszk","timestamp":"2020. május. 11. 10:37","title":"Hétfőtől kötelező a szájmaszk a Volánbusz vidéki járatain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emiatt az egész országra első fokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Elsődleges veszélyforrást a szakemberek szerint a villámlás jelent, de esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat.","shortLead":"Emiatt az egész országra első fokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Elsődleges...","id":"20200512_idojaras_elorejelzes_zivatar_szel_figyelmeztetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24dfe2ed-ec19-4149-864e-2854e982b1ee","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_idojaras_elorejelzes_zivatar_szel_figyelmeztetes","timestamp":"2020. május. 12. 05:15","title":"Az országban bárhol lecsaphatnak a zivatarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]