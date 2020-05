Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f87a5ad-8672-4f94-ad9f-ba29304c7bd9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Új generáció érkezett a Chevrolet nagyautójából, amelynek civil változata után a rendőrségi variánsok is elkészültek.","shortLead":"Új generáció érkezett a Chevrolet nagyautójából, amelynek civil változata után a rendőrségi variánsok is elkészültek.","id":"20200515_Chevrolet_Tahoe_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f87a5ad-8672-4f94-ad9f-ba29304c7bd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5eb7f82-759f-4db1-9076-d778a475ba3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200515_Chevrolet_Tahoe_rendorseg","timestamp":"2020. május. 15. 12:17","title":"Kellően határozott fellépésű az új rendőrségi Chevrolet Tahoe ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd2a13d7-0176-4f07-a846-02c0841dc874","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A vendéglátóhelyek a belső részeket is megnyithatják, nyitnak a parkok és játszóterek is. Budapestről később döntenek.","shortLead":"A vendéglátóhelyek a belső részeket is megnyithatják, nyitnak a parkok és játszóterek is. Budapestről később döntenek.","id":"20200514_Tovabbi_enyhitesek_johetnek_videken_Budapestrol_meg_nem_dontott_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd2a13d7-0176-4f07-a846-02c0841dc874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbd1abc2-e345-4758-8534-404204b33f3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_Tovabbi_enyhitesek_johetnek_videken_Budapestrol_meg_nem_dontott_a_kormany","timestamp":"2020. május. 14. 11:11","title":"Pest megyében is enyhítették a korlátozásokat, Budapestről még nem döntött a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4970788-fc23-41d1-b92a-96ee6a923a27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mortal Kombat készítői kamerákkal rögzítették a különböző karakterek mozdulatait, hogy minél élethűbb módon adják vissza azt a játékban.","shortLead":"A Mortal Kombat készítői kamerákkal rögzítették a különböző karakterek mozdulatait, hogy minél élethűbb módon adják...","id":"20200515_mortal_kombat_video_kano_raiden_liu_kang_sonya_johhny_cage_scorpion","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4970788-fc23-41d1-b92a-96ee6a923a27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a4d94d4-7c44-4b53-86de-fc2e8a5c5a13","keywords":null,"link":"/tudomany/20200515_mortal_kombat_video_kano_raiden_liu_kang_sonya_johhny_cage_scorpion","timestamp":"2020. május. 15. 17:03","title":"Nem lehet nem megmosolyogni: előkerült egy videó, amin az 1992-es Mortal Kombat szereplői láthatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több kisebb egyesületnél nem biztosított a túlélés az alacsony reklámbevételek és szurkolók távolmaradása miatt.","shortLead":"Több kisebb egyesületnél nem biztosított a túlélés az alacsony reklámbevételek és szurkolók távolmaradása miatt.","id":"20200514_foci_labdarugas_klubok_megszunes_csod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26cdaee3-bd0a-4e41-a5e8-38069c1af328","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_foci_labdarugas_klubok_megszunes_csod","timestamp":"2020. május. 14. 12:04","title":"Több száz labdarúgóklub mehet csődbe idén a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dc2c9d2-679b-4481-890c-e5b74bfc85b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy hírlik, hogy még a Galaxy Fold utódjának, a Galaxy Fold 2-nek a bemutatkozása előtt megjelenhet egy olcsóbb változat. Egyre biztosabb e készülék neve is.","shortLead":"Úgy hírlik, hogy még a Galaxy Fold utódjának, a Galaxy Fold 2-nek a bemutatkozása előtt megjelenhet egy olcsóbb...","id":"20200515_samsung_galaxy_fold_special_edition_legolcsobb_osszehajthato_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dc2c9d2-679b-4481-890c-e5b74bfc85b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"315c3448-4302-4aa6-8f49-4555f4748081","keywords":null,"link":"/tudomany/20200515_samsung_galaxy_fold_special_edition_legolcsobb_osszehajthato_telefon","timestamp":"2020. május. 15. 11:03","title":"A Samsung új mobilja lehet a legolcsóbb összehajtható telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a77019-5dd9-4d92-b825-0295b6553d1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"614 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, és 46-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"614 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, és 46-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20200515_magyarorszag_koronavirus_fertozott_fertozes_elhunyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86a77019-5dd9-4d92-b825-0295b6553d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f31e643-0f81-4599-8e2d-0a7b4e8efae5","keywords":null,"link":"/itthon/20200515_magyarorszag_koronavirus_fertozott_fertozes_elhunyt","timestamp":"2020. május. 15. 07:20","title":"Elhunyt 6 beteg, 3417 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A koronavírus okozta Covid-19 betegség a HIV-vírushoz (az immunhiányt előidéző vírushoz) hasonlóan endémiás jelleget ölthet, vagyis meghatározott területen folyamatosan fellelhető járványos betegséggé válhat – mondta Michael Ryan, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vészhelyzeti igazgatója szerdán. Óva intett mindenkit a járvány időtartamára vonatkozó jóslatoktól, és további átfogó erőfeszítéseket sürgetett a koronavírus-járvány elleni küzdelemben.","shortLead":"A koronavírus okozta Covid-19 betegség a HIV-vírushoz (az immunhiányt előidéző vírushoz) hasonlóan endémiás jelleget...","id":"20200513_who_koronavirus_jarvany_meddig_tart_mikor_lesz_vege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a4c88c7-83da-4b24-9d28-0c1fe1acfaa1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_who_koronavirus_jarvany_meddig_tart_mikor_lesz_vege","timestamp":"2020. május. 13. 22:08","title":"Megszólalt a WHO: Lehet, hogy a vírus sosem fog eltűnni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Zárul a Buda és Pest ingatlanjai közötti árolló, a külső kerületekben is nagy az áremelkedés.","shortLead":"Zárul a Buda és Pest ingatlanjai közötti árolló, a külső kerületekben is nagy az áremelkedés.","id":"20200514_budapest_lakas_keruletek_ingatlanar_arak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d25068dd-832b-4200-8bc9-99faa1ae622a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200514_budapest_lakas_keruletek_ingatlanar_arak","timestamp":"2020. május. 14. 11:28","title":"Budapest legolcsóbb kerületében is 300 ezer forint fölé nőtt az átlagos négyzetméterár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]