[{"available":true,"c_guid":"0b1349bc-8a24-461d-8ed1-c479b914320e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Addig azonban biztosan nem lesz nagy koronavírus-járvány – mondta a Semmelweis Egyetem rektora.","shortLead":"Addig azonban biztosan nem lesz nagy koronavírus-járvány – mondta a Semmelweis Egyetem rektora.","id":"20200514_merkely_bela_koronavirus_jarvany_szures","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b1349bc-8a24-461d-8ed1-c479b914320e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a259fc76-ac5c-4ba9-b639-745d72d76032","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_merkely_bela_koronavirus_jarvany_szures","timestamp":"2020. május. 14. 08:58","title":"Merkely: Ősszel újabb kihívással kell szembenézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Zárul a Buda és Pest ingatlanjai közötti árolló, a külső kerületekben is nagy az áremelkedés.","shortLead":"Zárul a Buda és Pest ingatlanjai közötti árolló, a külső kerületekben is nagy az áremelkedés.","id":"20200514_budapest_lakas_keruletek_ingatlanar_arak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d25068dd-832b-4200-8bc9-99faa1ae622a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200514_budapest_lakas_keruletek_ingatlanar_arak","timestamp":"2020. május. 14. 11:28","title":"Budapest legolcsóbb kerületében is 300 ezer forint fölé nőtt az átlagos négyzetméterár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több kisebb egyesületnél nem biztosított a túlélés az alacsony reklámbevételek és szurkolók távolmaradása miatt.","shortLead":"Több kisebb egyesületnél nem biztosított a túlélés az alacsony reklámbevételek és szurkolók távolmaradása miatt.","id":"20200514_foci_labdarugas_klubok_megszunes_csod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26cdaee3-bd0a-4e41-a5e8-38069c1af328","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_foci_labdarugas_klubok_megszunes_csod","timestamp":"2020. május. 14. 12:04","title":"Több száz labdarúgóklub mehet csődbe idén a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79089086-6973-40c6-b531-f6099e4e0c16","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Labdarúgó-szövetség besegít a focicsapatoknak a koronavírus-tesztelés költségeinek előteremtésébe.","shortLead":"A Magyar Labdarúgó-szövetség besegít a focicsapatoknak a koronavírus-tesztelés költségeinek előteremtésébe.","id":"20200514_nbi_foci_sport_koronavirus_teszt_tamogatas_mlsz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79089086-6973-40c6-b531-f6099e4e0c16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc2591fb-654b-4716-89e7-47d0df516b39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_nbi_foci_sport_koronavirus_teszt_tamogatas_mlsz","timestamp":"2020. május. 14. 12:31","title":"Tízmillió forint támogatást kap minden NB I.-es focicsapat a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a64401a-45dc-40c0-9fc7-e1f6ae02e3b1","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kortárs irodalom mind kikerülhetetlenebb alkotója a negyvenes évei elején járt, amikor fejére-nyakára akaszkodott a rák. A több mint kétéves pokol-, majd mennybejárás érzelmi sokkjai ismét aktivizálták benne a költőt. \r

","shortLead":"A kortárs irodalom mind kikerülhetetlenebb alkotója a negyvenes évei elején járt, amikor fejére-nyakára akaszkodott...","id":"202020_konyv__van_hangja_grecso_krisztian_magamrol_tobbet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a64401a-45dc-40c0-9fc7-e1f6ae02e3b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3137fd07-c4ce-4c40-8620-c1577817205b","keywords":null,"link":"/360/202020_konyv__van_hangja_grecso_krisztian_magamrol_tobbet","timestamp":"2020. május. 15. 13:45","title":"Alighogy regényéért Libri díjat kapott, lúdbőröztető versekkel jelentkezett Grecsó Krisztián ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"189a321b-6733-4d73-a3c4-e2b1cab2ef82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A OnePlus 8 Prót úgynevezett fotokróm szűrővel látta el a gyártó, ez azonban valami másra is alkalmassá teszi a mobilt.","shortLead":"A OnePlus 8 Prót úgynevezett fotokróm szűrővel látta el a gyártó, ez azonban valami másra is alkalmassá teszi a mobilt.","id":"20200514_oneplus_8_pro_fotokrom_kamera_szuro_atlatszosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=189a321b-6733-4d73-a3c4-e2b1cab2ef82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e2bd6e-2a98-441f-a8e8-a6b5b97d2ed2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_oneplus_8_pro_fotokrom_kamera_szuro_atlatszosag","timestamp":"2020. május. 14. 10:33","title":"A OnePlus új telefonjának kamerája átlát bizonyos tárgyakon – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826e1ad8-e685-4d77-b95c-d4ef9ee7cdcd","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A bezártság és az, hogy aligha lesz lehetőség idén külföldön nyaralni, meghozta a kedvet a tópari nyaralók iránt. A válságra készülő vevők óvatossága azonban ronthatja az eladók esélyeit. Megnéztük, van-e nyaraló 10 millió forint alatt a Balatonnál, és miért keresik a zsebkendőnyi, de örökpanorámás luxusnyaralókat, villákat.","shortLead":"A bezártság és az, hogy aligha lesz lehetőség idén külföldön nyaralni, meghozta a kedvet a tópari nyaralók iránt...","id":"20200514_A_karanten_meghozta_a_kedvet_a_nyaralovasarlashoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=826e1ad8-e685-4d77-b95c-d4ef9ee7cdcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b702f8-c18f-4c69-af37-8aeff670aec6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200514_A_karanten_meghozta_a_kedvet_a_nyaralovasarlashoz","timestamp":"2020. május. 14. 17:00","title":"A karantén meghozta a kedvet a nyaralóvásárláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dc2c9d2-679b-4481-890c-e5b74bfc85b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy hírlik, hogy még a Galaxy Fold utódjának, a Galaxy Fold 2-nek a bemutatkozása előtt megjelenhet egy olcsóbb változat. Egyre biztosabb e készülék neve is.","shortLead":"Úgy hírlik, hogy még a Galaxy Fold utódjának, a Galaxy Fold 2-nek a bemutatkozása előtt megjelenhet egy olcsóbb...","id":"20200515_samsung_galaxy_fold_special_edition_legolcsobb_osszehajthato_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dc2c9d2-679b-4481-890c-e5b74bfc85b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"315c3448-4302-4aa6-8f49-4555f4748081","keywords":null,"link":"/tudomany/20200515_samsung_galaxy_fold_special_edition_legolcsobb_osszehajthato_telefon","timestamp":"2020. május. 15. 11:03","title":"A Samsung új mobilja lehet a legolcsóbb összehajtható telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]