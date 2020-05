Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8fc71ca4-eae4-4b94-a463-946f42d59fd6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt napon a két hónappal ezelőtti szintre csökkent a halálozás.","shortLead":"Az elmúlt napon a két hónappal ezelőtti szintre csökkent a halálozás.","id":"20200516_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_spanyolorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fc71ca4-eae4-4b94-a463-946f42d59fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f64b7947-6ec5-486e-b24b-2fc7040e4082","keywords":null,"link":"/vilag/20200516_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_spanyolorszag","timestamp":"2020. május. 16. 17:10","title":"Még tovább lazítják a korlátozásokat Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f97c9fe-5025-4c18-9c11-d29686de2b12","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ingyenessé tettek egy online tanfolyamot, amelyért korábban több tízezer forintot kértek.","shortLead":"Ingyenessé tettek egy online tanfolyamot, amelyért korábban több tízezer forintot kértek.","id":"20200516_ingatlanos_tanfolyam_ingyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f97c9fe-5025-4c18-9c11-d29686de2b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f2cb6d-023e-4760-b10c-5d8a2ced80f9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200516_ingatlanos_tanfolyam_ingyen","timestamp":"2020. május. 16. 17:31","title":"Segítséget kínál egy ingatlanos cég a munkájukat elvesztő magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d7282bd-4e63-44ce-84b2-9c6952cb11ac","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A belföldi és nemzetközi csomagfeladás fog többe kerülni a jövő hónaptól.","shortLead":"A belföldi és nemzetközi csomagfeladás fog többe kerülni a jövő hónaptól.","id":"20200515_magyar_posta_aremeles_csomagfeladas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d7282bd-4e63-44ce-84b2-9c6952cb11ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b07067d-6e0d-4d0e-a038-3e45d76e2731","keywords":null,"link":"/kkv/20200515_magyar_posta_aremeles_csomagfeladas","timestamp":"2020. május. 15. 11:49","title":"Megint árat emel a posta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb49ff3-1492-4ab3-8e9e-244f534c1260","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Nvidia új szuperszámítógépe, a DGX A100-as 5 petaflop számítási kapacitással bír, így 24 óra alatt végez azzal a munkával, amely emberi munkával egy évbe is beletelhetne.","shortLead":"Az Nvidia új szuperszámítógépe, a DGX A100-as 5 petaflop számítási kapacitással bír, így 24 óra alatt végez azzal...","id":"20200514_nvidia_szuperszamitogep_dgx_a100_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=deb49ff3-1492-4ab3-8e9e-244f534c1260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7164841-a10a-494a-b7a0-bd8e5be02ebc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_nvidia_szuperszamitogep_dgx_a100_koronavirus","timestamp":"2020. május. 14. 20:13","title":"Harcba küldik a koronavírus ellen az Nvidia bivalyerős számítógépét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"Bankmonitor/Fülöp Norbert","category":"kkv","description":"A koronavírus veszélyhelyzet, a mostanra borítékolható gazdasági visszaesés sem vette el sokak kedvét attól, hogy lakáshitelt vegyenek fel. Ők most két ellentétes dolgot tapasztalhatnak: a bankok nagyon megválogatják, hogy kiknek adnak hitelt, ám ha valakit hitelképesnek találnak, az a válság előtti alacsony kamattal juthat most pénzhez.","shortLead":"A koronavírus veszélyhelyzet, a mostanra borítékolható gazdasági visszaesés sem vette el sokak kedvét attól...","id":"20200516_Nem_dragultak_iden_a_lakashitelek_viszont_sokaknak_nehezebb_lett_hozzajuk_jutni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6de4042f-08e0-4963-98fe-e21c5dd3fd8d","keywords":null,"link":"/kkv/20200516_Nem_dragultak_iden_a_lakashitelek_viszont_sokaknak_nehezebb_lett_hozzajuk_jutni","timestamp":"2020. május. 16. 07:38","title":"Nem drágultak idén a lakáshitelek, viszont sokaknak nehezebb lett hozzájuk jutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406bfc3f-1c1f-41ea-9c31-d454e38b71fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet szerint alapjogokat sértettek a gyulai férfi ügyében.","shortLead":"Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet szerint alapjogokat sértettek a gyulai férfi ügyében.","id":"20200514_remhirterjesztes_korhaz_agyfelszabaditas_egeszsegugy_ekint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=406bfc3f-1c1f-41ea-9c31-d454e38b71fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b101948d-b722-418d-8d55-6dee00aa4ce2","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_remhirterjesztes_korhaz_agyfelszabaditas_egeszsegugy_ekint","timestamp":"2020. május. 14. 17:52","title":"EKINT: „A legsötétebb diktatúrák bevett gyakorlataként rendőröket küldenek a véleményüket kifejező polgárokra”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f2bb5a-5b14-40ac-9df4-cc6fd4c82309","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Egész Európában megdöbbenést keltett, hogy a német alkotmánybíróság egy május eleji határozatában felülbírálta az Európai Unió Bíróságát. Sokan attól tartanak, hogy a történtek felbátorítják a lengyeleket és a magyarokat, akiknek már több jogi vitájuk volt az Európai Unióval. A félelem nem alaptalan: a magyar kormány a luxemburgi testület csütörtöki ítélete után egyből előhúzta ezt a kártyát. Csakhogy ez legfeljebb politikai játszma, nem jogi.","shortLead":"Egész Európában megdöbbenést keltett, hogy a német alkotmánybíróság egy május eleji határozatában felülbírálta...","id":"20200515_nemet_alkotmanybirosag_itelet_europai_birosag_gulyas_gergely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79f2bb5a-5b14-40ac-9df4-cc6fd4c82309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ded0dd-b6a7-4219-a3f2-8a89e69c1526","keywords":null,"link":"/itthon/20200515_nemet_alkotmanybirosag_itelet_europai_birosag_gulyas_gergely","timestamp":"2020. május. 15. 06:30","title":"Hiába akar szembemenni az EU Bíróságával a kormány, nincs sok esélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"125afb41-decc-4779-ac53-eaa917dab1c1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság szerint a gyerekek után ugyanakkora ellátás jár a szabad mozgáshoz fűződő jogukat gyakorló európai uniós és helyi munkavállalóknak is.","shortLead":"Az Európai Bizottság szerint a gyerekek után ugyanakkora ellátás jár a szabad mozgáshoz fűződő jogukat gyakorló európai...","id":"20200514_europai_bizottsag_europai_birosag_ausztria_csaladi_juttatasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=125afb41-decc-4779-ac53-eaa917dab1c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"285bf63c-d3b6-47db-9c77-599f071c4c0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_europai_bizottsag_europai_birosag_ausztria_csaladi_juttatasok","timestamp":"2020. május. 14. 18:23","title":"Bíróság elé viszi a magyaroknak járó családi pótlékot csökkentő osztrák törvényt Brüsszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]