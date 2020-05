Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1df3fe4f-1c80-407b-bf7f-222d6cda1d4a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A KIOSK melegételt ad azoknak a vendéglátósoknak, akik a koronavírus-járvány következtében munka nélkül maradtak. ","shortLead":"A KIOSK melegételt ad azoknak a vendéglátósoknak, akik a koronavírus-járvány következtében munka nélkül maradtak. ","id":"20200515_Raszorulo_vendeglatosoknak_oszt_etelt_egy_budapesti_etterem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1df3fe4f-1c80-407b-bf7f-222d6cda1d4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a3bd7d-4c8a-4c01-87db-8ae8b34e522d","keywords":null,"link":"/elet/20200515_Raszorulo_vendeglatosoknak_oszt_etelt_egy_budapesti_etterem","timestamp":"2020. május. 15. 10:25","title":"Rászoruló vendéglátósoknak oszt ételt egy budapesti étterem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kigyulladt egy tízemeletes ház kukatárolója Sopronban az Ibolya úton pénteken, a tűzoltók húsz embert menekítettek ki a füsttel telítődött épületből – tájékoztatta a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-t.","shortLead":"Kigyulladt egy tízemeletes ház kukatárolója Sopronban az Ibolya úton pénteken, a tűzoltók húsz embert menekítettek ki...","id":"20200515_Kigyulladt_egy_panelhaz_kukataroloja_Sopronban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c0685d9-96e6-4f7d-8a65-4d1967b4834e","keywords":null,"link":"/itthon/20200515_Kigyulladt_egy_panelhaz_kukataroloja_Sopronban","timestamp":"2020. május. 15. 13:01","title":"Kukatűz volt Sopronban, húsz embert kellett kimenteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a77019-5dd9-4d92-b825-0295b6553d1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"614 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, és 46-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"614 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, és 46-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20200515_magyarorszag_koronavirus_fertozott_fertozes_elhunyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86a77019-5dd9-4d92-b825-0295b6553d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f31e643-0f81-4599-8e2d-0a7b4e8efae5","keywords":null,"link":"/itthon/20200515_magyarorszag_koronavirus_fertozott_fertozes_elhunyt","timestamp":"2020. május. 15. 07:20","title":"Elhunyt 6 beteg, 3417 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"Bankmonitor/Fülöp Norbert","category":"kkv","description":"A koronavírus veszélyhelyzet, a mostanra borítékolható gazdasági visszaesés sem vette el sokak kedvét attól, hogy lakáshitelt vegyenek fel. Ők most két ellentétes dolgot tapasztalhatnak: a bankok nagyon megválogatják, hogy kiknek adnak hitelt, ám ha valakit hitelképesnek találnak, az a válság előtti alacsony kamattal juthat most pénzhez.","shortLead":"A koronavírus veszélyhelyzet, a mostanra borítékolható gazdasági visszaesés sem vette el sokak kedvét attól...","id":"20200516_Nem_dragultak_iden_a_lakashitelek_viszont_sokaknak_nehezebb_lett_hozzajuk_jutni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6de4042f-08e0-4963-98fe-e21c5dd3fd8d","keywords":null,"link":"/kkv/20200516_Nem_dragultak_iden_a_lakashitelek_viszont_sokaknak_nehezebb_lett_hozzajuk_jutni","timestamp":"2020. május. 16. 07:38","title":"Nem drágultak idén a lakáshitelek, viszont sokaknak nehezebb lett hozzájuk jutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3fca977-1593-4631-ac4c-daa8ac61c606","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Január végén jelentette be a kerület, hogy közterület-használati engedélyhez köti az e-rollerek utcai tárolását. Most bekeményítenek.\r

","shortLead":"Január végén jelentette be a kerület, hogy közterület-használati engedélyhez köti az e-rollerek utcai tárolását. Most...","id":"20200516_birsag_terezvaros_eroller_lime_kozterulet_hasznalat_soproni_tamas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3fca977-1593-4631-ac4c-daa8ac61c606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cba0782c-6d08-4c37-aef1-9f739f26589b","keywords":null,"link":"/elet/20200516_birsag_terezvaros_eroller_lime_kozterulet_hasznalat_soproni_tamas","timestamp":"2020. május. 16. 18:27","title":"Bírságolni kezdik a széthagyott rollereket Terézvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"614a56ec-b532-4c5d-9388-fc4578d40f27","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Anglia és Franciaország küzd egymással az Örkény Színház előadásában, a János királyban. A Shakespeare műve nyomán készült Dürrenmatt-darabon – ha a saját kárunkra is –, de tudunk nevetni, hiszen a hatalmi játszmákat nem mesteri, nagyvonalú uralkodók, hanem kicsinyes, sokszor esendő figurák folytatják. De milyen áron, milyen alkuknak köszönhetően nyerhet valaki? És mihez kezd utána a hatalmával? A 2011 márciusában bemutatott János király online premierjének apropóján Bagossy László rendezőt kérdeztük.","shortLead":"Anglia és Franciaország küzd egymással az Örkény Színház előadásában, a János királyban. A Shakespeare műve nyomán...","id":"20200515_Orkeny_Szinhaz_eloadas_Janos_kiraly_Bagossy_Laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=614a56ec-b532-4c5d-9388-fc4578d40f27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f400f9-e973-4255-ab4d-c042fad50e9b","keywords":null,"link":"/elet/20200515_Orkeny_Szinhaz_eloadas_Janos_kiraly_Bagossy_Laszlo","timestamp":"2020. május. 15. 19:00","title":"Egy pillanat alatt darabokra lehet szedni az eszméinket – az Örkény Színház előadása a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A védekezés is pár százmillióba került, de a fő gondot a bevételkiesés jelenti. ","shortLead":"A védekezés is pár százmillióba került, de a fő gondot a bevételkiesés jelenti. ","id":"20200515_Tobb_milliardot_vesziett_a_Volan_a_jarvanyon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbbcb1af-1a45-49a0-863b-bd4cf8588788","keywords":null,"link":"/kkv/20200515_Tobb_milliardot_vesziett_a_Volan_a_jarvanyon","timestamp":"2020. május. 15. 11:32","title":"Több milliárd forintot veszített a Volán a járványon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c30286-b383-4d8d-9ae3-acd1bba487da","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mészáros Lőrinc agrárholdingjától érkezett új igazgatósági tag a Lázár János kormánybiztos gondjaira bízott Nemzeti Ménesbirtokhoz.","shortLead":"Mészáros Lőrinc agrárholdingjától érkezett új igazgatósági tag a Lázár János kormánybiztos gondjaira bízott Nemzeti...","id":"202020_nemzeti_menesbirtok_beleneznek_egymas_konyvebe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8c30286-b383-4d8d-9ae3-acd1bba487da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cb46b75-cf36-4f01-9cdf-c9480cf27ffa","keywords":null,"link":"/360/202020_nemzeti_menesbirtok_beleneznek_egymas_konyvebe","timestamp":"2020. május. 15. 10:30","title":"Mészáros köréből került vezető a Lázár-féle Ménesbirtokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]