Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1493c0a6-294a-4399-a889-882ba7bed68d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendelet az ország egész területére kiterjed, kivéve Budapestre. Maszkot csak a vendéglátó üzletek dolgozóinak kell viselniük, az oda betérőknek nem.","shortLead":"A rendelet az ország egész területére kiterjed, kivéve Budapestre. Maszkot csak a vendéglátó üzletek dolgozóinak kell...","id":"20200516_Megjelentek_a_reszletszabalyok_a_videki_enyhitesekrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1493c0a6-294a-4399-a889-882ba7bed68d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d92aba-2a08-41e3-9203-764e6b983871","keywords":null,"link":"/elet/20200516_Megjelentek_a_reszletszabalyok_a_videki_enyhitesekrol","timestamp":"2020. május. 16. 08:10","title":"Megjelentek a részletszabályok a vidéki enyhítésekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6562f60-583f-4fa5-9875-ac5fc2f319b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Állásfoglalásban hívta fel az EP az Európai Bizottság figyelmét, hogy ne használjon \"kétes szorzószámokat ambiciózus számadatok hirdetésére\", és ne hagyatkozzon \"pénzügyi bűvészkedésre\" a válság kezelésében.","shortLead":"Állásfoglalásban hívta fel az EP az Európai Bizottság figyelmét, hogy ne használjon \"kétes szorzószámokat ambiciózus...","id":"20200515_ep_2000_milliard_euros_helyreallitasi_csomag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6562f60-583f-4fa5-9875-ac5fc2f319b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80000b6a-53cd-4268-b6ac-13bc291bbf7f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200515_ep_2000_milliard_euros_helyreallitasi_csomag","timestamp":"2020. május. 15. 19:12","title":"2000 milliárd eurós helyreállítási csomagra lesz szükség az Európai Parlament szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dbd476b-0265-4b06-b43f-d9b5ba628195","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zápor és a zivatar sem valószínűtlen.","shortLead":"A zápor és a zivatar sem valószínűtlen.","id":"20200516_Felhos_ido_var_rank_a_hetvegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dbd476b-0265-4b06-b43f-d9b5ba628195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"498b165d-1c2d-42ac-942d-fc615cd919d2","keywords":null,"link":"/elet/20200516_Felhos_ido_var_rank_a_hetvegen","timestamp":"2020. május. 16. 06:53","title":"Felhős idő vár ránk a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42e4ccf8-91dc-4cea-a2aa-caa99598e5cc","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő portfóliót tisztított.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő portfóliót tisztított.","id":"202020_agroster_eladta_azallam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42e4ccf8-91dc-4cea-a2aa-caa99598e5cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d6dbc3b-8527-4136-ac56-60179deb30cc","keywords":null,"link":"/360/202020_agroster_eladta_azallam","timestamp":"2020. május. 17. 10:15","title":"Az állam kiszállt az ionizálással és sterilizálással foglalkozó cégből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e60e79d-b26d-4cb6-a51d-39a202ae0949","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Ekster Key Holder külsőre olyan, mintha egy svájcibicskával lenne dolgunk, valójában azonban egy praktikus kulcstartót készítettek a fejlesztők.","shortLead":"Az Ekster Key Holder külsőre olyan, mintha egy svájcibicskával lenne dolgunk, valójában azonban egy praktikus...","id":"20200517_ekster_key_holder_okoskulcstarto_kickstarter_kampany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e60e79d-b26d-4cb6-a51d-39a202ae0949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf3900b-dbd8-419d-9a55-4d76134999f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200517_ekster_key_holder_okoskulcstarto_kickstarter_kampany","timestamp":"2020. május. 17. 08:03","title":"Itt a kulcstartók svájcibicskája, amit igen nehéz elveszíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6de4fe0-52a2-48e1-9626-0d137c28b18d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pontos napról a Főpolgármesteri Hivatallal egyeztetve hétfőn döntenek. ","shortLead":"A pontos napról a Főpolgármesteri Hivatallal egyeztetve hétfőn döntenek. ","id":"20200517_nyitas_budapesti_allatkert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6de4fe0-52a2-48e1-9626-0d137c28b18d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b36ba58-7849-4462-b516-b917d933205d","keywords":null,"link":"/elet/20200517_nyitas_budapesti_allatkert","timestamp":"2020. május. 17. 13:21","title":"Néhány nap és nyit a budapesti állatkert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3822036f-40fa-4bae-8992-b0c04bbe67f6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Más nem magyarázhatja a Duma Aktuál szerint, hogy az egyik be nem jelentett kórházlátogatása során 34,5 fokos testhőmérsékletet mértek a miniszterelnöknél. A műsorban az a tétel is elhangzik, hogy azért fogjuk megúszni ezt a válságot is, mert Orbán Viktornak mindig szerencséje van. ","shortLead":"Más nem magyarázhatja a Duma Aktuál szerint, hogy az egyik be nem jelentett kórházlátogatása során 34,5 fokos...","id":"20200517_Duma_Aktual_Orban_korhazat_latogat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3822036f-40fa-4bae-8992-b0c04bbe67f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb92a6a-2207-4b91-a9e4-5b9d6a7f8c7d","keywords":null,"link":"/360/20200517_Duma_Aktual_Orban_korhazat_latogat","timestamp":"2020. május. 17. 11:00","title":"Duma Aktuál: Orbán Viktor gyíkember vagy Tom Hardy a Batmanből? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eb0a717-c081-4044-ad3b-e63ba74e1a96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felfutóban lévő kínai gyártó merészet húzott, legújabb felsőkategóriás készülékét közel 400 ezer forintra árazta be, mellé pedig kiadott egy kicsit olcsóbb, megvágott tudású testvérmodellt is. Mindkettőt kipróbáltuk. ","shortLead":"A felfutóban lévő kínai gyártó merészet húzott, legújabb felsőkategóriás készülékét közel 400 ezer forintra árazta be...","id":"20200517_xiaomi_note_10_pro_teszt_velemeny_androidos_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3eb0a717-c081-4044-ad3b-e63ba74e1a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0420f99-3859-4e3f-b96f-7799b6e1694d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200517_xiaomi_note_10_pro_teszt_velemeny_androidos_telefon","timestamp":"2020. május. 17. 17:00","title":"Új szintre lépett a Xiaomi, kipróbáltuk a két legerősebb mobilját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]