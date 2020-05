Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7d02275-6a36-47fa-845e-76c49e669217","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy brit felmérés szerint a remény és a nyár a legkeresettebb utcanevek. ","shortLead":"Egy brit felmérés szerint a remény és a nyár a legkeresettebb utcanevek. ","id":"20200517_ingatlanpiac_utcanev_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7d02275-6a36-47fa-845e-76c49e669217&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2ee1c7-9967-4447-acdc-942d2d97c480","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200517_ingatlanpiac_utcanev_felmeres","timestamp":"2020. május. 17. 12:54","title":"Többet ér a háza, ha vidáman csengő utcanév tartozik hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f5c240-a103-4278-893b-4af310a2bc09","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Márciusban még mutatkozott együttműködés a kormány és az önkormányzatok között, aztán visszatért a vagdalkozás – mondja Baranyi Krisztina. A ferencvárosi polgármester szerint 30 év gyakorlatától nehéz eltérni egy világjárvány idején is, ezért gyökeres változásokra lenne szükség a politikában. A pandémia után szeretne egy nagy ünnepséget a kerületben, mert szerinte mindent megérdemelnek az ott lakók – vallja Baranyi. ","shortLead":"Márciusban még mutatkozott együttműködés a kormány és az önkormányzatok között, aztán visszatért a vagdalkozás – mondja...","id":"20200515_Baranyi_Krisztina_a_Home_officeban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0f5c240-a103-4278-893b-4af310a2bc09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75904912-34ee-4027-929a-2294f87d6189","keywords":null,"link":"/360/20200515_Baranyi_Krisztina_a_Home_officeban","timestamp":"2020. május. 15. 17:00","title":"Baranyi Krisztina a Home office-ban: \"Egy teljes politikai garnitúrát kellene lecserélni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"311d44a4-65d2-4618-99d6-9bb3e7feb9db","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"De csak az uniós állampolgárok, valamint a a Schengen-övezet állampolgárai előtt.","shortLead":"De csak az uniós állampolgárok, valamint a a Schengen-övezet állampolgárai előtt.","id":"20200516_Olaszorszag_julius_elejen_megnyitja_hatarait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=311d44a4-65d2-4618-99d6-9bb3e7feb9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb27c9e0-bd2d-4d24-a6df-68de5f194517","keywords":null,"link":"/vilag/20200516_Olaszorszag_julius_elejen_megnyitja_hatarait","timestamp":"2020. május. 16. 07:02","title":"Olaszország június elején megnyitja határait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc594d13-fb20-4f4a-8587-80826e047fcb","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A kisbabák sírása természetadta figyelemfelkeltő sírás. A magány éppolyan érzés, mint az éhség vagy a szomjúság, amelyet enyhíteni kell az egyén egészségének megőrzése érdekében - vallja Philippa Perry brit pszichoterapeuta és író.","shortLead":"A kisbabák sírása természetadta figyelemfelkeltő sírás. A magány éppolyan érzés, mint az éhség vagy a szomjúság...","id":"20200515_Ezert_nem_erdemes_sirni_hagyni_a_kisbabakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc594d13-fb20-4f4a-8587-80826e047fcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd07fbc3-bfd2-482e-9efd-1dfba36a1f1a","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200515_Ezert_nem_erdemes_sirni_hagyni_a_kisbabakat","timestamp":"2020. május. 15. 19:15","title":"Ezért nem érdemes sírni hagyni a kisbabákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42c4cefa-4693-4b58-9866-21b756a140ef","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A halálos áldozatok száma a világban a vasárnapi adatok szerint 311 781. ","shortLead":"A halálos áldozatok száma a világban a vasárnapi adatok szerint 311 781. ","id":"20200517_koronavirus_fertozott_vilag_johns_hopkins","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42c4cefa-4693-4b58-9866-21b756a140ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"718915eb-b89d-4f70-bcc3-f863bc9c2644","keywords":null,"link":"/vilag/20200517_koronavirus_fertozott_vilag_johns_hopkins","timestamp":"2020. május. 17. 09:01","title":"Mát több mint 4 és félmillióan fertőződtek meg koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5016049-c129-41fb-8ebc-298f20101c11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ágykiürítések miatt nem műtötték meg a beteg polipját, otthonában halt meg, miközben a család a mentőket hívta telefonon. ","shortLead":"Az ágykiürítések miatt nem műtötték meg a beteg polipját, otthonában halt meg, miközben a család a mentőket hívta...","id":"20200517_Hazakuldtek_a_korhazbol_otthonaban_halt_meg_egy_obudai_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5016049-c129-41fb-8ebc-298f20101c11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45547aa7-24b4-4831-9313-1c865647597f","keywords":null,"link":"/itthon/20200517_Hazakuldtek_a_korhazbol_otthonaban_halt_meg_egy_obudai_ferfi","timestamp":"2020. május. 17. 10:46","title":"Hazaküldték a kórházból, otthonában halt meg egy óbudai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5621cdbb-5498-4760-b2cd-8c1311cac521","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Steven Mnuchin amerikai pénzügyminiszter elérte, amire Donald Trump mindig is vágyott, hiszen nemcsak beleszületett az amerikai gazdasági elitbe, hanem tehetségével a csúcsára is emelkedett.","shortLead":"Steven Mnuchin amerikai pénzügyminiszter elérte, amire Donald Trump mindig is vágyott, hiszen nemcsak beleszületett...","id":"202020_steven_mnuchin_trumpvalsagmenedzsere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5621cdbb-5498-4760-b2cd-8c1311cac521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a0271f-862d-4e7e-8307-9c2efe9bd863","keywords":null,"link":"/360/202020_steven_mnuchin_trumpvalsagmenedzsere","timestamp":"2020. május. 17. 08:30","title":"Soros százmilliókat bízott rá, most Trump mellett menti a gazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6de4fe0-52a2-48e1-9626-0d137c28b18d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pontos napról a Főpolgármesteri Hivatallal egyeztetve hétfőn döntenek. ","shortLead":"A pontos napról a Főpolgármesteri Hivatallal egyeztetve hétfőn döntenek. ","id":"20200517_nyitas_budapesti_allatkert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6de4fe0-52a2-48e1-9626-0d137c28b18d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b36ba58-7849-4462-b516-b917d933205d","keywords":null,"link":"/elet/20200517_nyitas_budapesti_allatkert","timestamp":"2020. május. 17. 13:21","title":"Néhány nap és nyit a budapesti állatkert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]