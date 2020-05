Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A gyanú szerint olyan súlyosan bántalmazta az áldozatot, hogy az belehalt sérüléseibe.\r

","shortLead":"A gyanú szerint olyan súlyosan bántalmazta az áldozatot, hogy az belehalt sérüléseibe.\r

","id":"20200516_balastya_bantalmazas_emberoles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7bfe00b-668c-4bca-9c2a-c32f6bf1daf0","keywords":null,"link":"/itthon/20200516_balastya_bantalmazas_emberoles","timestamp":"2020. május. 16. 11:11","title":"Román férfi ölhette meg ismerősét Balástyán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59081831-8fa2-4ddc-aa17-69f29a3e3124","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Fokozatosan és óvatosan, de a fővárosi kerületek vezetőinek többsége egyetért azzal, hogy itt az ideje lazítani a kijárási korlátozásokon, és hasonló véleményen van a főpolgármester is. Információt azonban továbbra sem kapnak a pontos járványügyi adatokról. Orbán Viktor eközben az időt húzza, és járványügyi szakemberekkel is egyeztetni akar. ","shortLead":"Fokozatosan és óvatosan, de a fővárosi kerületek vezetőinek többsége egyetért azzal, hogy itt az ideje lazítani...","id":"20200515_Budapesten_polgarmesterek_nyitas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59081831-8fa2-4ddc-aa17-69f29a3e3124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea5c347-951f-4cde-bcf9-2240100cb95b","keywords":null,"link":"/itthon/20200515_Budapesten_polgarmesterek_nyitas_koronavirus","timestamp":"2020. május. 15. 19:40","title":"Budapesten megvalósult az egység: ellenzéki és fideszes polgármesterek is a nyitás mellett vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c57b38d-91c3-405e-ac7f-2650e1b4f94a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tizenegy tűzoltó megsérült, menekülés közben a sisakjaik is megolvadtak. ","shortLead":"Tizenegy tűzoltó megsérült, menekülés közben a sisakjaik is megolvadtak. ","id":"20200517_Oriasi_langcsova_csapott_ki_egy_Los_Angelesi_raktarbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c57b38d-91c3-405e-ac7f-2650e1b4f94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8519ada4-698c-40a4-821b-4c5bb1d44be1","keywords":null,"link":"/vilag/20200517_Oriasi_langcsova_csapott_ki_egy_Los_Angelesi_raktarbol","timestamp":"2020. május. 17. 08:34","title":"Robbanás után óriási lángcsóva csapott ki egy Los Angeles-i raktárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b528f7c2-ae67-4e19-915e-4015a79c8397","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kassai Dániel a büntetés ellenére hétfőn is megy demonstrálni.","shortLead":"Kassai Dániel a büntetés ellenére hétfőn is megy demonstrálni.","id":"20200515_calrk_adam_ter_tuntetes_feljelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b528f7c2-ae67-4e19-915e-4015a79c8397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e8c9c39-55c0-4248-aaea-a10038f33797","keywords":null,"link":"/itthon/20200515_calrk_adam_ter_tuntetes_feljelentes","timestamp":"2020. május. 15. 16:47","title":"150 ezer forintra büntették meg a rendőrök az Orbán ellen tüntető ellenzéki képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55a54707-6f6a-4e0d-aba9-28e597a80e7d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Belgrádban tett bejelentést a kormányfő.","shortLead":"Belgrádban tett bejelentést a kormányfő.","id":"20200515_orban_viktor_koronavirus_felhatalmazas_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55a54707-6f6a-4e0d-aba9-28e597a80e7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaca325a-3638-4a95-801b-417c77d546d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200515_orban_viktor_koronavirus_felhatalmazas_parlament","timestamp":"2020. május. 15. 13:13","title":"Orbán: Május végén visszaadhatjuk a parlamentnek a különleges felhatalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdb3c846-11ce-4ad0-87b2-f74529e21f2d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddig is tudni lehetett, hogy az atomkísérletek komoly hatással voltak a környezetre. Az viszont már egy friss tanulmány megállapítása, hogy az egész világon érezni lehetett a hatásukat.","shortLead":"Az eddig is tudni lehetett, hogy az atomkísérletek komoly hatással voltak a környezetre. Az viszont már egy friss...","id":"20200516_atombomba_idojaras_nuklearis_fegyver_eso_csapadek_felho","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdb3c846-11ce-4ad0-87b2-f74529e21f2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeb5a747-cff3-406d-8068-28216b6af7dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200516_atombomba_idojaras_nuklearis_fegyver_eso_csapadek_felho","timestamp":"2020. május. 16. 09:03","title":"Meglepődtek a tudósok, amikor kiszámolták, milyen hatással voltak az atomrobbantások az időjárásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c74656b7-3859-41d8-97fa-8aeeb271037a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Feltűnik körülötte Mága Zoltán, Mészáros Lőrinc, Recep Tayyip Erdogan és Donald Trump is.","shortLead":"Feltűnik körülötte Mága Zoltán, Mészáros Lőrinc, Recep Tayyip Erdogan és Donald Trump is.","id":"20200515_drmarias_festmeny_utolso_vacsora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c74656b7-3859-41d8-97fa-8aeeb271037a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffc8d4b9-17e2-4520-9604-a4cffbdeee99","keywords":null,"link":"/elet/20200515_drmarias_festmeny_utolso_vacsora","timestamp":"2020. május. 15. 10:41","title":"Orbán lett Jézus drMáriás Utolsó vacsoráján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emberölés miatt indított nyomozást a rendőrség.","shortLead":"Emberölés miatt indított nyomozást a rendőrség.","id":"20200516_sutto_lakastuz_emberoles_rendorseg_nyomozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00039ba5-ce87-46cd-867a-e58d4d192fb2","keywords":null,"link":"/itthon/20200516_sutto_lakastuz_emberoles_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2020. május. 16. 18:46","title":"Ketten haltak meg egy süttői lakástűzben, gyilkosság történhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]