[{"available":true,"c_guid":"db151631-b2fc-4cbe-9d23-4b6a9646089f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több helyen is megjelent a hír, hogy megvásárolna egy lézersugaras projektorok fejlesztésével foglalkozó vállalatot a Microsoft. A redmondiak azonban cáfolták az értesülést.","shortLead":"Több helyen is megjelent a hír, hogy megvásárolna egy lézersugaras projektorok fejlesztésével foglalkozó vállalatot...","id":"20200516_microsoft_microvision_felvasarlas_cafolat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db151631-b2fc-4cbe-9d23-4b6a9646089f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc79ccdc-bcdd-4594-8a8f-be5cdb11c620","keywords":null,"link":"/tudomany/20200516_microsoft_microvision_felvasarlas_cafolat","timestamp":"2020. május. 16. 18:03","title":"Izgalmasnak tűnik, csak hát nem igaz: a Microsoft nem vásárolja fel a MicroVisiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29682920-74a3-42ff-adee-51a9f4555abc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tavaszi hálózatöblítést végeznek a jövő héttől.\r

","shortLead":"Tavaszi hálózatöblítést végeznek a jövő héttől.\r

","id":"20200516_figyelmeztetes_fovarosi_vizmuvek_karbantartas_halozatoblites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29682920-74a3-42ff-adee-51a9f4555abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb88812f-5fbc-4991-a143-2b57cc233dbb","keywords":null,"link":"/elet/20200516_figyelmeztetes_fovarosi_vizmuvek_karbantartas_halozatoblites","timestamp":"2020. május. 16. 13:37","title":"Figyelmeztet a Fővárosi Vízművek: zavarossá válhat a víz több kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aec88e06-1962-41e3-afb5-18b65efd4d56","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy kanadai startup emberi közreműködés nélkül borítaná be fákkal a kopár vagy leégett területeket.","shortLead":"Egy kanadai startup emberi közreműködés nélkül borítaná be fákkal a kopár vagy leégett területeket.","id":"20200516_dron_flash_forest_faultetes_fasitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aec88e06-1962-41e3-afb5-18b65efd4d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e58caa0-967f-4702-993d-de8d51cc2f32","keywords":null,"link":"/zhvg/20200516_dron_flash_forest_faultetes_fasitas","timestamp":"2020. május. 16. 15:28","title":"Egy hónap alatt 40 ezer fát ültetnek ezek a különleges drónok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45daa62-a9c9-485d-8adb-a523525c3bb1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő szerint ma még lehetséges egyenesen fogalmazni, de hogy meddig, azt nem tudni.","shortLead":"Az énekesnő szerint ma még lehetséges egyenesen fogalmazni, de hogy meddig, azt nem tudni.","id":"20200516_koncz_zsuzsa_remhirterjesztes_koncert_koronavirus_jarvany_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e45daa62-a9c9-485d-8adb-a523525c3bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c6a7a5-3682-48d9-92cb-6038325c386a","keywords":null,"link":"/elet/20200516_koncz_zsuzsa_remhirterjesztes_koncert_koronavirus_jarvany_magyarorszag","timestamp":"2020. május. 16. 14:14","title":"Koncz Zsuzsa: A rendőrautó a ház előtt sem újdonság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9e60d0f-962d-4d8a-b158-60373bac211f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"3535 főre nőtt Magyarországon a beazonosított fertőzöttek száma, míg 11-en meghaltak.","shortLead":"3535 főre nőtt Magyarországon a beazonosított fertőzöttek száma, míg 11-en meghaltak.","id":"20200518_koronavirus_magyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9e60d0f-962d-4d8a-b158-60373bac211f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c2ff59-ddbb-4ca1-840d-f29329f59b4a","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_koronavirus_magyar","timestamp":"2020. május. 18. 07:08","title":"Megugrott a koronavírus miatt elhunyt betegek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97858b18-ea08-440e-9d3b-a659edbada10","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Üresen kongó stadionok, magányos gólöröm, társadalmi távolságtartás. Újraindult a Bundesliga.","shortLead":"Üresen kongó stadionok, magányos gólöröm, társadalmi távolságtartás. Újraindult a Bundesliga.","id":"20200517_foci_bundesliga_koronavirus_tarsadalmi_tavolsagtartas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97858b18-ea08-440e-9d3b-a659edbada10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a3cee6e-cea4-4f5d-ac18-31da1b35ca27","keywords":null,"link":"/sport/20200517_foci_bundesliga_koronavirus_tarsadalmi_tavolsagtartas","timestamp":"2020. május. 17. 06:40","title":"Ilyen a futball koronavírus-járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a2f4a3-6588-4a13-9de3-25ad2baaeef7","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"A Postabank 32 évesen kinevezett vezérével a HVG 1989 szeptemberében készített portréinterjút, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.\r

","shortLead":"A Postabank 32 évesen kinevezett vezérével a HVG 1989 szeptemberében készített portréinterjút, ezt közöljük most újra...","id":"20200516_Rendszervaltok30__Princz_Gabor_hvgportre_1989","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10a2f4a3-6588-4a13-9de3-25ad2baaeef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007f19b9-1d72-4504-b67a-ca0cf5f4b6d3","keywords":null,"link":"/360/20200516_Rendszervaltok30__Princz_Gabor_hvgportre_1989","timestamp":"2020. május. 16. 16:00","title":"Rendszerváltók30 – Princz Gábor: Pandúr voltam, most a rablók oldalán állok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cdc7967-7c0a-4627-b9bd-d171ebb9d36d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csehországgal és Szlovákiával is megállapodott erről az osztrák kormány.\r

","shortLead":"Csehországgal és Szlovákiával is megállapodott erről az osztrák kormány.\r

","id":"20200516_koronavirus_jarvany_fertozes_ausztria_magyarorszag_hatarnyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cdc7967-7c0a-4627-b9bd-d171ebb9d36d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d24160a7-3532-4fdf-bd7b-fda8e122cdc4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200516_koronavirus_jarvany_fertozes_ausztria_magyarorszag_hatarnyitas","timestamp":"2020. május. 16. 17:58","title":"Magyarország felé is megnyílik az osztrák határ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]