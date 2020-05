Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30a01fdb-4d41-4f39-9cf1-8c2785b02560","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A tárca épületének erkélyére telepítették a méhcsaládot.","shortLead":"A tárca épületének erkélyére telepítették a méhcsaládot.","id":"20200518_mehek_Agrarminiszterium_okologia_mezogazdasag_elelmiszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30a01fdb-4d41-4f39-9cf1-8c2785b02560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9a7361-a928-498c-8dc3-981e2d739b6b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200518_mehek_Agrarminiszterium_okologia_mezogazdasag_elelmiszer","timestamp":"2020. május. 18. 15:04","title":"Méhcsalád költözött az Agrárminisztériumba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2888336d-3a3d-4b50-83da-2ebde4463b2f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ötvenötezer alkalmazottja van a Fiat Chrysler Automobiles konszernnek Olaszországban.","shortLead":"Ötvenötezer alkalmazottja van a Fiat Chrysler Automobiles konszernnek Olaszországban.","id":"20200518_Olasz_allami_segely_Fiat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2888336d-3a3d-4b50-83da-2ebde4463b2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a062a745-6897-4765-931c-fd55d12e5cb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200518_Olasz_allami_segely_Fiat","timestamp":"2020. május. 18. 10:33","title":"Olasz állami segélyt kaphat, bár hivatalosan most épp holland a Fiat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac0d3662-eaaf-442d-bd74-134a7137e94b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 79 éves férfi a helyszínen meghalt, a baleset körülményeit vizsgálják.","shortLead":"A 79 éves férfi a helyszínen meghalt, a baleset körülményeit vizsgálják.","id":"20200518_Halalra_gazolt_egy_ferfit_a_HEV","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac0d3662-eaaf-442d-bd74-134a7137e94b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"693dd628-a8e3-4f5d-b87f-539dd144458f","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_Halalra_gazolt_egy_ferfit_a_HEV","timestamp":"2020. május. 18. 11:43","title":"Halálra gázolt egy férfit a HÉV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5dcdf2-c1cb-4043-965b-9631b29a0fe6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nemcsak ruhát, cipőt, elektronikát hoznak a konténerszállító hajók Ázsiából, hanem mérgező gázokat is. ","shortLead":"Nemcsak ruhát, cipőt, elektronikát hoznak a konténerszállító hajók Ázsiából, hanem mérgező gázokat is. ","id":"202020_mergezo_kontenerek_gazimport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e5dcdf2-c1cb-4043-965b-9631b29a0fe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98f730c-0752-4b16-b561-cf4f8ccb56e5","keywords":null,"link":"/360/202020_mergezo_kontenerek_gazimport","timestamp":"2020. május. 18. 12:00","title":"Jobb, ha vigyáz a frissen importált termékek kinyitásakor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Április végén már 330 ezren kerestek munkát. A számuk egy hónappal korábban 281 ezer volt, egy éve pedig 155 ezer.","shortLead":"Április végén már 330 ezren kerestek munkát. A számuk egy hónappal korábban 281 ezer volt, egy éve pedig 155 ezer.","id":"20200519_koronavirus_jarvany_gazdasag_munkanelkuliseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"646d9616-0e74-4a07-b00c-82a44ae90f4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200519_koronavirus_jarvany_gazdasag_munkanelkuliseg","timestamp":"2020. május. 19. 12:38","title":"Közel 50 ezren váltak munkanélkülivé egyetlen hónap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804cd9cc-0986-4585-8532-1b6966170473","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bárki, aki észleli magán a koronavírus okozta betegség tüneteit az Egyesült Királyságban, jogosult a tesztelésre.","shortLead":"Bárki, aki észleli magán a koronavírus okozta betegség tüneteit az Egyesült Királyságban, jogosult a tesztelésre.","id":"20200518_egyesult_kiralysag_britek_koronavirus_teszt_szures","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=804cd9cc-0986-4585-8532-1b6966170473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20ff7336-65ed-4005-b48c-78032c388622","keywords":null,"link":"/vilag/20200518_egyesult_kiralysag_britek_koronavirus_teszt_szures","timestamp":"2020. május. 18. 19:56","title":"Ötéves kor felett minden brit jelentkezhet koronavírus-szűrésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtóhírek szerint Orbán Viktor miniszterelnöknek tetszik, hogy Pintér Sándor katonás rendben irányítja a betegellátást. Ez akár Kásler Miklós miniszteri pályafutásának végét is jelentheti.","shortLead":"Sajtóhírek szerint Orbán Viktor miniszterelnöknek tetszik, hogy Pintér Sándor katonás rendben irányítja...","id":"20200519_pinter_sandor_kasler_miklos_egeszsegugy_halapenz_emmi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ba7ae72-9f85-4c31-89ce-6ee76f592fde","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_pinter_sandor_kasler_miklos_egeszsegugy_halapenz_emmi","timestamp":"2020. május. 19. 10:15","title":"Fogyhat a levegő Kásler körül, Pintér tárgyal az orvosi kamarával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85fa5f0f-74d6-474f-aa3b-f883044a1e47","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20200519_Marabu_Feknyuz_Kasler_lelephet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85fa5f0f-74d6-474f-aa3b-f883044a1e47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f36c290a-7038-4e30-9a6e-40a75f0ee272","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200519_Marabu_Feknyuz_Kasler_lelephet","timestamp":"2020. május. 19. 15:40","title":"Marabu Féknyúz: Kásler leléphet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]