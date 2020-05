Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa085c37-3c13-4618-a4cd-afbd875a6879","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új információkat osztott meg az amerikai haditengerészet a pilótái által 2014-ben regisztrált levegőbéli jelenségről.","shortLead":"Új információkat osztott meg az amerikai haditengerészet a pilótái által 2014-ben regisztrált levegőbéli jelenségről.","id":"20200518_ufovideo_ufoeszleles_ufo_amerikai_hadsereg_haditengereszet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa085c37-3c13-4618-a4cd-afbd875a6879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d447172a-eebc-48f3-8ebd-f257f4feeaa5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_ufovideo_ufoeszleles_ufo_amerikai_hadsereg_haditengereszet","timestamp":"2020. május. 18. 08:33","title":"Mégsem mondott el mindent az UFO-videókról a Pentagon, most újabb infók kerültek elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db0fd8bd-2361-4624-898b-f05f03e367e9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Számvevőszék, az Európai Bizottság és az Európai Parlament közvetlen ellenőrzése alá kell vonni a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak ellensúlyozására tervezett helyreállítási alap forrásainak felhasználását - mondta Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti frakciójának vezetője egy vasárnapi lapinterjúban.","shortLead":"Az Európai Számvevőszék, az Európai Bizottság és az Európai Parlament közvetlen ellenőrzése alá kell vonni...","id":"20200517_Weber_Ne_engedje_ki_a_kezebol_az_EU_a_koronaviruspenzeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db0fd8bd-2361-4624-898b-f05f03e367e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"845b6eec-d7e9-46ea-91fb-3383d022c882","keywords":null,"link":"/vilag/20200517_Weber_Ne_engedje_ki_a_kezebol_az_EU_a_koronaviruspenzeket","timestamp":"2020. május. 17. 19:58","title":"Weber: Ne engedje ki a kezéből az EU a koronavírus-pénzeket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f4721e4-06ba-4031-93a2-8a4accca30ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy olasz vállalat úgy döntött, hogy azonnal segít elhunyt munkatársuk feleségén, aki három gyerekkel vált özveggyé.","shortLead":"Egy olasz vállalat úgy döntött, hogy azonnal segít elhunyt munkatársuk feleségén, aki három gyerekkel vált özveggyé.","id":"20200517_A_ferj_meghalt_koronavirusban_a_cege_rogton_felvette_a_megozvegyult_asszonyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f4721e4-06ba-4031-93a2-8a4accca30ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9333b35e-38be-4df0-b289-93608fb6e644","keywords":null,"link":"/elet/20200517_A_ferj_meghalt_koronavirusban_a_cege_rogton_felvette_a_megozvegyult_asszonyt","timestamp":"2020. május. 17. 10:05","title":"A férj meghalt koronavírusban, a cége rögtön felvette a megözvegyült feleségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86106b6d-31c1-4a7c-81d2-45caec702fcd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sir James Dyson főleg egyedi külsejű és technológiájú kézszárítóiról és porszívóiról ismert, de most azt is megmutatta, milyen elektromos autót álmodott meg. ","shortLead":"Sir James Dyson főleg egyedi külsejű és technológiájú kézszárítóiról és porszívóiról ismert, de most azt is megmutatta...","id":"20200518_Megmutatta_a_porszivokiraly_milyen_elektromos_autot_epitett_volna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86106b6d-31c1-4a7c-81d2-45caec702fcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af72c7f-c37f-4e6d-81ef-fec371401fcd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200518_Megmutatta_a_porszivokiraly_milyen_elektromos_autot_epitett_volna","timestamp":"2020. május. 18. 17:05","title":"Megmutatta a porszívókirály, milyen elektromos autót tervezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7611ac82-344c-49c9-9497-c095f5c6e38f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felhatalmazási törvény végét elhozó jogszabálytervezetet jövő héten benyújthatják. Ha nem lesz hirtelen több a megbetegedések száma, júniusban el is fogadják.","shortLead":"A felhatalmazási törvény végét elhozó jogszabálytervezetet jövő héten benyújthatják. Ha nem lesz hirtelen több...","id":"20200518_gulyas_kulonleges_jogrend_vege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7611ac82-344c-49c9-9497-c095f5c6e38f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1ffbe13-c008-4a79-b1b8-f96de98bdebf","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_gulyas_kulonleges_jogrend_vege","timestamp":"2020. május. 18. 08:41","title":"Gulyás: Május 26-án nyújthatják be a rendkívüli jogrend megszüntetéséről szóló javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d4b8184-7fff-42a4-b5bd-258c554228d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank elnöke szerint 2020 sorsfordító évnek tekinthető.","shortLead":"A jegybank elnöke szerint 2020 sorsfordító évnek tekinthető.","id":"20200518_matolcsy_gyorgy_koronavirus_jarvany_magyar_gazdasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d4b8184-7fff-42a4-b5bd-258c554228d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d886c699-287a-4294-a673-4c404c22a676","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200518_matolcsy_gyorgy_koronavirus_jarvany_magyar_gazdasag","timestamp":"2020. május. 18. 17:23","title":"Matolcsy: Ahogy 1956-ban, úgy 2020-ban is új irányt vettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10accf82-d4af-4774-b278-9a2ee7705dd2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Adják és kapják is a pofonokat az amerikai-kínai kereskedelmi háború szembenálló felei.","shortLead":"Adják és kapják is a pofonokat az amerikai-kínai kereskedelmi háború szembenálló felei.","id":"20200517_Trumpek_egy_egesz_iparagat_tettek_hullamvasutra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10accf82-d4af-4774-b278-9a2ee7705dd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beeceb37-8456-462c-8f87-de1634148e2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200517_Trumpek_egy_egesz_iparagat_tettek_hullamvasutra","timestamp":"2020. május. 17. 14:49","title":"Trumpék egy egész iparágat tettek hullámvasútra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8df2691-68d2-4866-b385-a6e7ff5b8efa","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Miközben a kormány még a jó ötleteit is csigatempóban valósítja meg, a koronavírus-járvány olyan megoldásokra veszi rá a gazdasági és társadalmi szervezeteket, amelyeknek az elterjedésére még akár éveket kellett volna várni. A számlaügyintézéstől a munkaerő toborzásig számtalan helyzetben nyújtanak segítséget a digitális technika és a mesterséges intelligencia vívmányai. ","shortLead":"Miközben a kormány még a jó ötleteit is csigatempóban valósítja meg, a koronavírus-járvány olyan megoldásokra veszi rá...","id":"202020__digitalizacio__jarvannyal_terjed__sikeragazat__virusmarketing","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8df2691-68d2-4866-b385-a6e7ff5b8efa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"765e5bb8-c467-4653-83bc-4c267aafc7a8","keywords":null,"link":"/360/202020__digitalizacio__jarvannyal_terjed__sikeragazat__virusmarketing","timestamp":"2020. május. 17. 14:00","title":"Nem csak az oktatást fertőzte meg a digitalizáció a járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]