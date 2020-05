Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) összesen 2 TB lopott adatra bukkant Sanix eszközein, miután sikerült elkapni a hackert.","shortLead":"Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) összesen 2 TB lopott adatra bukkant Sanix eszközein, miután sikerült elkapni...","id":"20200520_ukrajna_hacker_sanix_lopott_email_cim_adatlopas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"964df519-c490-4353-a162-a8b8827aa881","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_ukrajna_hacker_sanix_lopott_email_cim_adatlopas","timestamp":"2020. május. 20. 15:03","title":"Lekapcsolták az ukránok a hackert, aki 773 millió e-mail-címen akart túladni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2c00018-e367-48dc-b19e-995db519d0c2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ügyet nem viszik tovább a szövetségi alkotmánybíróság elé, tehát minden bizonnyal lesz voksolás.\r

","shortLead":"Az ügyet nem viszik tovább a szövetségi alkotmánybíróság elé, tehát minden bizonnyal lesz voksolás.\r

","id":"20200519_Dontott_a_birosag_a_jarvany_ellenere_meg_kell_tartani_az_elovalasztast_New_Yorkban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2c00018-e367-48dc-b19e-995db519d0c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d4b68a7-23c9-40f6-a7c0-74b4e72fd9eb","keywords":null,"link":"/vilag/20200519_Dontott_a_birosag_a_jarvany_ellenere_meg_kell_tartani_az_elovalasztast_New_Yorkban","timestamp":"2020. május. 19. 20:59","title":"Döntött a bíróság, a járvány ellenére meg kell tartani az előválasztást New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6690df4-6f7a-44e5-bf5c-243e49ae70b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Amerikai Egyesült Államok és Kína is a határozat mellett van.","shortLead":"Az Amerikai Egyesült Államok és Kína is a határozat mellett van.","id":"20200519_fuggetlen_vizsgalat_who_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6690df4-6f7a-44e5-bf5c-243e49ae70b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec079701-08b8-4392-b35a-fd603a4b0f56","keywords":null,"link":"/vilag/20200519_fuggetlen_vizsgalat_who_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 19. 15:36","title":"Független vizsgálat indul a WHO szerepének tisztázására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5077bd-1664-4709-83a5-581abcda0f52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csuklótámaszból érintőpaddá alakítaná laptopjai billentyűzet alatti részét az Apple – derül ki egy frissen nyilvánosságra került szabadalomból.","shortLead":"Csuklótámaszból érintőpaddá alakítaná laptopjai billentyűzet alatti részét az Apple – derül ki egy frissen...","id":"20200519_laptop_mozgathato_touchpad_trackpad_apple_szabadalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a5077bd-1664-4709-83a5-581abcda0f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70de76fc-2bb4-4b0d-9b4d-6206f731820e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_laptop_mozgathato_touchpad_trackpad_apple_szabadalom","timestamp":"2020. május. 19. 17:21","title":"Örökre megváltozhat a laptopok alsó része, ha bejön az Apple számítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f8440f-6ff5-4720-8082-81f39ffa32ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tranzitutasok beléptetésének feltétele, hogy alávetik magukat egészségügyi vizsgálatnak, koronavírus-fertőzés gyanúja nem állapítható meg, valamint rendelkeznek a schengeni határellenőrzési kódexben előírt beutazási és továbbutazási feltételekkel. \r

","shortLead":"A tranzitutasok beléptetésének feltétele, hogy alávetik magukat egészségügyi vizsgálatnak, koronavírus-fertőzés gyanúja...","id":"20200521_Minden_magyarroman_hataratkelo_megnyilik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49f8440f-6ff5-4720-8082-81f39ffa32ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f94c7d0-827c-4510-a380-cb0f12650d93","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_Minden_magyarroman_hataratkelo_megnyilik","timestamp":"2020. május. 21. 05:15","title":"Minden magyar-román határátkelő megnyílik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684e2637-c107-474c-8d36-1425f67162aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország már a harmadik helyen áll a fertőzöttek számát illetően.","shortLead":"Az ország már a harmadik helyen áll a fertőzöttek számát illetően.","id":"20200520_Eloszor_haladta_meg_az_ezret_az_egy_nap_alatt_elhunytak_szama_Braziliaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=684e2637-c107-474c-8d36-1425f67162aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff19662-4a20-4018-b348-83f226e01fd6","keywords":null,"link":"/vilag/20200520_Eloszor_haladta_meg_az_ezret_az_egy_nap_alatt_elhunytak_szama_Braziliaban","timestamp":"2020. május. 20. 19:31","title":"Először haladta meg az ezret az egy nap alatt elhunytak száma Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a6acfe-c6b7-43a2-9ab0-54e72235b213","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már fut a márciusban bejelentett 160 milliárd dolláros segélyprogram, száznál több ország kapott eddig a pénzből.","shortLead":"Már fut a márciusban bejelentett 160 milliárd dolláros segélyprogram, száznál több ország kapott eddig a pénzből.","id":"20200520_fejlodo_orszagok_koronavirus_szegenyseg_vilagbank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72a6acfe-c6b7-43a2-9ab0-54e72235b213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85d298e2-85c6-4237-9939-16bf8c2de39e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200520_fejlodo_orszagok_koronavirus_szegenyseg_vilagbank","timestamp":"2020. május. 20. 10:40","title":"Világbank: 60 millió embert taszíthat nyomorba a koronavírust kísérő válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A digitális oktatás marad, de be lehet menni konzultálni.","shortLead":"A digitális oktatás marad, de be lehet menni konzultálni.","id":"20200520_maruzsa_iskola_ovoda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40634ee8-202f-4441-90d6-eade414c7476","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_maruzsa_iskola_ovoda","timestamp":"2020. május. 20. 17:23","title":"Június 2-től vissza lehet menni az iskolába, nyitnak az óvodák, bölcsődék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]