Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bfee2ee0-970e-4056-81cb-0be9249f82f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen Kübelwagen igazán stílusos alap egy átalakításhoz.","shortLead":"A Volkswagen Kübelwagen igazán stílusos alap egy átalakításhoz.","id":"20200521_Kulfoldon_is_felfigyeltek_a_borbe_varrt_magyar_VW_kabrio_csapatszallitora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfee2ee0-970e-4056-81cb-0be9249f82f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621e2dc5-6d62-45e4-9b15-60b14e1221be","keywords":null,"link":"/cegauto/20200521_Kulfoldon_is_felfigyeltek_a_borbe_varrt_magyar_VW_kabrio_csapatszallitora","timestamp":"2020. május. 21. 17:05","title":"Külföldön is felfigyeltek a bőrbe varrt magyar Volkswagen csapatszállítóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75193f34-7744-4b95-9e6c-bc67c39f41dd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két fokkal volt hidegebb az éjjel Zabaron, mint 1952-ben Nagykanizsán.","shortLead":"Két fokkal volt hidegebb az éjjel Zabaron, mint 1952-ben Nagykanizsán.","id":"20200522_omsz_zabar_hidegrekord","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75193f34-7744-4b95-9e6c-bc67c39f41dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7a5ef39-03d7-45a7-8a9e-812c070c9e8f","keywords":null,"link":"/elet/20200522_omsz_zabar_hidegrekord","timestamp":"2020. május. 22. 10:54","title":"OMSZ: 68 éves hidegrekord dőlt meg hajnalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"252756c2-91f9-4d74-9187-698c32c3f428","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Mostanáig már több mint 110 ezer ember bértámogatására adtak be igényt a vállalkozások, amelyek ennek révén meg tudják tartani a munkavállalóikat rövidített foglalkoztatás keretében. ","shortLead":"Mostanáig már több mint 110 ezer ember bértámogatására adtak be igényt a vállalkozások, amelyek ennek révén meg tudják...","id":"20200523_Palkovics_tobb_mint_110_ezer_ember_bertamogatasara_erkezett_igeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=252756c2-91f9-4d74-9187-698c32c3f428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8739512d-61af-4dd0-a138-9ed4b9cd0a33","keywords":null,"link":"/kkv/20200523_Palkovics_tobb_mint_110_ezer_ember_bertamogatasara_erkezett_igeny","timestamp":"2020. május. 23. 12:54","title":"Palkovics: több mint 110 ezer ember bértámogatására érkezett igény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72abe931-757a-4294-bc3e-99c29fa237c0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Megfosztották Michelin-csillagától az Im Schiffchen nevű düsseldorfi éttermet Jean-Claude Bourgueil sztárszakács rasszista kijelentése miatt.","shortLead":"Megfosztották Michelin-csillagától az Im Schiffchen nevű düsseldorfi éttermet Jean-Claude Bourgueil sztárszakács...","id":"20200522_Bukta_a_Michelincsillagat_etterem_a_sef_rasszista_megnyilvanulasa_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72abe931-757a-4294-bc3e-99c29fa237c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"069a8ef8-fb52-426e-bba0-b9158694089e","keywords":null,"link":"/elet/20200522_Bukta_a_Michelincsillagat_etterem_a_sef_rasszista_megnyilvanulasa_miatt","timestamp":"2020. május. 22. 09:01","title":"Bukta az étterem a Michelin-csillagát a séf rasszista megnyilvánulása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Húsz perc alatt eredményt mutató, laboratóriumi vizsgálatot nem igénylő koronavírusteszt próbája kezdődött csütörtökön Nagy-Britanniában.","shortLead":"Húsz perc alatt eredményt mutató, laboratóriumi vizsgálatot nem igénylő koronavírusteszt próbája kezdődött csütörtökön...","id":"20200522_Megkezdodott_a_20_perces_koronavirusteszt_probaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fcc1834-e4ed-47ff-b709-b31efa05ba21","keywords":null,"link":"/vilag/20200522_Megkezdodott_a_20_perces_koronavirusteszt_probaja","timestamp":"2020. május. 22. 05:40","title":"Megkezdődött a húszperces koronavírus teszt próbája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33a4d632-2f28-47df-be03-b7fb9d945e3b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Agrárminisztérium három szakaszban hirdeti meg a Gazdaságvédelmi Alap által a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak kezelésére biztosított 25 milliárd forintnyi támogatási programot, ami a hazai mezőgazdasági termelőket, termelői szervezeteket és élelmiszeripari vállalkozásokat hivatott segíteni.","shortLead":"Az Agrárminisztérium három szakaszban hirdeti meg a Gazdaságvédelmi Alap által a koronavírus-járvány gazdasági...","id":"20200522_25_milliard_forintbol_kapnak_tamogatast_kapnak_a_termelok_es_az_elelmiszeripari_vallalkozasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33a4d632-2f28-47df-be03-b7fb9d945e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4006aaf-1067-4d8d-870a-57c9e70f01da","keywords":null,"link":"/kkv/20200522_25_milliard_forintbol_kapnak_tamogatast_kapnak_a_termelok_es_az_elelmiszeripari_vallalkozasok","timestamp":"2020. május. 22. 15:10","title":"Tízmilliárdokat osztanak szét a hazai termelők és az élelmiszeripari cégek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20924919-4b10-4f30-81fe-192de5ca9240","c_author":"M. Kiss Csaba","category":"360","description":"Ne térjünk vissza a „normalitásba” a koronavírus-járvány után, a világnak változnia kell! – így összegezhető az a felhívás, amelyet 200 világhírű művész, illetve kutató-tudós jegyzett, és a kezdeményezők között első körben egyetlen magyarként Tarr Béla filmrendező írt alá. Azóta sok más magyar művész, illetve tudós is csatlakozott a kezdeményezéshez.","shortLead":"Ne térjünk vissza a „normalitásba” a koronavírus-járvány után, a világnak változnia kell! – így összegezhető...","id":"202021__tarr_bela_filmrendezo__buntetesrol_kozos_teherrol__uzenetvaltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20924919-4b10-4f30-81fe-192de5ca9240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5713c312-7ae1-4990-b594-d54a325ba82a","keywords":null,"link":"/360/202021__tarr_bela_filmrendezo__buntetesrol_kozos_teherrol__uzenetvaltas","timestamp":"2020. május. 21. 19:00","title":"Tarr Béla: \"Vegyük észre, hogy a vesztünkbe rohanunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Várták a Szent János Kórház koronavírus-osztályának ápolói a 180 százalékos bért, de a múlt havi munkájukért a legtöbbjük nagyon kevés fizetést kapott – írja a 24.hu. A kórház korábban azt közölte, hogy mindent kifizettek.","shortLead":"Várták a Szent János Kórház koronavírus-osztályának ápolói a 180 százalékos bért, de a múlt havi munkájukért...","id":"20200522_janos_korhaz_apolo_ber","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b4f593-8322-4382-b0a3-480449aae71f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200522_janos_korhaz_apolo_ber","timestamp":"2020. május. 22. 08:33","title":"24.hu: Alig kaptak 100 ezer forintnál több fizetést a koronavírus-osztály ápolói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]