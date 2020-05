A brit kormányfő a karantén megsértésével vádolt főtanácsadója védelmére kelt

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a3277bd-efb6-4320-80c8-c0eaa9dd42f0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ázsia és Európa „lerohanása” után most az Újvilágban pusztít a Kínából indult koronavírus-járvány. Az USA-ban van a legtöbb beteg és Brazíliában nő a leggyorsabban a fertőzöttek és a halottak száma. A két ország élén olyan populista vezér áll, aki a legkritikusabb hetekben próbált úgy tenni, mintha nem is létezne a Covid-19 pandémia. Csakúgy, mint a megbetegedések számát tekintve ugyancsak az élbolyba tartozó Oroszország, ahol valószínűleg azért feltűnően alacsony a halottak száma, mert a hatalom trükközik a statisztikákkal.","shortLead":"Ázsia és Európa „lerohanása” után most az Újvilágban pusztít a Kínából indult koronavírus-járvány. Az USA-ban van...","id":"20200523_A_populizmus_csak_egy_ideig_segit__ez_is_kiderult_a_koronavirus_jarvanybol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a3277bd-efb6-4320-80c8-c0eaa9dd42f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"264d8120-812f-45ed-b28a-0405a8678a2f","keywords":null,"link":"/vilag/20200523_A_populizmus_csak_egy_ideig_segit__ez_is_kiderult_a_koronavirus_jarvanybol","timestamp":"2020. május. 23. 14:00","title":"Most kiderült, hogy a populizmus csak egy ideig segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2430e8-48e2-45ae-aecd-0c653f6efb50","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Rendhagyó menetrenddel folytatódik június 3-tól a portugál labdarúgó-bajnokság, amelyben szinte minden nap rendeznek majd mérkőzéseket a nyár folyamán.","shortLead":"Rendhagyó menetrenddel folytatódik június 3-tól a portugál labdarúgó-bajnokság, amelyben szinte minden nap rendeznek...","id":"20200523_Minden_nap_lesznek_focimeccsek_Portugaliaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e2430e8-48e2-45ae-aecd-0c653f6efb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77422ad8-109f-4838-abef-98bd4c61fa87","keywords":null,"link":"/sport/20200523_Minden_nap_lesznek_focimeccsek_Portugaliaban","timestamp":"2020. május. 23. 18:27","title":"Majdnem minden nap lesznek focimeccsek Portugáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f16c2db8-f8f1-4704-88b5-dba32086b07f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Először csökkent száz alá az egy napon bekövetkezett halálesetek száma New Yorkban államban azóta, hogy az amerikai metropoliszban és a város térségében bevezették a szigorú karanténszabályokat.","shortLead":"Először csökkent száz alá az egy napon bekövetkezett halálesetek száma New Yorkban államban azóta, hogy az amerikai...","id":"20200523_Gyorsan_csokken_New_Yorkban_a_Covid19halalesetek_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f16c2db8-f8f1-4704-88b5-dba32086b07f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be73929d-85d9-4176-b52e-6103f563fab0","keywords":null,"link":"/vilag/20200523_Gyorsan_csokken_New_Yorkban_a_Covid19halalesetek_szama","timestamp":"2020. május. 23. 21:14","title":"Gyorsan csökken New Yorkban a Covid-19-halálesetek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b6632a0-b35a-43eb-b383-1e32f575cb1f","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A harmincas évek végén Neville Chamberlain brit miniszterelnök Németországba látogatott, hogy megismerje Hitlert, és megakadályozzon egy újabb világháborút. Balul elsült próbálkozásáról a storytelling egyik nagyágyúja, Malcolm Gladwell számol be Ismerős ismeretlenek című könyvében. Részlet.","shortLead":"A harmincas évek végén Neville Chamberlain brit miniszterelnök Németországba látogatott, hogy megismerje Hitlert, és...","id":"20200524_Az_ember_aki_megprobalta_megismerni_a_Fuhrert_hogy_megakadalyozza_a_haborut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b6632a0-b35a-43eb-b383-1e32f575cb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c34f6897-3147-47b0-8856-f02e0c28126a","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200524_Az_ember_aki_megprobalta_megismerni_a_Fuhrert_hogy_megakadalyozza_a_haborut","timestamp":"2020. május. 24. 19:15","title":"Az ember, aki megpróbálta megismerni a Führert, hogy megakadályozza a háborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bfe75ec-980a-4ffd-8534-17625caa6c7b","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Elsősorban azt, hogy csak az a cég él túl egy katasztrófát, amelyik felkészült. Magyar kisvállalkozók leleményes ötleteit gyűjtöttük össze, ők így vészelték át a járványt.","shortLead":"Elsősorban azt, hogy csak az a cég él túl egy katasztrófát, amelyik felkészült. Magyar kisvállalkozók leleményes...","id":"20200524_Mit_tanulhat_egy_magyar_kisvallalkozo_a_koronavirusbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bfe75ec-980a-4ffd-8534-17625caa6c7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b9e602-451c-46fc-94ee-88f16fe6956d","keywords":null,"link":"/kkv/20200524_Mit_tanulhat_egy_magyar_kisvallalkozo_a_koronavirusbol","timestamp":"2020. május. 24. 11:00","title":"Mit tanulhat egy magyar kisvállalkozó a koronavírusból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f473ebaa-3eb6-414e-9bc2-8d58e2d9566b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy meglehetősem bizarr, flip kamerával ellátott okostelefonos szabadalommal is rendelkezik hazájában, Kínában a Xiaomi. ","shortLead":"Egy meglehetősem bizarr, flip kamerával ellátott okostelefonos szabadalommal is rendelkezik hazájában, Kínában...","id":"20200524_xiaomi_szabadalom_flip_kamera_hajlekony_kijelzovel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f473ebaa-3eb6-414e-9bc2-8d58e2d9566b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f11b8a3-f153-4340-8dc3-68713c2afd9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_xiaomi_szabadalom_flip_kamera_hajlekony_kijelzovel","timestamp":"2020. május. 24. 15:03","title":"Olyan kamerát még nem láttunk telefonon, mint amit a Xiaomi szabadalmaztatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ac20271-c7e0-4669-97e4-72cac3539c03","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Magyar-német nosztalgia 30 évvel ezelőttről. A németek a lengyeleket nem látták annyira szívesen.","shortLead":"Magyar-német nosztalgia 30 évvel ezelőttről. A németek a lengyeleket nem látták annyira szívesen.","id":"20200523_Antall_Kohl_lengyelek_Eljott_a_paradicsom_1990_majus_26","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ac20271-c7e0-4669-97e4-72cac3539c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8edaab4b-1262-4392-8f22-bde46cc42641","keywords":null,"link":"/360/20200523_Antall_Kohl_lengyelek_Eljott_a_paradicsom_1990_majus_26","timestamp":"2020. május. 23. 17:00","title":"Antall József és a lengyel seftelők Nyugat-Berlinben – \"Eljött a paradicsom\", 1990. május 26.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7947e9d-7588-434a-9eca-bfcdfa67473e","c_author":"OMSZ","category":"itthon","description":"Kár, hogy nem a kijárási korlátozások alatt volt olyan rossz idő, mint amire számíthatunk a hétvégén.","shortLead":"Kár, hogy nem a kijárási korlátozások alatt volt olyan rossz idő, mint amire számíthatunk a hétvégén.","id":"20200523_Esosborus_idore_szamithatunk_szombaton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7947e9d-7588-434a-9eca-bfcdfa67473e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"718e9d67-ed57-4b88-b5d2-424e7e2947f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200523_Esosborus_idore_szamithatunk_szombaton","timestamp":"2020. május. 23. 08:46","title":"Esős-borús időre számíthatunk szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]