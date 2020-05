Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"728d1197-e2ae-4416-a51b-0580f71fe139","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Tíz évvel ezelőtt ismertette a kormányfő a programját a Parlamentben, ami a Nemzeti Együttműködés Rendszerének és a mögöttünk lévő évtizednek az egyik legtartalmasabb beszéde. A munka, a család és a rend már akkor központi szerepet töltöttek be gondolkodásában, tíz éve pedig még úgy fogalmazott, sokszínű Magyarországot szeretne, ahol az ellenzék is a nemzeti egység része. Ezekből azonban mára nem sok maradt. Átláthatóságot ígért Orbán, de azóta az EU legkorruptabbjai közé kerültünk.","shortLead":"Tíz évvel ezelőtt ismertette a kormányfő a programját a Parlamentben, ami a Nemzeti Együttműködés Rendszerének és...","id":"20200525_Ugy_indult_a_NER_hogy_Orban_szerint_az_ellenzek_is_a_nemzet_resze_de_azota_kitagadtak_oket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=728d1197-e2ae-4416-a51b-0580f71fe139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9fbbeaa-a263-47b9-b575-2f8311295146","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_Ugy_indult_a_NER_hogy_Orban_szerint_az_ellenzek_is_a_nemzet_resze_de_azota_kitagadtak_oket","timestamp":"2020. május. 25. 11:15","title":"Orbán úgy indította a NER-t, hogy az ellenzék is a nemzet része. Azóta kitagadták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32edd0ac-4baa-4ac8-9e4c-63f874879272","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Remek fegyvert adott az ellenzék – saját maga ellen – Orbán Viktor kezébe: a felhatalmazási törvény elutasítása miatt gyaníthatóan a következő választásig hallgathatják, hogy hátráltatták a koronavírus-járvány elleni védekezést. Orbán egy másik kommunikációs csatát is megnyert: a törvény miatt Magyarország nem lett diktatúra, éles kritikusai ismét csak farkast kiáltottak. A rendkívüli időszaknak hamarosan vége, végigvettük, mi maradhat az elmúlt hetek szabályaiból.","shortLead":"Remek fegyvert adott az ellenzék – saját maga ellen – Orbán Viktor kezébe: a felhatalmazási törvény elutasítása miatt...","id":"20200525_felhatalmazasi_torveny_orban_rendkivuli_jogrend_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32edd0ac-4baa-4ac8-9e4c-63f874879272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f5a6de-08f3-40ee-84a2-887d4d60d502","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_felhatalmazasi_torveny_orban_rendkivuli_jogrend_parlament","timestamp":"2020. május. 25. 06:30","title":"Orbán kiválasztja, mi kell neki a rendkívüli időszakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a42a4c-8f92-419d-b470-76a279b8d64b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A képek alapján úgy néz ki a roncs, mint egy műalkotás, pedig biztosan nem annak szánta a sofőr.","shortLead":"A képek alapján úgy néz ki a roncs, mint egy műalkotás, pedig biztosan nem annak szánta a sofőr.","id":"20200525_London_Ferrari_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13a42a4c-8f92-419d-b470-76a279b8d64b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0d355fa-e42d-448a-b0c0-252580d37ce5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200525_London_Ferrari_baleset","timestamp":"2020. május. 25. 12:54","title":"London közepén törte össze bérelt Ferrariját egy rapper","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd259861-cf5f-4da6-93fa-7d2b14b36ae8","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"A rendszerváltás előtti utolsó pénzügyminiszter a rendszerváltás után is beleülhetett ugyanabba a bársonyszékbe. A HVG első minisztersége idején, 1989 júniusában készített vele portréinterjút. Ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"A rendszerváltás előtti utolsó pénzügyminiszter a rendszerváltás után is beleülhetett ugyanabba a bársonyszékbe. A HVG...","id":"20200525_Rendszervaltok30__Bekesi_Laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd259861-cf5f-4da6-93fa-7d2b14b36ae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3fb8b74-668b-49c3-ae6d-56453c55c5ca","keywords":null,"link":"/360/20200525_Rendszervaltok30__Bekesi_Laszlo","timestamp":"2020. május. 25. 16:00","title":"Rendszerváltók30 – Békesi László: Miénk a kevés pénzzel gazdálkodó háziasszony szerepe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"877ef883-a1c0-453e-bae2-fbfd46281916","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az önkormányzatok jogainak elvétele, a korrupció, a koronavírus utáni helyreállítással kapcsolatos bizonytalanságok, de még az e-cigaretták jó részének betiltása is borzolta a kedélyeket a héten. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Az önkormányzatok jogainak elvétele, a korrupció, a koronavírus utáni helyreállítással kapcsolatos bizonytalanságok, de...","id":"20200524_es_akkor_koronavirus_korrupcio_muanyagtilalom_munkanelkuliseg_korlatozasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=877ef883-a1c0-453e-bae2-fbfd46281916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"882ee74d-84d2-4b84-946d-85dd5a25cb20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200524_es_akkor_koronavirus_korrupcio_muanyagtilalom_munkanelkuliseg_korlatozasok","timestamp":"2020. május. 24. 07:00","title":"És akkor rájöttünk, vannak nagyobb bajok is a koronavírusnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1430893c-335c-4c49-a04d-dcb383071041","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberierőforrás-miniszter olyan adatokat idézett, amelyek szerint az összes, idősotthonban élő, igazoltan fertőzött ember több mint fele fővárosi fenntartású intézmény lakója.","shortLead":"Az emberierőforrás-miniszter olyan adatokat idézett, amelyek szerint az összes, idősotthonban élő, igazoltan fertőzött...","id":"20200525_kasler_miklos_dunai_monika_parlament_pesti_uti_idosek_otthon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1430893c-335c-4c49-a04d-dcb383071041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2dbfd6f-03f2-45f0-8526-80cfa48712b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_kasler_miklos_dunai_monika_parlament_pesti_uti_idosek_otthon","timestamp":"2020. május. 25. 15:10","title":"Kásler: A Pesti úti idősotthon lakóin a teljes elhanyagoltság jelei mutatkoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f1c00f4-a96f-4361-b6a7-5704889f7e39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"3741 beazonosított fertőzött, 1690 gyógyult, 486 elhunyt – a magyar koronavírushelyzet számokban. Kínában nem regisztráltak új esetet, kiderült, hogy ibolyántúli lámpák is jók lehetnek a koronavírus ellen. Kövesse velünk a járvánnyal kapcsolatos eseményeket percről-percre!\r

","shortLead":"3741 beazonosított fertőzött, 1690 gyógyult, 486 elhunyt – a magyar koronavírushelyzet számokban. Kínában nem...","id":"20200524_Jarvanyhirek_percrol_percre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f1c00f4-a96f-4361-b6a7-5704889f7e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e18534-be0d-4ad8-a94c-628f188815ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200524_Jarvanyhirek_percrol_percre","timestamp":"2020. május. 24. 09:54","title":"Fertőzöttek, elhunytak, gyógyítási esélyek - járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ef4636-ddc1-44e6-b140-0c1a19f8547e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ legrangosabb autókiállításai között jegyzett rendezvény leghamarabb 2021-ben térhet vissza. ","shortLead":"A világ legrangosabb autókiállításai között jegyzett rendezvény leghamarabb 2021-ben térhet vissza. ","id":"20200525_a_koronavirus_miatt_elmarad_az_aprilisrol_augusztusra_csusztatott_new_yorkii_autoszalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86ef4636-ddc1-44e6-b140-0c1a19f8547e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8050b1e-ca87-4c69-9156-fe9ec04c831d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200525_a_koronavirus_miatt_elmarad_az_aprilisrol_augusztusra_csusztatott_new_yorkii_autoszalon","timestamp":"2020. május. 25. 07:59","title":"A koronavírus miatt elmarad az áprilisról augusztusra csúsztatott New Yorki-i Autószalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]