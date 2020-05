Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f53c8d7a-3e6a-4f06-bbeb-74cb66f4ad0b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szocialisták azt szeretnék megtudni, hogy hányan szenvedtek súlyos egészségkárosodást vagy haltak meg, mert a koronavírus-járvánnyal összefüggő kormányzati intézkedések miatt nem kaptak megfelelő egészségügyi ellátást.","shortLead":"A szocialisták azt szeretnék megtudni, hogy hányan szenvedtek súlyos egészségkárosodást vagy haltak meg, mert...","id":"20200526_Parlamenti_vizsgalobizottsagot_kezdemenyez_az_MSZP_a_korhazi_agyfelszabaditasok_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f53c8d7a-3e6a-4f06-bbeb-74cb66f4ad0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08e1a7d5-33e3-49c8-884b-685447247188","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_Parlamenti_vizsgalobizottsagot_kezdemenyez_az_MSZP_a_korhazi_agyfelszabaditasok_ugyeben","timestamp":"2020. május. 26. 15:40","title":"Parlamenti vizsgálóbizottságot kezdeményez az MSZP a kórházi ágyfelszabadítások ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7064b6-f8c9-4cd4-ae3c-39d57d40651a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elkezdték a felújított metrókocsik ellenőrzését az orosz szakértők, nem sokkal az után, hogy kiderült, repedések vannak a szerelvények alján.","shortLead":"Elkezdték a felújított metrókocsik ellenőrzését az orosz szakértők, nem sokkal az után, hogy kiderült, repedések vannak...","id":"20200525_Budapest_metrokocsik_orosz_szakertok_metro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f7064b6-f8c9-4cd4-ae3c-39d57d40651a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"522ad5c4-e875-4523-bba2-84968dcaaafa","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_Budapest_metrokocsik_orosz_szakertok_metro","timestamp":"2020. május. 25. 18:37","title":"Budapestre érkeztek a metrókocsikat vizsgáló orosz szakértők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7c6725-4e24-4963-983c-080790073325","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Innentől kezdve tényleg csak az egyedi dizájnban mutatkozna meg, hogy melyik autó melyik márkáé.","shortLead":"Innentől kezdve tényleg csak az egyedi dizájnban mutatkozna meg, hogy melyik autó melyik márkáé.","id":"20200525_Univerzalis_gordeszka_szeru_platformra_epithetne_barmelyik_ceg_elektromos_autokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a7c6725-4e24-4963-983c-080790073325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3470b975-9f3c-4a8e-85d0-d240e11b1202","keywords":null,"link":"/cegauto/20200525_Univerzalis_gordeszka_szeru_platformra_epithetne_barmelyik_ceg_elektromos_autokat","timestamp":"2020. május. 25. 15:40","title":"Univerzális, gördeszkaszerű platformra építhetne bármelyik cég elektromos autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fc9cfd3-d60c-4cb9-b61e-745eef0b99ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jól ismert szkafander helyett teljesen más öltözéket kapott a SpaceX szerdai űrmissziójának két résztvevője. Az alkotó egy ismert jelmeztervező.","shortLead":"A jól ismert szkafander helyett teljesen más öltözéket kapott a SpaceX szerdai űrmissziójának két résztvevője...","id":"20200526_spacex_crew_dragon_urhajo_urruha","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fc9cfd3-d60c-4cb9-b61e-745eef0b99ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf36619e-e6fc-49a6-9f37-b55c62b134fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200526_spacex_crew_dragon_urhajo_urruha","timestamp":"2020. május. 26. 12:03","title":"Ugyanaz tervezte a Crew Dragon űrhajósainak ruháját, mint aki Batmanét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ec53ad-f408-4c81-ae42-23db54d76aad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezt a kérdést mérlegelik épp a járvány sújtotta Nagy-Britanniában, miközben a kormány a bevándorlási szabályozás szigorítására készül.","shortLead":"Ezt a kérdést mérlegelik épp a járvány sújtotta Nagy-Britanniában, miközben a kormány a bevándorlási szabályozás...","id":"20200526_Migransok_nelkul_osszeomlanae_a_brit_egeszsegugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6ec53ad-f408-4c81-ae42-23db54d76aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6fe82d-b0f8-4c49-9466-258c1bb8da43","keywords":null,"link":"/elet/20200526_Migransok_nelkul_osszeomlanae_a_brit_egeszsegugy","timestamp":"2020. május. 26. 10:23","title":"Migránsok nélkül összeomlana a brit egészségügy?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"437bcdb0-3ce6-452c-8e29-e5a33a6a8109","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Svájc óraexportját is súlyosan érintette a koronavírus: leállt a termelés, a kiszállítás, és az értékesítés is. ","shortLead":"Svájc óraexportját is súlyosan érintette a koronavírus: leállt a termelés, a kiszállítás, és az értékesítés is. ","id":"20200526_Nagyot_zuhant_a_svajci_oraexport_aprilisban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=437bcdb0-3ce6-452c-8e29-e5a33a6a8109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6b592b-368b-401d-a833-7cdd360335e5","keywords":null,"link":"/kkv/20200526_Nagyot_zuhant_a_svajci_oraexport_aprilisban","timestamp":"2020. május. 26. 15:27","title":"Nagyot zuhant a svájci óraexport áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"281bc842-b7b0-4c81-94ee-7234605d5e8f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó szerint az új felsőkategóriás luxusmodell egy \"technológiai tour de force\" lesz. ","shortLead":"A német gyártó szerint az új felsőkategóriás luxusmodell egy \"technológiai tour de force\" lesz. ","id":"20200526_az_elso_hivatalos_foto_a_teljesen_uj_mercedes_sosztalyrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=281bc842-b7b0-4c81-94ee-7234605d5e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a05af4-8174-4649-8217-fecdeec68dca","keywords":null,"link":"/cegauto/20200526_az_elso_hivatalos_foto_a_teljesen_uj_mercedes_sosztalyrol","timestamp":"2020. május. 26. 07:59","title":"Az első hivatalos fotó a teljesen új Mercedes S-osztályról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d43b5833-a94e-40ca-ba81-5fc9385a7ac6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Vitézy Dávid, a Budapesti Fejlesztési Központ vezérigazgatója szerint sem kellene megépíteni.","shortLead":"Vitézy Dávid, a Budapesti Fejlesztési Központ vezérigazgatója szerint sem kellene megépíteni.","id":"20200526_biodom_parkolohaz_fovaros_vitezy_david","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d43b5833-a94e-40ca-ba81-5fc9385a7ac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3205bbc0-4c3e-4407-97be-c0e04adba91b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200526_biodom_parkolohaz_fovaros_vitezy_david","timestamp":"2020. május. 26. 07:03","title":"A főváros sem akar parkolóházat a Biodóm mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]