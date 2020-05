Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bcdf1c99-3b62-4bb4-9bf4-bb2f7d0ebe30","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szalay-Bobrovniczky Kristófnak a kaszinó nem hazárdjáték, mert ő biztosra megy.","shortLead":"Szalay-Bobrovniczky Kristófnak a kaszinó nem hazárdjáték, mert ő biztosra megy.","id":"20200525_SzalayBobrovniczky_Kristof_habony_arpad_vagyonkezelo_Las_Vegas_Casino_Zrt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcdf1c99-3b62-4bb4-9bf4-bb2f7d0ebe30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a222d26c-5cc5-4c5f-9dac-7de0132a7e57","keywords":null,"link":"/360/20200525_SzalayBobrovniczky_Kristof_habony_arpad_vagyonkezelo_Las_Vegas_Casino_Zrt","timestamp":"2020. május. 25. 10:00","title":"Habony Árpád üzlettársa rárepült Andy Vajna örökségére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf9b8f8-3cbc-4919-b3f4-ba802b41c061","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elmúlt két hétben, amióta újraindult a vizsgaszervezés, már közel 10 ezren tettek járművezetői vizsgát.\r

","shortLead":"Az elmúlt két hétben, amióta újraindult a vizsgaszervezés, már közel 10 ezren tettek járművezetői vizsgát.\r

","id":"20200525_jarmuvezeto_vizsga_hivatasos_jogositvany_itm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebf9b8f8-3cbc-4919-b3f4-ba802b41c061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cffbe34-5990-47c6-84d1-6dec3316724c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200525_jarmuvezeto_vizsga_hivatasos_jogositvany_itm","timestamp":"2020. május. 25. 12:04","title":"Újra lehet hivatásos jogosítványt szerezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4e57a7d-83be-40af-a72a-13574c31c774","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több százan tiltakoztak vasárnap Hongkongban egy, az ellenzéki tevékenységet korlátozó jogszabálytervezet ellen. A rendőrség könnygázzal igyekezett feloszlatni a tüntetők csoportjait.","shortLead":"Több százan tiltakoztak vasárnap Hongkongban egy, az ellenzéki tevékenységet korlátozó jogszabálytervezet ellen...","id":"20200524_Konnygazt_vetettek_be_a_hongkongi_tuntetok_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4e57a7d-83be-40af-a72a-13574c31c774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57076a45-9d6c-4b5f-81bc-01904b19ebb2","keywords":null,"link":"/vilag/20200524_Konnygazt_vetettek_be_a_hongkongi_tuntetok_ellen","timestamp":"2020. május. 24. 13:15","title":"Könnygázt vetettek be a hongkongi tüntetők ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"360d45d5-4883-4e5d-a230-876c38997da8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA még 2001-ben juttatta fel a Nemzetközi Űrállomás fedélzetére az Express tudományos hordozóegység első darabját. Most az utolsó is megérkezett.","shortLead":"A NASA még 2001-ben juttatta fel a Nemzetközi Űrállomás fedélzetére az Express tudományos hordozóegység első darabját...","id":"20200525_nasa_express_kiserlet_rakomany_tudomanyos_hordozoegyseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=360d45d5-4883-4e5d-a230-876c38997da8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1435e159-c8be-4e92-b1b2-acc8c30fee74","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_nasa_express_kiserlet_rakomany_tudomanyos_hordozoegyseg","timestamp":"2020. május. 25. 15:03","title":"Felküldött egy nagy fekete dobozt a NASA a Nemzetközi Űrállomásra, új időszámítás kezdődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad4f72a-89b1-46a5-9b5f-0de51ea43fa7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, csökkent az értéke az iOS-hackelésnek, legalábbis a Zerodium már nem hajlandó annyit fizetni a sérülékenységek felfedőinek, mint korábban, sőt bizonyos sebezhetőségek már nem is érdeklik.","shortLead":"Úgy tűnik, csökkent az értéke az iOS-hackelésnek, legalábbis a Zerodium már nem hajlandó annyit fizetni...","id":"20200524_zerodium_ios_hackeles_jailbreak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ad4f72a-89b1-46a5-9b5f-0de51ea43fa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8aee969-eae8-4f20-a43d-157b8e0a7101","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_zerodium_ios_hackeles_jailbreak","timestamp":"2020. május. 24. 14:03","title":"Már nem annyira kifizetődő az iPhone-törés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d793f3d-80d0-4af5-850f-09381a3deee2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A szülők majdnem fele küldené táborba 14 év alatti gyerekét a nyári szünetben. Közel harmaduk a napközis, 16 százalékük ottalvós táborokkal tervez.","shortLead":"A szülők majdnem fele küldené táborba 14 év alatti gyerekét a nyári szünetben. Közel harmaduk a napközis, 16 százalékük...","id":"20200524_Majdnem_minden_masodik_szulo_nyari_taborba_kuldene_a_gyereket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d793f3d-80d0-4af5-850f-09381a3deee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f793568-03ae-40f3-a04f-826f6991499c","keywords":null,"link":"/elet/20200524_Majdnem_minden_masodik_szulo_nyari_taborba_kuldene_a_gyereket","timestamp":"2020. május. 24. 10:43","title":"Majdnem minden második szülő nyári táborba küldené a gyerekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5710c8-b50d-4486-a409-415eb2f9ece9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harmincnál is több vendéglátóhelyet ellenőriztek.","shortLead":"Harmincnál is több vendéglátóhelyet ellenőriztek.","id":"20200525_Erzsebetvaros_zaras_Niedermller_Peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d5710c8-b50d-4486-a409-415eb2f9ece9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb29a955-c0c1-461a-887f-73dd0cee0010","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_Erzsebetvaros_zaras_Niedermller_Peter","timestamp":"2020. május. 25. 08:04","title":"22 helyen nem tartották be az este tíz órás zárást Erzsébetvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d03b2c-b379-4793-8013-f9179a4eb06c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit. ","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit. ","id":"20200524_facebook_tavmunka_mebizhato_telefonok_listaja_heic_ap_vizsga_huawei_tsmc_usa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88d03b2c-b379-4793-8013-f9179a4eb06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"892df959-f23b-4282-86f1-6256632501df","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_facebook_tavmunka_mebizhato_telefonok_listaja_heic_ap_vizsga_huawei_tsmc_usa","timestamp":"2020. május. 24. 12:03","title":"Ez történt: kiadták a listát a legmegbízhatóbb telefonokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]