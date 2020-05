Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Hétfőtől Budapesten is megszűnik a kijárási korlátozás, de egyes védelmi óvintézkedések továbbra is megmaradnak. Vidéken már a vendéglátóhelyek belső tereit is megnyithatják a szolgáltatók, és a szálláshelyek is fogadhatnak vendégeket. Hétfőtől Budapesten is megszűnik a kijárási korlátozás 2020. május. 18. 05:07 Lehet-e civilnek, egyáltalán normálisnak maradni a világ legszigorúbban védett családjaként, múzeumszerű épületben élve, uralkodók, államfők s a világ talán legnagyobb felelősségével felruházott férj társaságában? A HVG-könyvek által kiadott Michelle Obama Így lettem című memoárból készült cikksorozatunk befejező epizódja. Michelle Obama: Így lettem, 5. rész: Renegát és Reneszánsz a Fehér Házban 2020. május. 17. 11:30 Újraindult a Bundesliga. Újraindult a Bundesliga. Ilyen a futball koronavírus-járvány idején 2020. május. 17. 06:40 Ha nem lesz hirtelen több a megbetegedések száma, júniusban el is fogadják. Ha nem lesz hirtelen több... Gulyás: Május 26-án nyújthatják be a rendkívüli jogrend megszüntetéséről szóló javaslatot 2020. május. 18. 08:41 Más kérdés, hogy ehhez meg kell őket figyelni. Más kérdés, hogy ehhez... Koronavírus-órákat szerelnek a dolgozók kezére, rezegni kezd, ha gond van 2020. május. 17. 11:03 Mától Budapesten is lazítanak a korlátozásokon. Olvasson el minden fontos hírt a járványról a hvg.hu percről percre tudósításában! Mától Budapesten... 3535 főre nőtt a fertőzöttek száma, hétfőtől lazulnak a korlátozások - hírek a koronavírusról percről percre 2020. május. 18. 07:43 26 évig volt szökésben, Párizs mellett fogták el a ruandai népirtás egyik felelősét 2020. május. 17. 16:40