[{"available":true,"c_guid":"ad8dff1c-47f8-46c1-ac6a-7cb09611b08b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hét tengerésszel együtt áprilisban esett fogságba, a bolgár külügy szerint hamarosan hazatérhet.","shortLead":"Hét tengerésszel együtt áprilisban esett fogságba, a bolgár külügy szerint hamarosan hazatérhet.","id":"20200525_kiszabadult_bolgar_hajoskapitany_kalozok_emberrablas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad8dff1c-47f8-46c1-ac6a-7cb09611b08b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c6aa2ec-85c8-4cfc-9a86-07423419c933","keywords":null,"link":"/elet/20200525_kiszabadult_bolgar_hajoskapitany_kalozok_emberrablas","timestamp":"2020. május. 25. 16:17","title":"Egy hónap után kiszabadult a bolgár hajóskapitány, akit kalózok raboltak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4debb0a4-2647-44a4-8a90-ee7913b3f589","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A megvádolt parlamenti képviselő egy portálon, amelynek ő maga a felelős szerkesztője dokumentumokat tett közzé, cáfolva a hozzá köthető uniós projektekkel kapcsolatban megjelent híreket.","shortLead":"A megvádolt parlamenti képviselő egy portálon, amelynek ő maga a felelős szerkesztője dokumentumokat tett közzé...","id":"20200525_Simonka_Gyorgy_ellentamadasba_lendult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4debb0a4-2647-44a4-8a90-ee7913b3f589&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4707def0-9e7f-40a1-9195-b89cbdcf30dc","keywords":null,"link":"/kkv/20200525_Simonka_Gyorgy_ellentamadasba_lendult","timestamp":"2020. május. 25. 14:15","title":"Simonka György ellentámadásba lendült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c242fae3-dddc-4714-9e45-af411de58f16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden van az őszödi beszéd évfordulója, Orbán Viktor miniszterelnök ki is használta az alkalmat egy azonnali kérdésben. ","shortLead":"Kedden van az őszödi beszéd évfordulója, Orbán Viktor miniszterelnök ki is használta az alkalmat egy azonnali...","id":"20200525_Szemkiloveto_Orban_Gyurcsany_Parlament_oszodi_beszed","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c242fae3-dddc-4714-9e45-af411de58f16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1ed331a-f095-4335-84ba-9db6956a6d5e","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_Szemkiloveto_Orban_Gyurcsany_Parlament_oszodi_beszed","timestamp":"2020. május. 25. 14:44","title":"Szemkilövetőzött Orbán a Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee661062-6c0f-447f-89e2-6576c2d99ba4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az egymás közötti öröklés után sem kellene fizetni egy most benyújtott törvényjavaslat szerint. ","shortLead":"Az egymás közötti öröklés után sem kellene fizetni egy most benyújtott törvényjavaslat szerint. ","id":"20200526_kosa_lajos_torvenyjavaslat_illetek_testverek_ajandekozas_orokles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee661062-6c0f-447f-89e2-6576c2d99ba4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7ab7599-cb15-4503-89ba-aa5f97e5f4d5","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_kosa_lajos_torvenyjavaslat_illetek_testverek_ajandekozas_orokles","timestamp":"2020. május. 26. 13:34","title":"Illetékmentes lehet a testvérek közötti ajándékozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d12c44cf-2f3c-418b-b775-53a481113151","c_author":"SSI Schäfer","category":"brandcontent","description":"A szállítási mellett a raktározási logisztikára is jelentős hatással van az új koronavírus világjárvány. Interjúnk Kardos Péterrel, az SSI SCHÄFER magyarországi ügyvezetőjével, aki szerint a válságból való kilábalás során a technológiai előrelépés mellett a humántőke fejlesztése a legfontosabb.","shortLead":"A szállítási mellett a raktározási logisztikára is jelentős hatással van az új koronavírus világjárvány. Interjúnk...","id":"20200526_SSI_Kardos_Peter_koronavirus_szallitas_raktarozas_jarvany_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d12c44cf-2f3c-418b-b775-53a481113151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4017a81-efc5-45c3-a86f-658549430861","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200526_SSI_Kardos_Peter_koronavirus_szallitas_raktarozas_jarvany_utan","timestamp":"2020. május. 26. 07:30","title":"Kardos Péter: \"A fogyasztói attitűdök változása velünk maradhat a válság után is\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6269772-fff6-4b88-9bc1-017a06a63779","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Ali közel négy hónapot, Ghanim és családja másfél évet töltött magas kerítések között a tompai tranzitzónában. A múlt héten kerültek Vámosszabadiba, ahol szabadabb körülmények között várhatják menedékkérelmük elbírálását. Örülnek, hogy kijárhatnak a táborból, de nem múlt el nyom nélkül a hosszú bezártság, és sorsuk is bizonytalan. ","shortLead":"Ali közel négy hónapot, Ghanim és családja másfél évet töltött magas kerítések között a tompai tranzitzónában. A múlt...","id":"20200526_Nem_szabad__ezt_a_ket_szot_tudja_magyarul_a_tranzitzonabol_kikerult_fiu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6269772-fff6-4b88-9bc1-017a06a63779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31829833-0355-4250-8c25-05c39a08c9c0","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_Nem_szabad__ezt_a_ket_szot_tudja_magyarul_a_tranzitzonabol_kikerult_fiu","timestamp":"2020. május. 26. 14:00","title":"Nem szabad – ezt a két szót tudja magyarul a tranzitzónából kikerült fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71634085-cf84-4907-a39d-1e18dffd9d0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zavartan viselkedő autós még vasárnap sem volt kihallgatható állapotban.","shortLead":"A zavartan viselkedő autós még vasárnap sem volt kihallgatható állapotban.","id":"20200525_futar_amokfuto_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71634085-cf84-4907-a39d-1e18dffd9d0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aa73450-51c7-4c23-bc85-5ea90fb90a52","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_futar_amokfuto_video","timestamp":"2020. május. 25. 13:36","title":"Megszólalt a pizzafutár, aki robogójával állított meg egy ámokfutót a Bajcsy-Zsilinszky úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"281bc842-b7b0-4c81-94ee-7234605d5e8f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó szerint az új felsőkategóriás luxusmodell egy \"technológiai tour de force\" lesz. ","shortLead":"A német gyártó szerint az új felsőkategóriás luxusmodell egy \"technológiai tour de force\" lesz. ","id":"20200526_az_elso_hivatalos_foto_a_teljesen_uj_mercedes_sosztalyrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=281bc842-b7b0-4c81-94ee-7234605d5e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a05af4-8174-4649-8217-fecdeec68dca","keywords":null,"link":"/cegauto/20200526_az_elso_hivatalos_foto_a_teljesen_uj_mercedes_sosztalyrol","timestamp":"2020. május. 26. 07:59","title":"Az első hivatalos fotó a teljesen új Mercedes S-osztályról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]