Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"894e1fce-2207-40b6-9ca9-2b6dd67b679e","c_author":"Kukaj Zsuzsanna","category":"elet","description":"Olaszországban a kormány az egyik legismertebb műsorvezetővel, Amadeussal reklámozza a tévében a kézmosást, közben turisztikai ügynökségek tüntettek Rómában, hogy a kormány tegyen valamit a tömegpszichózis ellen. Az országban a járvány szempontjából a következő napok lesznek döntőek. A cikk szerzője Rómában dolgozik.","shortLead":"Olaszországban a kormány az egyik legismertebb műsorvezetővel, Amadeussal reklámozza a tévében a kézmosást, közben...","id":"20200303_olaszorszag_koronavirus_roma_turizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=894e1fce-2207-40b6-9ca9-2b6dd67b679e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3bc7d77-f840-4332-b267-17c2612dc666","keywords":null,"link":"/elet/20200303_olaszorszag_koronavirus_roma_turizmus","timestamp":"2020. március. 03. 14:10","title":"Az olasz kormány az egyik legismertebb celebet vetette be a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Titokzatos döntéshozók bólintanak rá az anyagok terveire vagy kaszálják el azokat az állami médiánál – állítja a brüsszeli Politico a belső levelezésre hivatkozva.","shortLead":"Titokzatos döntéshozók bólintanak rá az anyagok terveire vagy kaszálják el azokat az állami médiánál – állítja...","id":"20200302_Politico_engedelyt_kell_kerni_a_kozmediaban_ha_jogvedo_szervezetekrol_vagy_Greta_Thunbergrol_ejtenenek_szot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"760def65-dee6-4a7a-9af7-71c84941e269","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_Politico_engedelyt_kell_kerni_a_kozmediaban_ha_jogvedo_szervezetekrol_vagy_Greta_Thunbergrol_ejtenenek_szot","timestamp":"2020. március. 02. 08:54","title":"Politico: Engedélyt kell kérni a magyar közmédiában, ha az EU-ról vagy Greta Thunbergről ejtenének szót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66baf135-38c7-44c4-b469-766fe99c01c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy jelszavak erősségével kapcsolatos tévhitre, illetve az igazán erős, nagyon nehezen feltörhető belépőkód kitalálásának egyik módjára hívta fel a figyelmet az FBI.","shortLead":"Egy jelszavak erősségével kapcsolatos tévhitre, illetve az igazán erős, nagyon nehezen feltörhető belépőkód...","id":"20200302_fbi_eros_jelszo_jelmondat_hasznalata_tanacsok_tippek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66baf135-38c7-44c4-b469-766fe99c01c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c92f2a-9691-4110-9203-70271d56fe2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200302_fbi_eros_jelszo_jelmondat_hasznalata_tanacsok_tippek","timestamp":"2020. március. 02. 08:03","title":"Az FBI üzeni: cserélje le a jelszavát, és írjon be helyette ilyen mondatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33bbb776-5fd6-42e8-9a6e-52e4e066cd98","c_author":"HVG360","category":"kultura","description":"A tavaly a legjobb magyar dokumentumfilmnek választott Gettó Balboa keddtől látható a hvg360-on. A rendezőt és az egyik főszereplőt kérdeztük, hogyan találtak egymásra, és miért fontos a hátrányos helyzetű gyerekek felkarolása. ","shortLead":"A tavaly a legjobb magyar dokumentumfilmnek választott Gettó Balboa keddtől látható a hvg360-on. A rendezőt és az egyik...","id":"20200302_Getto_Balboa_dokumentumfilm_ajanlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33bbb776-5fd6-42e8-9a6e-52e4e066cd98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2cd3c7d-cc99-4323-8e10-a0ac9061810c","keywords":null,"link":"/kultura/20200302_Getto_Balboa_dokumentumfilm_ajanlo","timestamp":"2020. március. 02. 18:30","title":"Szükségünk volt egy olyan történetre, ami motiválja a nehéz sorsú gyerekeket ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"119a11f1-dafa-47df-9339-a9766b2d33ed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Kórházban ápolják az első berlini koronavírusos beteget, akinek egyik kollégájával sikerült kapcsolatba lépnünk. Ő a hvg.hu-nak azt mesélte, három háziorvos háromféleképpen áll a vírushoz, neki állítólag holnap fizetnie kell 100 eurót a tesztért, míg más kollégájára telefonon rámondta a háziorvosa, hogy semmi baja.","shortLead":"Kórházban ápolják az első berlini koronavírusos beteget, akinek egyik kollégájával sikerült kapcsolatba lépnünk. Ő...","id":"20200302_Berlin_koronavirus_beteg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=119a11f1-dafa-47df-9339-a9766b2d33ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a039ef93-f48b-4978-b310-5e3f606f850c","keywords":null,"link":"/elet/20200302_Berlin_koronavirus_beteg","timestamp":"2020. március. 02. 18:49","title":"Berlin: egy háziorvos szerint 100 euró lesz a koronavírus tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98ff24e8-78f9-4ee6-8d47-5dfa6ac7dde6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kameracsapdáknak köszönhetően kétszer is lencsevégre kapták a börzsönyi farkast, a hóban pedig a lábnyomát is megtalálták.","shortLead":"A kameracsapdáknak köszönhetően kétszer is lencsevégre kapták a börzsönyi farkast, a hóban pedig a lábnyomát is...","id":"20200303_Farkast_fotoztak_a_Borzsonyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98ff24e8-78f9-4ee6-8d47-5dfa6ac7dde6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c491b0a-8985-487e-84ed-9478189d30db","keywords":null,"link":"/elet/20200303_Farkast_fotoztak_a_Borzsonyben","timestamp":"2020. március. 03. 17:32","title":"Farkast kapott le a kameracsapda a Börzsönyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302d04aa-45ef-4f6b-9f47-15397db078f3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Április végéig még nem minősül Magyarország madárinfluenza-mentesnek, de a legszigorúbb korlátozásoknak vége van.","shortLead":"Április végéig még nem minősül Magyarország madárinfluenza-mentesnek, de a legszigorúbb korlátozásoknak vége van.","id":"20200302_Vege_a_madarinfluenza_miatti_korlatozasoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=302d04aa-45ef-4f6b-9f47-15397db078f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14ebe945-88d4-47ee-a8fb-d7af3e1e7cf4","keywords":null,"link":"/kkv/20200302_Vege_a_madarinfluenza_miatti_korlatozasoknak","timestamp":"2020. március. 02. 12:48","title":"Vége a madárinfluenza miatti korlátozásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c180bcf4-89a9-46b6-8acd-81e11ca966c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Továbbfejlesztették a Facebook 3D-s hatást keltő algoritmusát, így már az egyszerű fényképeket is képes átkonvertálni a rendszer.","shortLead":"Továbbfejlesztették a Facebook 3D-s hatást keltő algoritmusát, így már az egyszerű fényképeket is képes átkonvertálni...","id":"20200302_facebook_3d_fotok_keszitese_hirfolyam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c180bcf4-89a9-46b6-8acd-81e11ca966c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c00b07f-ceec-4be3-b4bb-99b9ce551bbc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200302_facebook_3d_fotok_keszitese_hirfolyam","timestamp":"2020. március. 02. 11:03","title":"Van egy jól sikerült fotója? Most már azt is kiteheti 3D-ben a Facebookra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]