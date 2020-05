Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66f520e9-c4a1-4429-9d04-4b7812e28315","c_author":"HVG","category":"360","description":"Felemás hatást gyakorolt a budapesti bringástársadalomra a koronavírus-járvány. Márciusban, a home office-ok bevezetésének idején, a forgalomszámláló berendezések adatai alapján 10-12 százalékkal kevesebben használták kerékpárjukat, áprilisban viszont sokan elővették a kerékpárjukat, s már 16-18 százalékkal többen tekertek a fővárosban, mint 2019 negyedik hónapjában. ","shortLead":"Felemás hatást gyakorolt a budapesti bringástársadalomra a koronavírus-járvány. Márciusban, a home office-ok...","id":"202022_emancipalodo_kerekparosok_pesten_minden_15felnott_naponta_teker","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66f520e9-c4a1-4429-9d04-4b7812e28315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2206bb99-c811-4432-8313-6972f8a4cb44","keywords":null,"link":"/360/202022_emancipalodo_kerekparosok_pesten_minden_15felnott_naponta_teker","timestamp":"2020. május. 31. 11:00","title":"Emancipálódó kerékpárosok: Pesten minden 15. felnőtt naponta teker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d1aa9fc-faf7-46eb-9ac6-412d7660b3aa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Augusztusban érkezik a Chrome-ba a káros hirdetéseket automatikusan blokkoló funkció, de aki szeretné, néhány másodperc alatt már bekapcsolhatja magának.","shortLead":"Augusztusban érkezik a Chrome-ba a káros hirdetéseket automatikusan blokkoló funkció, de aki szeretné, néhány másodperc...","id":"20200530_google_chrome_hirdetes_reklam_blokkolas_beallitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d1aa9fc-faf7-46eb-9ac6-412d7660b3aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf9ce043-877c-4375-9bdf-f1592ebb6bf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200530_google_chrome_hirdetes_reklam_blokkolas_beallitasa","timestamp":"2020. május. 30. 08:03","title":"Ezt állítsa be, hálás lesz a telefonja: mostantól blokkolhatja a Chrome-ban a túlpörgő hirdetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A benzin és a gázolaj ára bruttó 2-2 forinttal emelkedik literenként.","shortLead":"A benzin és a gázolaj ára bruttó 2-2 forinttal emelkedik literenként.","id":"20200529_uzemanyag_benzin_gazolaj_aremelkedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8766a320-acb7-42c5-bd52-49482bdc5543","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200529_uzemanyag_benzin_gazolaj_aremelkedes","timestamp":"2020. május. 29. 17:11","title":"Rendkívüli emelés jön, hétfőtől megint drágul az üzemanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d3c754-f3f0-4cb3-9bf4-f59db4a706a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állításuk szerint a koronavírus-járvány ellenére Budapesten kell teljesíteniük a gyakorlati vizsgákat a Semmelweis Egyetem külföldi orvostanhallgatóinak, akiket márciusban még arra buzdított az intézmény, hogy utazzanak haza. Az egyetem ezt cáfolja: szerintük minden kérést rugalmasan kezelnek, ezért hosszabbították meg a vizsgaidőszakot, és méltányossági kérelmet is elfogadnak. Akinek erre szüksége van, kollégiumi elhelyezést is biztosítanak, valamint ingyen végeznek rajtuk PCR-tesztet. ","shortLead":"Állításuk szerint a koronavírus-járvány ellenére Budapesten kell teljesíteniük a gyakorlati vizsgákat a Semmelweis...","id":"20200529_peticio_semmelweis_egyetem_kulfoldi_orvostanhallgato_koronavirus_vizsga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3d3c754-f3f0-4cb3-9bf4-f59db4a706a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7cc4d7a-6434-4d5b-8b3d-0c5c1ab21c4d","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_peticio_semmelweis_egyetem_kulfoldi_orvostanhallgato_koronavirus_vizsga","timestamp":"2020. május. 29. 14:15","title":"Nem tudnak visszajönni vizsgázni, petíciót indítottak a Semmelweis Egyetem külföldi orvostanhallgatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c7865fc-ee00-408e-9e70-a6e2d8673cde","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint 360 ezren haltak eddig bele a járványba. Olaszország mindeközben lassan, de biztosan regenerálódik: a tartományok között hamarosan szabadon lehet majd mozogni. ","shortLead":"Több mint 360 ezren haltak eddig bele a járványba. Olaszország mindeközben lassan, de biztosan regenerálódik...","id":"20200530_Mar_kozel_a_hatmilliohoz_a_koronavirusfertozottek_szama_a_vilagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c7865fc-ee00-408e-9e70-a6e2d8673cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05af707f-2a0e-4732-a826-36bcf23429bb","keywords":null,"link":"/vilag/20200530_Mar_kozel_a_hatmilliohoz_a_koronavirusfertozottek_szama_a_vilagon","timestamp":"2020. május. 30. 08:22","title":"Már közel a hatmillióhoz a koronavírus-fertőzöttek száma a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd75f2c-3db6-4a9c-8abc-34af9c06d400","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Lehet, ez már csak a járvány esetleges második hullámában derül ki.","shortLead":"Lehet, ez már csak a járvány esetleges második hullámában derül ki.","id":"20200531_Szlavik_Egeszsegugyi_dolgozokon_tesztelik_vede_a_BCGoltas_koronavirus_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fd75f2c-3db6-4a9c-8abc-34af9c06d400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f79b4b-b7c9-4971-9249-8b5761af25cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_Szlavik_Egeszsegugyi_dolgozokon_tesztelik_vede_a_BCGoltas_koronavirus_ellen","timestamp":"2020. május. 31. 10:18","title":"Szlávik: Egészségügyi dolgozókon tesztelik, véd-e a BCG-oltás koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286354da-1560-46c0-b5fe-5014ce467557","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit. ","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit. ","id":"20200531_spacex_demo2_vodafone_red_korlatlan_mobilnet_digimobil_0_forint_tiktok_ertekelesek_fold_magneses_mezo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=286354da-1560-46c0-b5fe-5014ce467557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e869ab-a6f5-4777-a7d9-7a359170621d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200531_spacex_demo2_vodafone_red_korlatlan_mobilnet_digimobil_0_forint_tiktok_ertekelesek_fold_magneses_mezo","timestamp":"2020. május. 31. 12:03","title":"Ez történt: 9%-kal gyengült a Föld mágneses mezeje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58541efb-9ecb-4260-8953-f297a140ca4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oldalak üzemeltetői után ezúttal az egyéni felhasználókat kéri arra a Facebook, mutassanak fel valamilyen őket igazoló dokumentumot.","shortLead":"Az oldalak üzemeltetői után ezúttal az egyéni felhasználókat kéri arra a Facebook, mutassanak fel valamilyen őket...","id":"20200529_facebook_felhasznalo_ellenorzese_igazoltatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58541efb-9ecb-4260-8953-f297a140ca4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3de8107-a7b5-4ec0-a862-7ef7bad4b134","keywords":null,"link":"/tudomany/20200529_facebook_felhasznalo_ellenorzese_igazoltatas","timestamp":"2020. május. 29. 15:03","title":"Igazoltatja a felhasználókat a Facebook, hogy kiszűrje a kamu profilokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]