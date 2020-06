Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab0ebdd2-f76e-4ba4-8e8e-ff461a01e079","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Klub információi szerint a 18 éves fiú rendészeti iskolában tanult. ","shortLead":"Az RTL Klub információi szerint a 18 éves fiú rendészeti iskolában tanult. ","id":"20200531_Az_erettsegijet_unnepelte_a_gyulai_keses_tamadas_gyanusitottja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab0ebdd2-f76e-4ba4-8e8e-ff461a01e079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78137874-1fb5-4e6e-bdf6-c40faaf62a54","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_Az_erettsegijet_unnepelte_a_gyulai_keses_tamadas_gyanusitottja","timestamp":"2020. május. 31. 19:18","title":"Az érettségijét ünnepelte a gyulai késelés gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állásukat elvesztők nem jelennek meg azonnal a statisztikákban, a számokat befolyásolja az is, hogy az ingázók hova vannak bejelentve, vagy hogy hány egyéni vállalkozó regisztrálja munkanélküliként magát.","shortLead":"Az állásukat elvesztők nem jelennek meg azonnal a statisztikákban, a számokat befolyásolja az is, hogy az ingázók hova...","id":"20200531_munkanelkuliseg_Magyarorszag_KSH_elemzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c29fb74-a598-40bc-9724-dd53ddf24fae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200531_munkanelkuliseg_Magyarorszag_KSH_elemzes","timestamp":"2020. május. 31. 12:13","title":"Jóval magasabb lehet a tényleges munkanélküliség Magyarországon, mint azt most sejtjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee7ebad-b132-41e9-812d-42a1632443b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész nehezen viseli az érintés hiányát, de már korábban is csak kézfertőtlenítés után fogott kezet.","shortLead":"A színész nehezen viseli az érintés hiányát, de már korábban is csak kézfertőtlenítés után fogott kezet.","id":"20200531_Galvolgyi_Janos_Nincs_se_puszi_se_pacsi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aee7ebad-b132-41e9-812d-42a1632443b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab1bd3f-abc8-4aa2-84f9-d531a46655a8","keywords":null,"link":"/elet/20200531_Galvolgyi_Janos_Nincs_se_puszi_se_pacsi","timestamp":"2020. május. 31. 07:40","title":"Gálvölgyi János: Nincs se puszi, se pacsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06a71ff1-f887-4eeb-bedd-d67cc75b4fd5","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Nehéz elfogadnunk annak gondolatát, hogy egy bizonyos cselekedet esetenként szorosan kötődik egy bizonyos helyhez – mutat rá új könyvében Malcolm Gladwell kanadai újságíró. Részletek az Ismerős ismeretlenek című könyvből.","shortLead":"Nehéz elfogadnunk annak gondolatát, hogy egy bizonyos cselekedet esetenként szorosan kötődik egy bizonyos helyhez –...","id":"20200531_Ne_csak_az_ismeretlent_lassuk_Nezzuk_meg_azt_is_milyen_a_vilag_amelyben_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06a71ff1-f887-4eeb-bedd-d67cc75b4fd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2819c4e8-fdd0-49bc-96ce-185130bafeeb","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200531_Ne_csak_az_ismeretlent_lassuk_Nezzuk_meg_azt_is_milyen_a_vilag_amelyben_el","timestamp":"2020. május. 31. 19:35","title":"Ne csak az ismeretlent lássuk! Nézzük meg azt is, milyen a világ, amelyben él!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc787c90-11a3-424b-8688-833af895a57e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Forrást nem jelölt meg. ","shortLead":"Forrást nem jelölt meg. ","id":"20200531_Kosa_szerint_Nemetorszagban_tobb_ujsagirot_tartoztatnak_le_mint_itt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc787c90-11a3-424b-8688-833af895a57e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"130a30ee-cb8d-4a05-9d9b-4abed5a5a715","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_Kosa_szerint_Nemetorszagban_tobb_ujsagirot_tartoztatnak_le_mint_itt","timestamp":"2020. május. 31. 19:27","title":"Kósa szerint Németországban több újságírót tartóztatnak le, mint itt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc25920-d556-48b7-8067-37b2b1ed76ef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyik cég veszteséget termelt és hibernálták, a másik valamennyit javított az egy évvel korábbi eredményén, de a milliárdos nyereség már a múlté.","shortLead":"Az egyik cég veszteséget termelt és hibernálták, a másik valamennyit javított az egy évvel korábbi eredményén, de...","id":"20200601_gyurcsany_Altus_2019_eredmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2dc25920-d556-48b7-8067-37b2b1ed76ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33677a31-59c4-47cc-95fe-512e9a80eca3","keywords":null,"link":"/kkv/20200601_gyurcsany_Altus_2019_eredmeny","timestamp":"2020. június. 01. 09:50","title":"Már csak egy emlék a milliárdos nyereség a Gyurcsány-család cégeinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"511a5e51-2516-447d-9921-6381c1de33b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négyen vannak kórházban.","shortLead":"Négyen vannak kórházban.","id":"20200531_576_egeszsegugyi_dolgozo_fertozodott_meg_koronavirussal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=511a5e51-2516-447d-9921-6381c1de33b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c038939-a6c8-4acd-93f6-4ba3846278d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_576_egeszsegugyi_dolgozo_fertozodott_meg_koronavirussal","timestamp":"2020. május. 31. 20:32","title":"576 egészségügyi dolgozó lett koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a932bffd-1df3-4991-b24e-cba0516c0cd2","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az agyunk becsap minket akkor, amikor azt próbáljuk megtudni, vajon mi tesz minket boldoggá. Persze kideríthető a dolog, de nem árt hozzá ismerni néhány trükköt.","shortLead":"Az agyunk becsap minket akkor, amikor azt próbáljuk megtudni, vajon mi tesz minket boldoggá. Persze kideríthető...","id":"20200531_Szamoljunk_le_az_illuziokkal_ha_a_boldogsagunkrol_van_szo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a932bffd-1df3-4991-b24e-cba0516c0cd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c4efad9-f7a3-4610-8242-3d67682697da","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200531_Szamoljunk_le_az_illuziokkal_ha_a_boldogsagunkrol_van_szo","timestamp":"2020. május. 31. 20:15","title":"Számoljunk le az illúziókkal, ha a boldogságunkról van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]