Nem csitulnak a több amerikai városra kiterjedt zavargások, s a Kentucky államban lévő Louisville-ben halálos áldozatot követelő fegyveres összecsapás robbant ki a tüntetők és a rendőrök között. Közben kiderült, őrizetbe vették Bill de Blasio New York-i polgármester lányát is. Kiderültek a zavargásokhoz vezető rendőri akció részletei is.