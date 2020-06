Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee553132-c26a-481b-9ab3-724fdc6ea037","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két londoni kórházban is tesztek kezdődnek annak kiderítésére, hogy az ibuprofén tartalmú szerek alkalmasak-e a koronavírus-betegek kezelésére. A páciensek más összetételű hatóanyagot kapnak, nem azt, ami a patikákban megvásárolható tablettákban van.","shortLead":"Két londoni kórházban is tesztek kezdődnek annak kiderítésére, hogy az ibuprofén tartalmú szerek alkalmasak-e...","id":"20200603_gyulladasgatlo_ibuprofen_koronavirus_kezelese_covid_19","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee553132-c26a-481b-9ab3-724fdc6ea037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7277361-a69f-4574-ac32-ed8d63af82cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_gyulladasgatlo_ibuprofen_koronavirus_kezelese_covid_19","timestamp":"2020. június. 03. 14:03","title":"Lehet, hogy az ibuprofén mégis segíthet leküzdeni a koronavírust, a tudósok már vizsgálódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afd053e1-68fb-4329-92b2-7f12f2ce634e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CÖF után újabb szervezetek szorgalmazzák a projekt befejezését.","shortLead":"A CÖF után újabb szervezetek szorgalmazzák a projekt befejezését.","id":"20200603_Nagycsaladosok_Vidnyanszky_Liget_Projekt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afd053e1-68fb-4329-92b2-7f12f2ce634e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ca74d7e-051e-4548-960b-6a4d2bc84650","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Nagycsaladosok_Vidnyanszky_Liget_Projekt","timestamp":"2020. június. 03. 16:34","title":"Nyomasztják Karácsonyt a Liget-projekt miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8a6b2f0-4a7c-4210-b95f-61dda8e80196","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igazán az elképesztő, ahogyan 100-ról 200 km/h-ra ellép. ","shortLead":"Igazán az elképesztő, ahogyan 100-ról 200 km/h-ra ellép. ","id":"20200601_Meg_sem_kottyan_a_340_kmhs_tempo_a_McLaren_720Snek_az_Autobahnon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8a6b2f0-4a7c-4210-b95f-61dda8e80196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ed9f887-20df-4d83-9358-222171a9a0c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200601_Meg_sem_kottyan_a_340_kmhs_tempo_a_McLaren_720Snek_az_Autobahnon","timestamp":"2020. június. 02. 04:14","title":"Meg sem kottyan a 330 km/h-s tempó a McLaren 720S-nek az Autobahnon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30fde3b-f117-4ae1-9b27-b46e41adddfd","c_author":"Mérő László","category":"itthon","description":"Orbánnak márpedig nem fizetünk, Hadházyn keresztül sem. ","shortLead":"Orbánnak márpedig nem fizetünk, Hadházyn keresztül sem. ","id":"20200601_Mero_Laszlo_Mi_a_kerdes_ha_a_valasz_Hadhazy_Akos_cikke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c30fde3b-f117-4ae1-9b27-b46e41adddfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ee37f3-3483-4028-8bd8-d11764d6d928","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_Mero_Laszlo_Mi_a_kerdes_ha_a_valasz_Hadhazy_Akos_cikke","timestamp":"2020. június. 01. 18:20","title":"Mérő László: Mi a kérdés, ha a válasz Hadházy Ákos cikke?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c91b85-e3f1-444f-a212-779a57d0a70f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 2018-as rekordévnél 300 millióval kisebb lett az Országos Dohányboltellátó Kft. profitja, de 4,1 milliárd forint osztalékot így is ki tudtak venni a tulajdonosok.","shortLead":"A 2018-as rekordévnél 300 millióval kisebb lett az Országos Dohányboltellátó Kft. profitja, de 4,1 milliárd forint...","id":"20200603_trafik_dohany_dohanyboltellato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32c91b85-e3f1-444f-a212-779a57d0a70f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8fd3a5f-8807-498b-9653-2cf09ce035fd","keywords":null,"link":"/kkv/20200603_trafik_dohany_dohanyboltellato","timestamp":"2020. június. 03. 12:13","title":"Négymilliárdosnál is nagyobb profitot hozott a trafikok ellátása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbff19cf-d3ac-4a04-aca1-e7f78f5366bc","c_author":"Szlavkovics Rita","category":"360","description":"Gyorsan a bíróságon köthetnek ki azok, akiknek valamilyen okból nem tetszik egy építési engedély megadása vagy megtagadása. Az új szabályozás ráadásul éppen márciusban lépett életbe, amikor kitört a koronavírus-járvány.","shortLead":"Gyorsan a bíróságon köthetnek ki azok, akiknek valamilyen okból nem tetszik egy építési engedély megadása vagy...","id":"202022__pergotuzben_azepiteszek__hibak__szoloban_vagy_irodaban__kockazatok_es_mellekhatasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbff19cf-d3ac-4a04-aca1-e7f78f5366bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8193899-98ff-4aeb-b570-a1d383a0038f","keywords":null,"link":"/360/202022__pergotuzben_azepiteszek__hibak__szoloban_vagy_irodaban__kockazatok_es_mellekhatasok","timestamp":"2020. június. 03. 14:00","title":"Bíróságra járhatnak az építészek egy új szabályozás miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b24a1c61-e49f-4af2-b182-1532d71f3942","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung az amerikai SoFi nevű fintech céggel indítja el közös pénzügyi szolgáltatását, amelyhez egy \"rendes\", kézzel fogható bankkártya is tartozik. Vásárlási visszatérítés is tartozik majd hozzá.","shortLead":"A Samsung az amerikai SoFi nevű fintech céggel indítja el közös pénzügyi szolgáltatását, amelyhez egy \"rendes\", kézzel...","id":"20200602_samsung_money_by_sofi_bannkartya_penzugyi_szolgaltatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b24a1c61-e49f-4af2-b182-1532d71f3942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7344e98-922c-4640-a40e-fcf4412cd140","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_samsung_money_by_sofi_bannkartya_penzugyi_szolgaltatas","timestamp":"2020. június. 02. 18:03","title":"Igazi bankkártyát ad ki a Samsung – újabb részletekre derült fény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3980ca70-6622-4743-ad1d-6c8eeb3e043e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Csak 2016-ban és 2017-ben pusztult el a tavalyinál több érintetlen erdőség.","shortLead":"Csak 2016-ban és 2017-ben pusztult el a tavalyinál több érintetlen erdőség.","id":"20200602_oserdo_erdoirtas_erdok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3980ca70-6622-4743-ad1d-6c8eeb3e043e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea6892f3-44a4-4148-8097-d35c054f7ed4","keywords":null,"link":"/zhvg/20200602_oserdo_erdoirtas_erdok","timestamp":"2020. június. 02. 11:53","title":"Hat másodpercenként irtottak ki egy focipályányi őserdőt tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]